Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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https://www.youtube.com/watch?v=bDKLQw6OQ1A&feature=emb_logo
Не все Запорожцы ушли на Кубань,часть ушла к османам и основала Задунайскую Сечь.
https://www.youtube.com/watch?v=ZDmoa15_F2s
Приходит чабан к врачу:-Доктор,дай,пажалста,мне такой справка,что я бальной СПИД,панимаэшь,да?-А вы сдавали анализы?-Нэ,какые аналызы? Мнэ просто такой справка нужэн.-Зачем?-Ну,во-пэрвых, я буду самый пэрвый больной СПИД в наш аул.Во-вторых,когда я буду далэко в горах,ныкто не будэт ходить к мой жэна.И,в-трэтьих,очэн я хочу посмотрэт на лыца тэх,кто к ней ранше ходыл,когда оны увыдат этот СПРАВКА!