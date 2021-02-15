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ЧТО ДЕЛАТЬ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

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Источник: https://youtu.be/BldrSueXgQ0
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 37292 32658
    Вячеслав два часа назад

      Как говаривали древние, si vis pacem, para bellum…

      1
      1
    • 3917 3553
      Хан_Уман два часа назад

        Учись метко стрелять.

        1
        1
      • 16642 10000
        Maleos час назад

          Если какие-то дебилы в условиях оккупации, которая давно уже имеет место быть, начинают рассуждать о том, “шо делать накануне войны”, то это уже не попытка дебилов прикинуться идиотами, а налицо явное желание уклониться от участия в боевых действиях против оккупантов не только самим, но и попытка склонить к предательству других…

        • 10556 9828
          KT час назад

            .

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