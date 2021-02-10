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Какая разница для народа…проплаченный ты убл..док,или идейный…Ты,в любом случае-враг…
Если разрушает страну, то да – ВРАГ!
Подготовку забастовки в Белоруссии очень точно расчитали и подготовили евреи.
1 Вначале должна быть идея.
Это Великое Княжество Литовское. И все кто будет в ВКЛ, тот после свержения Лукашенко получит должности по управлению народом. (причем получат все над всеми). Сама идея должна быть немного неисполнима как дед мороз или коммунизм.
2 Надо этому народу делать гадости, невыносимые условия для существования, грабить этот народ. После объяснять, что в этом виноваты законы, выборы, и сам Лукашенко.
3 Когда весь одураченный и ограбленный народ поднимется, то нужно вовлечь МВД, КГБ, армию, и может быть врачей.
4 После забастовки государство которое существует за счет России долго просуществовать не сможет.
Все это мне говорили сами евреи откровенно и с уверенностью.
Но по пункту 3 у Лукашенко был заранее заготовлен один момент. Дело в том, что Белоруссия покупает газ у России за 130 долларов, а своим предприятиям продает газ за 270 долларов. Получается что Белоруссия имеет с газа больше, чем имеет Россия с Белоруссии. И все врачи, учителя, МВД, КГБ и прочие будут существовать до бесконечности, сколько бы народ не бастовал, и не хотел получать зарплату. Государство продолжает жить, а народ продолжает не работать столько, сколько захочет сам народ.
Как поется в песне, все дело в цене на билет.