О „сталинских репрессиях”

До сих пор называются цифры в пять, семь, а то и пятнадцать миллионов репрессированных. При этом никто не указывает источники информации.

У нас много пишут о пломбированном вагоне, в котором прибыл в Россию Ленин. Но мало кто писал о норвежском пароходе «Христиан –Фиорд», на котором Троцкий с группой единомышленников прибыл «домой» при покровительстве британской разведки МИ-6. Ленин – германофил, Троцкий – англофил.

Что было первопричиной репрессий, которые касались не только «старых большевиков» ленинской поры и политических интриганов, но и сотен тысяч безвинных людей?

Взялся читать именно потому, что всегда хотел понять – можно ли возложить ответственность за репрессии именно на Сталина и его ближайшее окружение?



Объективные исследователи давно знакомы с данными Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Эта информация до недавнего времени была доступна только крайне узкому числу VIP-персон.



Речь идет о справке, предоставленной Хрущеву в феврале 1954 года: «За все время (с 1921 года по 1954-й год) за контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек, в том числе: к высшей мере наказания – 642 980 человек; к содержанию в тюрьмах и лагерях на срок 25 лет и ниже – 2 369 220; в ссылку и высылку – 765 180 человек».



А на 1 января 1938 года в знаменитом ГУЛАГе находилось 996 367 заключенных. Но это общее количество заключенных, а сажали больше уголовных преступников. В 1937 году по политическим мотивам попало в тюрьмы и лагеря 429 311 человек.



В 1938 году – 205 509. А уже в 1939 году число новых политзэков снизилось почти в 4 раза, до 54 666.



Любопытно, что общее количество заключенных ГУЛАГа составило в этом году 1 344 408 человек. И демократы часто козыряют этой цифрой, утверждая, что никакого ослабления террора в 1939 году не произошло.

На проверку – Берия больше усердствовал в борьбе с уголовниками, за счет которых увеличился гулаговский контингент.

Автор книги утверждает лишь на первый взгляд парадоксальное мнение, что репрессии были вызваны острой внутрипартийной борьбой, которая стала намного более ожесточенной, чем в 20-е годы.



Версия об излишней подозрительности Сталина абсолютно несостоятельна. В реальности в 30-е годы в партийном руководстве существовали как минимум четыре партийные группы:

1. «Левые консерваторы» – Троцкий, Зиновьев, Радек, Свердлов, Дзержинский, Косиор, Ягода. Сюда же входили так называемые «регионалы» (вотчинники) – В. Чубарь, Постышев, Варейкис, Хатаевич, Эйхе, Шеболдаев и т.д. Эти ориентировались на партийный аппарат.

2. «Национал-большевики» – Сталин, как категорический противник марксистского положения об отмирании наций при коммунизме (см. «Марксизм и вопросы языкознания» 1950 г.) и его сторонники (Молотов, Жданов, Маленков, Рычков, Косыгин, Ворошилов, Первухин, Ванников и т.д.). Главную опору видели в государственном чиновничестве.

3. «Социал-демократы» – Бухарин, Рыков, М.П. Томский. Представители «гнилой интеллигенции».

4. «Левые милитаристы» – группа Тухачевского, Якира, Гамарника и др. (см. книгу В. Суворова (Резуна) «Очищение»). Это – генералитет.

За каждой из этих групп стоял свой социально-политический проект. Каждая опиралась на свой социальный слой, который видела главенствующим. И в середине 30-х годов эти группы сошлись в смертельной схватке за власть. И результат этой борьбы в те времена был очень сомнителен…

Еще в марте 1937 г. Центральный комитет мог запросто не согласиться с мнением ближайшего сталинского соратника Жданова (по сути – с самим Сталиным), когда тот настаивал на скорейшем проведении партийных перевыборов. ЦК поддержал Косиора и Хатаевича, которые потребовали оттянуть сроки окончания выборов в парторганизациях.

Получается, что «великий палач» Сталин прямо-таки навязывал демократию, а его будущие «невинные жертвы» от этой демократии бегали как черт от ладана. Да еще и требовали репрессий – побольше.

Регионалы пали жертвой своих же политических убеждений, которые вылились на практике в массовый террор.



Однако не следует возлагать на них всю ответственность за случившееся. Рецидив Гражданской войны был спровоцирован деятельностью разнообразных заговорщиков – троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, тухачевцев. И левые, и правые изрядно потрудились…

Как же нам относиться к Сталину, которого большинство считает деспотом (хорошим или плохим – но деспотом).

А ведь именно Сталин был против разгона Учредительного собрания, которое вызвало Гражданскую войну и красный террор. Сталин был против штурма мятежных кронштадтцев.



Сталин предложил объединить Советы в постоянно действующий всероссийский «парламент», т.е. создать реальное народное представительство, независимое от диктатуры исполкомов. Если бы приняли хоть некоторые предложения этого «деспота», то удалось бы избежать пролития крови миллионов.

Можно вспомнить, что Сталин выступал против казни Бухарина и Рыкова, предлагая ограничиться всего лишь высылкой. Это задокументировано в протоколе заседания от 27 февраля 1937 года.

Крови жаждали такие «безвинные» жертвы позднейших репрессий, как Постышев, С.В. Косиор (первый секретарь ЦК Компартии Украины), И.Э. Якир (командующий Киевским округом).



А мягкую формулировку Сталина поддержали «кровавые сталинские палачи» – Молотов и Ворошилов. Но они смогли добиться лишь передачи дела на дополнительное дознание в НКВД, не желая предрешать решения суда.

Да и окружение Сталина не отличалось раболепием (как нам пытаются внушить). Историк Б. Старков на основании архивных документов сделал поразительное открытие.



Оказывается, Сталин хотел поставить на место потерявшего доверие Ежова Г.М. Маленкова, которого очень активно продвигал по служебной лестнице. Но большинство членов Политбюро предпочло кандидатуру Л.П. Берия.

И Берия осенью 1938 года выпустил на волю десятки тысяч невинно осужденных (о чем сегодня упоминать не принято). Только до конца года Верховный Суд отменил и предотвратил исполнение около 40 тысяч смертных приговоров, вынесенных за «контрреволюцию».

Теперь «органы» стали не только карать, но и миловать. За один только 1939 год они освободили 330 тысяч человек. Всего же в ходе преодоления последствий «большого террора» реабилитировали свыше 800 тысяч пострадавших. Это стало главным результатом победы национал-большевистской группы Сталина над троцкистами и проч.

Странно и то, что наши либеральные и демократические обличители коммунизма основной заряд критики направляют именно против Сталина.

Как же так? Ведь именно Ленин был основателем «советской», большевистской системы? Почему же все шишки достаются Сталину?

Ответ прост.

Сталин выволок на своем хребте великую державу. Его заслугой стало то, что СССР достиг статуса сверхдержавы. А либералам нужно, чтобы Россия стала лишь частью Запада, войдя туда на правах послушной ученицы.

Сталин не был трусом, как его пытается представить Д. Волкогонов. Сталин активно участвовал в вооруженных экспроприациях, шесть раз бежал из ссылки. Личную охрану получил только в 1930 году – решением Политбюро.

А вот Ленин личной храбростью не отличался. Участница революционного движения Т. Алексинская вспоминает поведение Ленина во время социал-демократического митинга близ Петербурга:



«Когда раздался крик: «Казаки!», он первый бросился бежать. Я смотрела ему вслед. Он перепрыгнул через барьер, котелок упал с его головы… С падением этого нелепого котелка в моем воображении упал сам Ленин. Почему? Его бегство с упавшим котелком как-то не вяжется с Буревестником и Стенькой Разиным. Остальные участники митинга не последовали примеру Ленина. Оставаясь на местах, они…вступили в переговоры с казаками. Бежал один Ленин».

Иосиф Виссарионович признавал революцию, но не как цель. Целью было укрепление государственности, улучшение жизни народа.



Один из ближайших соратников Тито М. Джилас, писал:



«В связи с тем, что Москва в самые решительные моменты отказывалась от поддержки китайской, испанской, а во многом и югославской революции, не без основания преобладало мнение, что Сталин был вообще против революций. Между тем это не совсем верно. Он был против революции лишь в той мере, в какой она выходила за пределы интересов советского государства…»

Ни социализм, ни государство не являлись для Сталина какими-то высшими целями. Он рассматривал их в качестве инструментов, которые должны были обеспечить главное – НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ.



Димитров в своих дневниках отмечает, что вождь ставил вопрос именно так: «Через социальное освобождение к национальной независимости».

Любопытным предлагаю внимательно прочитать речь Сталина от 29 января 1941 года. Рентабельность, прибыль, выгода – всё отброшено на второй план, подчиняясь соображениям национально-государственной самостоятельности. Во всем этом очень мало марксизма.

Марксисты стремились достигнуть небывалого уровня развития производительных сил, Сталин же стремился соотнести их развитие с политическим суверенитетом нации.

В данном случае нам не так уж и важны обстоятельства смерти вождя. Ушел ли он из жизни сам или его «ушли», вывод один – дело национальной революции держалось лишь на самом Сталине. Истинные цели Сталина были скрыты туманом недосказанности даже от его искренних сторонников.

Сталин не сумел победить партократию. Но сегодняшняя Россия держится во многом именно благодаря тому научно-промышленному потенциалу, который был создан под руководством Сталина.

Любопытно сообщение одного из сталинских наркомов сельского хозяйства, И. Бенедиктова. Согласно ему, незадолго до своей смерти Сталин назначил своим официальным преемником бывшего руководителя партизанского движения П.К. Пономаренко, обращал внимание на толкового экономиста Косыгина.



Но это было сделано в присущей ему манере – тайно, чем и воспользовались лица из ближайшего сталинского окружения, скрывшие решение вождя от страны и народа.

В своей речи на XIX съезде ВКП(б) в 1952 году Сталин сказал:

«Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа».



Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его некому больше поднять».

Вот суть новой идеологии, главную роль в которой играет национальный, державный патриотизм, имеющий четко выраженную социалистическую ориентацию.

Проще говоря: речь идет о национал-большевизме, который актуален и на сегодняшний день.



P.-S. ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОПЫТНЫХ:

ЧИТАЙТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

"Иосиф Сталин: 55 лет спустя. Сталин остается кумиром для россиян"

по ссылке:

http://smi2.ru/konbel/c83700/

Сергей Павлухин





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