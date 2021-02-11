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Санкт-Петербург. Часть 135. Город и люди на ранних фотографиях

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Здание флигеля Императорской Академии наук. 1840-е
Здание флигеля Императорской Академии наук. 1840-е

Смольный монастырь. 1852
Смольный монастырь. 1852

Сенатская площадь. 1853
Сенатская площадь. 1853

Вид на Пантелеймоновский мост через Фонтанку. 1853
Вид на Пантелеймоновский мост через Фонтанку. 1853

Площадка для строительства Николаевского дворца. 1853
Площадка для строительства Николаевского дворца. 1853

Перенос тела Николая I из Зимнего Дворца в Петропавловский Собор. 27 февраля 1855
Перенос тела Николая I из Зимнего Дворца в Петропавловский Собор. 27 февраля 1855

Городская дума. 1850-е
Городская дума. 1850-е

Зимний сад при доме Левашовых на Фонтанке. 1850-е
Зимний сад при доме Левашовых на Фонтанке. 1850-е

Знаменская церковь. 1850-е
Знаменская церковь. 1850-е

Инженерный замок. 1850-е
Инженерный замок. 1850-е

Интерьер петербургской гостиной. 1850-е
Интерьер петербургской гостиной. 1850-е

Николаевский мост. 1850-е
Николаевский мост. 1850-е

Часовня на Николаевском мосту. 1850-е.
Часовня на Николаевском мосту. 1850-е

Фонтанка. 1850-е
Фонтанка. 1850-е

Церковь Св. Троицы. 1850-е
Церковь Св. Троицы. 1850-е

Портрет архиепископа Исидора. 1850-е
Портрет архиепископа Исидора. 1850-е

Портрет великой княгини Александры Иосифовны
Портрет великой княгини Александры Иосифовны

Портрет великой княгини Марии Николаевны
Портрет великой княгини Марии Николаевны

Портрет графини А.К.Воронцовой-Дашковой. 1850-е
Портрет графини А.К.Воронцовой-Дашковой. 1850-е

Портрет молодого человека
Портрет молодого человека

Портрет мужчины в темном сюртуке. 1885
Портрет мужчины в темном сюртуке. 1885

Источник: https://humus.livejournal.com/7598726.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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