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Логика подготовки забастовки. Профессор М. В. Попов. 04.02.2021.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tghH1ze3zhU
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 18054 13960
    Ъ 45 мин. назад

      Какая разница для народа…проплаченный ты убл..док,или идейный…Ты,в любом случае-враг…

      1
      1
    • 6867 4803
      чужой три минуты назад

        Подготовку забастовки в Белоруссии очень точно расчитали и подготовили евреи.
        1 Вначале должна быть идея.
        Это Великое Княжество Литовское. И все кто будет в ВКЛ, тот после свержения Лукашенко получит должности по управлению народом. (причем получат все над всеми). Сама идея должна быть немного неисполнима как дед мороз или коммунизм.
        2 Надо этому народу делать гадости, невыносимые условия для существования, грабить этот народ. После объяснять, что в этом виноваты законы, выборы, и сам Лукашенко.
        3 Когда весь одураченный и ограбленный народ поднимется, то нужно вовлечь МВД, КГБ, армию, и может быть врачей.
        4 После забастовки государство которое существует за счет России долго просуществовать не сможет.

        Все это мне говорили сами евреи откровенно и с уверенностью.

        Но по пункту 3 у Лукашенко был заранее заготовлен один момент. Дело в том, что Белоруссия покупает газ у России за 130 долларов, а своим предприятиям продает газ за 270 долларов. Получается что Белоруссия имеет с газа больше, чем имеет Россия с Белоруссии. И все врачи, учителя, МВД, КГБ и прочие будут существовать до бесконечности, сколько бы народ не бастовал, и не хотел получать зарплату. Государство продолжает жить, а народ продолжает не работать столько, сколько захочет сам народ.

        Как поется в песне, все дело в цене на билет.

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