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1893. Правила для учениц Омской женской гимназии и женской прогимназии

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Источник: https://humus.livejournal.com/7604232.html
Метки: акмолинская область, история, образование, Омск, Россия, фото
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 14305 11937
    Айва два часа назад

      Даже в кондитерские нельзя было девкам ходить! В ежовых рукавицах держали.

      3
      3
    • 43095 22171
      Степаныч час назад

        Да уж,каково было девице тогда знать,что она не принцесса,что прынц за ней не прискачет,и не устроит райскую жизнь на мальдивах.)Что ей суждено слушать мужа во всем,уметь готовить,вышивать,обслуживать во всем мужа,рожать детей сколько сможет,потому как аборт грех.Прям жуть,настоящее средневековье.)))

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        1
      • 549 513
        Володя Колымволк 52 мин. назад

          Настоятельница-послушницам:-Запомните, секс-это отвратительно. Удовольствие на час,а стыда-на всю жизнь. Робкий голос с места:-А как можно растянуть удовольствие на час?

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