Санкт-Петербург. Часть 135. Город и люди на ранних фотографиях
Здание флигеля Императорской Академии наук. 1840-е
Сенатская площадь. 1853
Вид на Пантелеймоновский мост через Фонтанку. 1853
Площадка для строительства Николаевского дворца. 1853
Перенос тела Николая I из Зимнего Дворца в Петропавловский Собор. 27 февраля 1855
Городская дума. 1850-е
Зимний сад при доме Левашовых на Фонтанке. 1850-е
Знаменская церковь. 1850-е
Инженерный замок. 1850-е
Интерьер петербургской гостиной. 1850-е
Николаевский мост. 1850-е
Часовня на Николаевском мосту. 1850-е
Фонтанка. 1850-е
Церковь Св. Троицы. 1850-е
Портрет архиепископа Исидора. 1850-е
Портрет великой княгини Александры Иосифовны
Портрет великой княгини Марии Николаевны
Портрет графини А.К.Воронцовой-Дашковой. 1850-е
Портрет молодого человека