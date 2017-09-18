Туманная история появления современного Петербурга “в картах”

Тщательно “подчищаемые” свидетельства недавних КОНЦОВ СВЕТА и ВЕЛИКИХ ПОТОПОВ, нет-нет да и всплывают то там то сям – ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ!

Часть 1 / ЭМОЦИИ

Ниже, фрагмент карты Московии, 1706г. Петербург. (смотреть карту целиком < ![CDATA[ ]]> http://www.retromap.ru/m.php#r=141706&z=8&y=60.116391&x=36.106566< ![CDATA[]]> ) Обратите внимание, какой ширины Нева! Город Петербург, в то время находится на острове Котлин (ныне прозывается Кронштадт) Судя по надписи на карте – резиденция царя. Крепость Орешек (на острове) посреди полноводного устья.

И еще, по всей видимости (отмечено галочкой) какая то крепость или другой объект (не думаю что Петропавловская) Возможно это часть центра до/питерского города, который фактически находится под водой !! Ныне это выдается за допетровское, шведское поселение, крепость Ниешанц.

Существует такая полу-фейковая (на мой взгляд) карта , производства 1872г. (и таких карт очень много) которая показывает местность ДО завоевания ея Петром Первым (интересно, зачем?) Показано же тут, состояние местности на 1698г. Из крупных населенных пунктов на карте, лишь крепость Ниешанц (та, что обозначена галочкой на карте выше)

Центр же оной, находился аккурат в устье реки Охты (Ох ты!) согласно нижеприведенному документу. Вообще, если по хорошему, крепость Ниешанц, а город (населенный пункт) Ниенштадт, что соответственно переводится как – крепость на Неве и город на Неве (Ние-Нева)

И то что здесь, на месте центра нынешнего Петербурга изображены леса – это ничего! (..мне кажется, я где то такое уже видел..) Здесь нет взаимоисключающего фактора!

То, что устье Охты первым появляется на суше, после спада воды, это уже само по себе нонсенс.Согласно карте высот Петербурга это одно из самых низких мест города (ниже только дно Невы) Видимо, всё же город полностью “выполз” на сушу..

Но и это еще не самое главное.То, что это изображение вряд ли может быть правдой (если только отчасти) вы узнаете из второй части разследования. А пока что вдохнем поглубже, наберем воздуху в лёгкие:

Не тот ли самый это потоп, после которого пришлось разчищать этот город от наносов и завалов? И потоп ли это?

Вот что гласит история – в 1706-м году, бедствие настолько впечатлило Петра Первого, что он писал в письме Александру Меншикову: «Третьего дни ветром вест-зюйд-вест такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху пола 21 дюйм, а по городу и на другой стороне по улице свободно ездили на лодках. Однако же недолго держалась, менее трех часов. И зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа, сидели… Вода хотя и зело велика была, беды большой не сделала».

Давайте проанализируем – у нас есть карта 1706 год (выше) где показано сильное наводнение – казалось бы все сходится! Но вот незадача – вода недолго держалась “менее трех часов”….Кто успел за это время нарисовать и издать карту – вопрос однако! И почему она была взята за основу, на долгие годы и века (как теперь ясно нам, её созерцающим) Стали бы рисовать “трехчасовой” уровень воды, старинные картографы? Почему такие сведения были заложены в карту?Потому наверное, что данный уровень воды был стабилен, на то момент!

И потом, какой город имел в виду Петр? Ведь жил он в те поры в Петербурге, что находился на нынешнем острове Котлин (смотрите карту) А место современного Питера (согласно карте) находилось под водой!

КАРТОГРАФЫ

Давайте вместе поразсуждаем – зачем картографу рисовать устье во время наводнения, когда оно все остальное время “белое и пушистое”? Картограф знает – событие временное, и обозначит на карте обычные границы береговой линии реки, если у него все в порядке, конечно, с головой и вообще.

Это как (к примеру) заснять хорошего, доброго человека во время крайне редкого, нехарактерного для него состояния (мало ли, бывает) и потом сказать – вот, это он, такой он весь, в этом есть..Что подумает об этом зритель? Понятно, что такой образ и создаст в своем сознании.То же и с Невой, в данной ситуации..

Если нормальный, адекватный картограф, рисует карту с такими очертаниями, значит это продолжалось долгое время, и все думали, что так оно и будет дальше, и строить город на таком месте мог просто умалишенный (а возможно и таковой не стал бы) Точно так же и рисовать местность, будущего через десятки лет города (не примере крепости Ниешанц, чуть выше) много ли таких ясновидцев?

Или зачем, спустя век рисовать план, изображающий местность, до возникновения на ней города ? Тут явно какая то мотивация автора, от заинтересованной стороны.Попахивает фальсификацией истории..

Например, известно, что до основания Петербурга, самое крупное наводнение произошло в 1691-м году.Об этом писали шведские летописцы, отмечая, что мол, – “..водой была покрыта вся местность в центральной части будущего города, а высота ее достигала 7,62 метра..” Но и тут кроется подвох :

ДАВАЙТЕ ЗАДАДИМ СЕБЕ ВОПРОСЫ:

1- откуда “замерщики” могли знать что тут будет построен город?

2 – если они собирались строить город, откуда они могли знать что это наводнение (и оно точно спадет) а не изменение уровня моря вообще?

3 – если они знали что это наводнение и оно спадет, зачем было строить город на таком месте, где постоянно наводнения в 7,6 метров? Ведь неизвестно с какой интенсивностью они будут происходить – может быть это будет прогрессировать, или вообще останется на таком уровне?

Почему жителей прошлых веков, современники считают нерациональными и непрактичными, или слабоумными? Я от их лица торжественно заявляю – это неправда!

Люди были умный, трезвые, да и прагматика в балансе с другими чувствами.А посмотреть на плоды их деятельности (город Петербург и прочее) то такие представления отпадут сами собой (стоит “шевельнуть мозгом”) Не стали бы они строить город в таком месте.Ни за что.Потому что никто не даст гарантии – вдруг завтра придет волна и накроет всех рабочих со стройматериалом, стройку, апартаменты, дворцы и прочая..Как и сегодня – никто не может гарантировать безопасность простых граждан.

Наука наша в этом сегменте (да и вообще) крайне недостаточно развита (если только в самомнении) коснись практического применения.Сколько “внезапных” наводнений и цунами, “просохатила” официальная наука хотя бы в прошлом столетии, да и в этом? Не помогли ни пенсне, ни важный вид, ни умные словеса..А что говорить о трех сотнях лет назад? Кто возьмет на себя ответственность с нуля, на болоте. начинать строить город, когда - “..в любой момент придет волна, и болотА сии затопит..” ?

Потому есть твердое мнение, что город был, и его пришлось “откапывать” ! Как можно было строиться С НУЛЯ на таком месте? Думаю, что этим и обусловлено твердое решение отстоять город у стихии и шведа – ПОТОМУ ЧТО ОН ТАМ УЖЕ БЫЛ! (тот же интерес был и у Карла, шведского короля)

Этот план города, выдают за отверженный Петром проект Леблона..Как знать, как знать..

Вопрос - ЗАЧЕМ СТРОИЛИ ГОРОД В ТАКОМ МЕСТЕ?

Ответ - КОГДА СТРОИЛИ, УСЛОВИЯ БЫЛИ ИНЫМИ, А БЕДСТВИЯ НАЧАЛИСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСЕМИРНОГО КАТАКЛИЗМА И СМЕНЫ ПОЛЮСОВ – КОНЦА СВЕТА.

Давно известная картинка, белым овалом выделен разрушенный верх здания, вдали затопленные руины Петропавловской крепости (выше) А ниже, современный вид.Интересно – это воды потопа так разнесли верх, свод колоннады и крышу? А Петропавловскую крепость?

Вполне резонирует с творчеством художников- руинистов, коим несть числа – Робер Юбер, Антонио Каналетто, Алессандро Маньяско, Якоб Ван Руисдаель, Николас Питерс Берхем, великий Джованни Баттиста Пиранезии еще Бог весть кто и сколько их..

Неспроста это..Ведь и жили художники примерно в одно и тоже время, и руины рисовали одни и те же..А наши руины чем хуже? Другое дело что у нас все снесено “заподлицо”

Киевский детинец (неизвестный художник)

Башня-Руина в Екатериниском парке Царского Села (смотреть еще картины руинистов- < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@sage/450146< ![CDATA[]]> )

То есть, прежде был мир, который рухнул, и теперь на его руинах (запечатленных руинистами) созидался новый, простой и чистый (пока еще) мир.

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Часть 2 / ВЫДОХ…

Официальная биография Петра Первого и история появления Петербурга весьма туманна, и требует индивидуального осмысления, разстановки по местам, смещенных ложью официальной х/зтории, оценок ситуации.

Считается, что Петербург начинался в 1703г. Существует множество планов-проектов (один из них представлен в начале поста) датируемых по разному (возьмем 1698-1750гг к примеру) на них город, в современном (согласно даты) виде. Но судя по общемировым атласам, такого просто не может быть по определению. Согласно картам, на месте города плещет финский залив !

Многие относят это к наводнению, но вот какая штука – если сейчас мы можем себе позволить, запечатлеть наводнение, просто создав картинку (фото со спутника) то в 16 веке и ранее (да и много позднее) такую роскошь себе позволить (издать карту с временным событием) вряд ли кто то мог..Я к тому, что возможно это не было наводнением, это был стабильный уровень мирового океана.

Насколько он был стабилен? Я думаю, что по крайней мере, целое поколение выросло (а то и два) при таком положении – потому для них это было существующей реальность..

А ТЕПЕРЬ РАЗСЛЕДОВАНИЕ

Самую древнюю карту интересующей нас местности, более менее адекватную, я нашел у Фра-Мауро (1450г) Это так называемая “эфирная” карта (авторское название) переходная, от духовного к физическому видению мира человечеством (читать подробнее) Символически это и было, так называемое библейское “изгнание из рая”, когда живущим ограничили восприятие тонкого мира, мирового эфира в частности. Переход это происходил (согласно моему анализу древних карт) в течении 100-200 лет (примерно) с 14 по16 век, в общем и целом..

1450г

Итак, карта итальянца Фра-Мауро 1450 год.Карта перевернута вверх ногами, и еще “косит” вдобавок..Что тут скажешь – или автор карты сам не бывал в тех местах (творил по описанию, скорей всего) или Выборг (да и остальные города) находился в другом месте, или залива Финского не было в те поры..

Карта, как и положено, косит влево (относительно современной) потому, дам сюда современную, с “закосом” под старую (следите за компасом справа внизу) чтобы как то сопоставить несопоставимое..Местоположение Петербурга должно быть между Новгородом и Выборгом, у залива естественно (еще бы найти его) В принципе, объект может находиться в любом месте “между..”, где стоит обозначение города (крепость)

Такое несуразное (ну очень далеко!) разстояние от Выборга до залива, обусловлено.. (вы будете смеяться) надписью! Её просто необходимо было вставить, потому географией, ничтоже сумняшеся, пренебрегли (не забывайте, это “эфирная” карта, там своя система ценностей!)

Если к примеру, сравнить на разных картах, расстояние от Риги до Таллина, то оно колоссально разнится (как и многое другое) Почему так? Потому что (возможно) путь был легким (хорошая дорога) соответственно воспринимался он как быстрый (переживания времени относительны!) А бывает и наоборот..

ВОТ ЭТИ ТО ОЩУЩЕНИЯ И УЧИТЫВАЛИСЬ НА “ЭФИРНОЙ” КАРТЕ.

Эх, если бы прочесть надпись (та, что между Выборгом и Новгородом) на староитальянском (ниже) возможно что то и прояснилось бы (и опять – “может быть..” !)

В общем понятно, что для серьезного изследования такая карта непригодна..Сравните расположение объектов привязки на современной карте и на “эфирной” Хотя, кое что можно почерпнуть!

Взгляните – на “эфирной” карте, в районе Выборга, художественно обозначены какие то живописные возвышенности скального типа..Интересно, что под Выборгом, как раз таки находятся знаменитые мегалиты парка Монрепо (ГУГЛите) Так что вот вам и польза от эфирной карты – на современной такого не обозначишь! (ниже – Выборг и Монрепо на карте Фра-Мауро) Взаимодополнение всегда полезнее взаимоисключения!

Фрагменты мегалитов парка Монрепо

“..сей мегалит (всего скорее) тут со времен Гипербореи..” !! (смотреть видео, С.Салль - < ![CDATA[ ]]> https://youtu.be/ilKhPhLtFnY< ![CDATA[]]> )

“ЭФИРНЫЕ” КАРТЫ – КАК ИМИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ

Дело в том, что раньше такая карта была много полезнее чем современная.Почему? Потому что человеку (обладавшему духовным зрением, связью с инфо-полем) по сути, “пальцем показывали”, объясняли какие то характерные особенности (надписи) общее направление, и человек находил даже при помощи языка (до Киева доведет) По типу как в “Джентльменах удачи” Крамаров искал пункт назначения – “Мужик сидит, в пиджаке, и дерево – ВО!”

И видимо такое работало – не зря же рисовали карты! Там и связь с инфо-полем была не в пример нынешней, как следствие – интуиция, чувства работали на порядки выше – ну, в таком духе..А почему название “эфирные” – потому что эфирные тела были стократ мощнее, обозначались почти вровень с физикой. Эфирные тела отображали и художники того времени.Люди видели эфир, как некую “одёжу” всего физического (того, что ныне мы наблюдаем без дымки, флёра, этакой поволоки..) Так видят мир дети, влюбленные, и…безнадежные романтики!

1561г.

Ладно, едем далее.Следующим лотом у нас карта 1561г. (Клавдий Птолемей) Тут вроде продолжается “эфир” (не выветрился еще) То ли залива нет вовсе (местность затоплена) то ли рисовали опять по разсказам..Но в принципе уже определяется Нева и далее (скромно) Ладога с Онегой, а у залива славный гард Флаутина (?) Ничего ранее о таком не слыхал (и что мешало ему быть отображенным на предыдущей карте Фра-Мауро, под каким то другим именем?) Возможно или это Орешек, или то что было до Петербурга.

Впрочем, там до Питера были шведские (согласно официальной версии) крепости, но я думаю, на самом деле, по составу это были полиэтнические поселения, в том числе и руские там были не на последних ролях.

Учитывая вопиющую, безстыднейшую ложь официальной истории, она вполне может выдавать бывший ранее на этом месте город, за “шведские крепости” – с них станется..

Ладно, идем дальше, карта 1570 года (Абрам Артелиус) Тут оччень интересно расположена крепость Орешек.Непонятно, то ли картограф перепутал положение объекта (поставил в устье Невы, у залива) то ли Ладога была мельче в те поры, а Нева была длиннее..И кстати, Флаутина (карта выше) вполне себе объясняется – это есть крепость Орешек.

1570г

В пользу этой версии говорит то, что на всех старых картах Ладога и Онега весьма скромно представлены в размерах.Да и рельефная карта показывает – настоящая глубина Ладоги начинается аж за серединой озера, ближе к северному ея окончанию. При таком раскладе, у нас получается – местность затоплена, Орешек на месте, а Ладога не была еще тогда разлита в нынешних пропорциях.

Представьте (карта рельефа, ниже) что залив у нас до Орешка, а далее, Ладога начинается с первого перепада (более насыщеный голубой) Выходит как раз у Невы есть ходу, до заглубгения Ладоги (если от Орешка)Так что дело ясное что дело темное..понарисуют всякого, а ты сиди тут, думай..

И тут ВНЕЗАПНО..(после того как пошел, налил себе дрянного гранулированного кофе) попался мне “под мышку” (вот совершенно случайно попалась на глаза карта!) А я и забыл про старика, как его – Сигизмунд Герберштейн, 1546-1556г..У него там серия карт Московии, по сути одно и тоже, в различных редакциях .И главное – он сам реально был в тех местах, о чем и повествует!

Так вот что я скажу вам, други моя…со всей ответственностью заявляю, что вместе с вами, мы совершили (возможно) маленькое историко-географическое открытие (хотя бы чисто для себя!)

Последняя версия моего предположения, как оказалось, подтверждена Герберштейном! Следовательно :

Орешек находится на месте, Ладога в пределах своих низин (отступает на одно деление глубины-цветности, по карте) старая Нева течет по дну нынешней Ладоги, а нынешняя Нева, находится в водах прежнего залива…(сам понял что сказал?) Ничего не поняли? Хорошо, тогда просто гляньте на карты:1546 год.Главный “прикол” тут вот в чем (если кто еще не догадался) Как я уверенно определил то, что озеро было мельче?

Посмотрите куда впадает “старый” Волхов - он впадает в Неву (!!!) тогда как нынешний Волхов впадает в Ладогу, и до Невы ему от нынешнего устья (не много- ни мало) аж 75 километров!

1546г

АВТОРСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

1556г

И еще (пусть будет)

Сейчас поищу карту дна Ладожского озера..Нашел..Вот так, примерно, это могло выглядеть в 16 веке..

Скорей всего, тут происходили какие то сейсмо-тектонические перетрубации, поверхность, что называется “сыграла” – в одном месте опустилась, в другом приподнялась (как твердый но гибкий материал) Потому, озеро углубилось, а место нынешнего Питера приподнялось – чем и обусловлено его появление из пучины вод.Ну а далее..Далее идет освобождение места под необходимый нам гард, тем более что он там на дне покоится с давних времен..Все в граните – безпокоиться не о чем..Только отскоблить ракушки, водоросли сами отпадут ))

На самом деле, то что воды было больше, видно по заливу – он уходит за пределы карты, мимо Выборга, на Север (если по Герберштейну) А на Восток – почти сливается с Ладогой, посредством Невы, как пролива.Попробую реконструировать..Ну вот, примерно так, в общих чертах:

Так же становится понятным что такое есть город Флаутина (на карте 1561г. выше) это есть то, что мы с вами только что определили – Орешек!

Ну а далее, постепенно уровень мирового океана стал понижаться (карта 1600 год, Quad, Matthias) но все пока еще на прежних местах – и это видно на карте ниже..Понижение уровня было общемировым, мы отследили это на примере Каспия (ссылка на него будет далее) -примерно в одно и тоже время.

1600г

За сто (почти) прошедших лет и вода спала, да и картография подтянулась.Ниже, карта 1697 года (Coronelli, Vincenzo) Как можно наблюдать, местность все еще затоплена, Нева не река, а пролив какой то! У нее даже названия нет (согласно карте) а у других рек названия есть, даже у тех, что впадают в “пролив”.

1697г

Крепость Орешек (на карте Noteborg, красной точкой) “..средь широкого пролива, возвышалась горделиво..” Отсутствует остров Котлин (на котором и созидался в то время Петербург) Видимо уровень воды пока скрывает саму крепость.Смотрим почти то же, далее - карта 1706г (Guillaume De L’Isle,) Вода спадает, и теперь Котлин в доступе – он наконец то показался из воды..Так же показались и части города, что ранее были затоплены (галочкой)

1706г

ЭТО И БЫЛА РЕЗИДЕНЦИЯ ПЕТРА

(там надпись есть соответствующая) :

VILLE BATIE PARLE CZAR -

Вилла бати, парле – Царя! (..цар, и великий кнезе..)

1721г (Senex, John) Все по прежнему с виллой бати Царя - “..то накроется волнами, то появится из нихъ..Другорядь в монокль посмотришъ, глядь, а крепости то – нихтъ!”

ПОСТРОИТЬ ГОРОД НА ТАКОМ МЕСТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО!

ЦЕНТР ГОРОДА ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ ПОД ВОДОЙ! Как то “расшифровать” ложь СОВРЕменной истории можно, переадресуя все басни и россказни о начале строительства столицы, на остров КОТЛИН (ныне г. Кронштадт) который начал показываться из воды (но периодически опять туда возвращался, о чем много свидетельств)

Возможно, в самом начале Петр и не знал, что устье будет постепенно появляться на суше, благодаря понижению уровня мирового океана !

Всё что пишется о строительстве Питера, происходило на острове Котлин, потому как он и назывался в то время Петербургом! И работы там (на островке) хватало!

НАВОДНЕНИЯ

Это называют наводнениями, но я бы шире смотрел на проблему..Дело в том, что на дворе было начало 18го века – это конец света для многих регионов, где шли колоссальные изменения рельефа местности и материковых очертаний..(Каспий, Байкал, Камчатка, Япония и т.д. (подробнее - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/400434 < ![CDATA[]]>/ < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/711748< ![CDATA[]]> )

Не случайно, все последние, крупные географические открытия, были сделаны в то время (или чуть позже, после событий) Экспедиции поплыли с ревизией, осматривать владения батюшки Царя, что там приключилось, да изменилось, обновлять карты в том числе.

Собственно и стычка со шведами, произошла из за этого “ископаемого” мега центра, который начал постепенно всплывать..Готовый город, сакральный центр (который даже Гитлеру не разрешили разрушить) гранит и мрамор, в античном стиле – отмой его от ракушки и водоросли, там-сям почини – вот тебе и укрепленный “неподецки” стратегический пункт.За него и бился Петр да со шведом-соседом, королем Карлом. (кстати, тавтология. Карл-Карол-Кароль – это одно слово!)

“МАРКИЗОВА ЛУЖА” (сленговое название 19го века)

Еще немаловажный момент (в пользу теории уже существующего города) – крайне неудачное для корабелов место. При всей кажущейся очевидной выгоде (вот залив, сразу море – надо же, как удобно к городу подходить!) на деле все оказывается не так уж сладко. Диавол в деталях – так по моему говорится? А детали таковы, что “Маркизова лужа” (а это мелководная часть залива, начиная от Кронштадта до Питера) так вот она промерзает в зиму, и судоходства там, увы, быть не может!

Но это не самое грустное для хозяйства.Куда печальнее то, что в опресненных водах “лужи” сей, (так уж это работает) корабельное дерево гниет в несколько раз быстрее обычного! То есть, срок службы инвентаря (корабли) сокращается соответственно.И не знать этого, Петр, как специалист по корабельному делу (чему он там учился, в заграницах то?) не мог, по определению! Но город, на месте сем, строить решил твердо.Ведь если город уже был – такая жертва вполне оправдана, и более того!

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ГОРОД?

И еще одна нестыковка – когда, на какие шиши, можно было отгрохать такое чудо как Питер (на том самом месте) когда Российская Империя, вела непрерывные войны – одна за одной, то там то сям.?

Северная война 1700 – 1721 годы

Прутский поход в 1711 году

Русско-турецкая война 1735 – 1739 годы

Русско-шведская война 1741 – 1743 годы

Семилетняя война 1757 – 1762 годы

Русско-турецкая война 1768 – 1774 годы

Русско-турецкая война 1787 – 1791 годы

Русско-шведская война 1787 – 90 годы

Русско-персидская война 1796

Итальянский поход Суворова (1799)

Битва при Адде — 26-28 апреля 1799 года

Битва при Треббии — 17-19 июня 1799 года

Битва при Нови — 17 августа 1799 года

Русско-персидская война 1804—1813

Война Третьей коалиции (1805)

Война Четвёртой коалиции 1806—1807

Русско-турецкая война 1806—1812

Англо-русская война 1807—1812

Русско-шведская война 1808—1809

Война Пятой коалиции (1809)

Отечественная война 1812 года

Заграничный поход русской армии 1813—14 гг.

Взятие Парижа (1814)

Русско-персидская война 1826—1828

Русско-турецкая война 1828—1829

Польское восстание 1830 года

Крымская война 1853—1856

ВО СКОЛЬКО ГОСУДАРСТВУ ОБХОДИТСЯ ВОЙНА?

Когда тут строить сложнейший, гранитно-мраморный гард на болотах? Это вам не срубы тесать, да на материковом грунте! Чудо военной архитектуры того времени, морские форты, одни чего стоят (17 штук, на насыпных, искусственных островах!!) …я вас буду умолять..!

Вы просто, хоть чуть чуть начните призадумываться..Я даже не говорю чтобы там, осметить, или по времени уложить все процессы, в технологические минимумы..

ГДЕ “БУМАГИ”? (в смысле документация) их там должно быть – не одна роща “ушла”..Спецификация – каждый отдельный предмет с размерами, подробным описанием, материаловедение..Как вы думаете, всё это изготовляется? Мышкой? Или так, на пальцах? Каждому не объяснишь – нужен документ!

Это и ВРЕМЯ, и сумасшедшие деньги и человеческие ресурсы (обученные и практикующие) которых 150% не было в то время у Петра и у России, в нужном количестве!

Тогда на Руси были бояре с бородами (КОИ ПЕТР РУБИЛ ТОПОРОМ) и шубы рукавами (один длиннее другого) да мужики с лаптями, согласно офф. версии х/зТории ..

КТО СТРОИЛ ГОРОД?!

КТО ЗА 10-20 лет СПРОЕКТИРОВАЛ И “ОДОЛЕЛ” СЛОЖНЕЙШИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ КРОНШАТДА..БОЯРЕ С ЛАПОТНИКАМИ?

А главное – время, которое необходимо для обеспечение тех или иных, технологических процессов, при изготовлении таких сложнейших сооружений.Не будем забывать о том, что 17фортов (не считая самого Петербурга-Кронштадта) нужно было до зубов вооружить (в каждом форте невероятное количество пушек, и ядер к ним) Да и строили – полигональная кладка, не менее того! Обратите внимание на фото ниже (Кронштадт) :

А вы говорите, Южная Америка, Перу, полигональная кладка..Зачем так далеко ходить?Как пример – сколько времени в Питере новый стадион строят? Более десяти лет! Он, кстати, так и не сдан..А вы говорите..Тут такой город, за это же время отгрохали..

В ТАКОЙ КОРОТКИЙ СРОК, ВСЁ ЭТО МОГЛА ПОСТРОИТЬ ТОЛЬКО БОГАТЕЙШАЯ ИМПЕРИЯ, С ВЫСОЧАЙШИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ - ГЛОБАЛЬНАЯ, МИРОВАЯ ДЕРЖАВА..И это второй возможный вариант, объяснения ситуации (если город строили “с нуля”)

И ТУТ ОПЯТЬ СТАНОВИТСЯ ЯСНО, ЧТО МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ О ПРОШЛОМ!

(карта 1736г. Moll, Herman ) И только после 30х годов, на картах появляется наконец то суша, из под волн Финского Залива появляется чудо-гард античный.

1736г

И вот тогда становится понятно, зачем толпы простых крестиан, мужиков, НЕ СПЕЦОВ, отрывают “от сохи”, и сгоняют со всей Руси, чудо гард расчищать, где они и гибнут пачками от болезней, тонут в низинах-трясинах, болотах, и прочее (что с удовольствием описывают наши писатели) Подобный контингент, да под такую задачу, вполне по силам было обеспечить.

1740г (Visscher, Nicolaes,) - обратите внимание – не на всех картах появляется город на суше, в устье Невы..Здесь его нет.Это говорит о нестабильности события, либо о его “свежести” (не все успели получить данные и произвести картографические изменения) Либо скептически отнеслись – как знать, вдруг завтра опять это место волной “накроет”, или швед отобъет? Так что пока, город Петербург располагается на острове Котлин.

1740г

1747г. (Bowen, Emanuel) Петербург по прежнему на Котлине, а Орешек между тем, становится…Шлиссельбургом! Странно..Мы вроде как люди руские, побеждаем на всех войнах (почти) а такие крепости в названия немецкие переименовываем..Или мы опять чего то не знаем? Ну да ладно уже..

И кстати, Орешек – великолепное название для крепости! Тут и смысловая нагрузка идет, то есть задействуются ментальные конструкции (в том числе и потенциального агрессора)…мини НЛП такое..Орешек – значит крепкий, не расколешь! Всё..У чела в подкорке уже сидит – не выветришь..Учесть, что люди раньше были верующие, или просто суеверные..Если кто то поверит в свою неудачу, так это конкретно! А Шлиссельбург что такое? Шли с села, буркунули что то..))

И кстати, раз уж завел речь – обратите внимание, на карте ниже, город Яма..Знаете как он с начала 19го века называется? (кто не местный) Ямбург! Ни больше ни меньше! К “яме” “бург” прибавили, вот и название вышло ненаше..(правда с 1922г. это уже Кингиссеп – шило на мыло) А потом этимологизируй в Википедии, сколь угодно!

1747г

1764г. (Bellin, Jacques Nicolas) И только во второй половине 18го века, Петербург “переезжает” в устье реки, и приобретает приставку “Санкт” А остров, крепость, что на страже гарда славного, со стороны Финского Залива, теперь называется Кронштадтом.

1764г

1790г. (Kitchin, Thomas) Смотрите – (стрелочками) Петербург на суше, но он постоянно подтопляется (видно что он в границах береговой линии, не в устье) Кронштадт указан стрелочкой, теперь он есть на острове, и это есть бывший Петербург.Вот подумайте – когда его строить (город) если он все время в наводнениях..Да так, что даже карты фиксируют (то есть, никто не знает, останется вода, уйдет она, или еще прибудет?) В таких условиях можно лишь работать с тем что уже есть (расчищать, реставирировать, еще куда ни шло) максимум!

1790г

Ну вот собственно и всё..Далее (с 19 века) на картах идет стабильное изображение, бытующее и по сей день.Остается понять – когда же успели построить сам гард (следуя распространенной версии официальной х/зТории) да еще с Кронштадтом и фортами (17 штук) в придачу..Хочу заметить, что форты были полностью готовы уже в 1853г..!!

(как пример) Лестница в западном доке (Кронштадт) Материал розовый гранит (все всё увидели, что нужно?) Думаю, этого хватит чтобы понять – КАК строили..

Еще один важнейший момент – как мы только что выясняли, более-менее стабильная суша, в устье Невы, появляется лишь во второй половине 18го века (если верить разсмотренным картам) Но, согласно планов города, Петербург уже цветет во всей красе, готовы и форты и сам город!

1746г

У меня есть штук десять-двадцать таких вот планов города, начиная с 1689 и по 1800, где отображено постепенное развитие города..(рис. выше) Планы эти принадлежат перу, исключительно зарубежных авторов (видимо специалистов-архитекторов) Это англичане, итальянцы, французы, голландцы, немцы – вся Европа! Карты, которые мы только что с вами отсмотрели, принадлежат..(пробегитесь по авторам, они указаны) ладно, скажу так – ТО ЖЕ САМОЕ! И вот те самые, вышеупомнутые планы города, крайне несоответствуют один другому, как не стыкуются и с размещенным здесь фрагментам карт..

ВОПРОС: ОТКУДА ТАКИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ?

ГДЕ НЕПРАВДА – КТО ВРЁТЪ?

Внезапно пришло – никто не врёт..Планы города, это просто планы.Потому они и несоответствуют, как один другому, так и данным картам (Следующий пост будет посвящен разбору этих планов)

То есть – планы города коих масса, есть проекты (видимо объявлялись тендеры) претендентов, подрядчиков, а не отображение существующего в реальности!

ТАК КТО И КОГДА, УСПЕЛ ПОСТРОИТЬ ЧУДО-ГАРД?

В общем и целом, беглый анализ ситуации дает два варианта решения вопроса :

1) ЛИБО ЭТО БЫЛ ЗАТОПЛЕННЫЙ АНТИЧНЫЙ ГОРОД…

2) ЛИБО СТРОИЛА ГЛОБАЛЬНАЯ МИРОВАЯ ИМПЕРИЯ !!!

Потому как и фамилии 99% все неруские (на чертежах Петербурга) Конечно же, в этой связи, стоит особо упомянуть о фортификационных сооружениях Финского Залива, но это лучше сделать наверное в следующем посте – всего Вам доброго, до новых встреч !

ПС и на посошокъ: (предположение по карте Фра-Мауро) Поскольку автор пренебрег явно, пропорциями и координатами, то следуя его логике, попытался локализовать, искомый на данной карте объект.И вот что у меня получилось.Город назывался Адо. Сравнивайте, думайте..Попробуйте расшифровать надпись (скан приведен выше) она может в чем то помочь.И кстати, надпись у крепости Орешек, так о ней и говорит – цитадель!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!