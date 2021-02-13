Главная » Невероятное в мире, Политика

У нас было много твитов про НАТО

79 1


В продолжение к https://colonelcassad.livejournal.com/6549728.html

Делегация России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене обратится к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид после блокировки аккаунта в Twitter. Об этом заявил глава делегации Константин Гаврилов.
«Мы сейчас обратимся к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид, мы заставим их (Twitter. — RT) высказаться, сейчас на них надавят», — приводит РИА Новости его слова. По словам Гаврилова, дипломаты обратились в поддержку Twitter и попросили объяснить причину блокировки. «Twitter нас приостановил просто без объяснений, хамски. У нас там было много твитов про НАТО, военные доктрины, вот и результат. Связываем только с этим, абсолютно», — отметил он.

https://russian.rt.com/world/news/831960-delegaciya-rossii-obse-twitter – цинк

Это так непосредственно и мило.
Но мне больше нравились действия МИД, когда он просто выгонял западных дипломатов, нежели когда он жалуется в техподдержку Твиттера на баны за твиты про НАТО и военные доктрины.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6550545.html
Метки: мид рф, нато, обсе, цензура, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 декабря 2018
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 апреля 2018
История о том, как переписывают историю
Как путч марионеток США в Сербии вдохновил мятеж в Вашингтоне
О современной ситуации в мире в преддверии новой эры. Часть 2
Новости Украины и Новороссии 30 мая 2018
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 октября 2019
Новости Украины и Новороссии 15 августа 2018
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru