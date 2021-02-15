Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Как говаривали древние, si vis pacem, para bellum…
Учись метко стрелять.
Если какие-то дебилы в условиях оккупации, которая давно уже имеет место быть, начинают рассуждать о том, “шо делать накануне войны”, то это уже не попытка дебилов прикинуться идиотами, а налицо явное желание уклониться от участия в боевых действиях против оккупантов не только самим, но и попытка склонить к предательству других…
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