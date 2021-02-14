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Даже в кондитерские нельзя было девкам ходить! В ежовых рукавицах держали.
И не посещать пьес сомнительного содержания. Как такое можно выполнить в наше время, загадка. Скорее обходить театры стороной.
Да уж,каково было девице тогда знать,что она не принцесса,что прынц за ней не прискачет,и не устроит райскую жизнь на мальдивах.)Что ей суждено слушать мужа во всем,уметь готовить,вышивать,обслуживать во всем мужа,рожать детей сколько сможет,потому как аборт грех.Прям жуть,настоящее средневековье.)))
Степаныч, ну ты неуч, темнота. Как же им, бедненьким было сие ведать, если кина про Золушку ещё не отсняли.
Настоятельница-послушницам:-Запомните, секс-это отвратительно. Удовольствие на час,а стыда-на всю жизнь. Робкий голос с места:-А как можно растянуть удовольствие на час?