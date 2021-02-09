Байден, нынешний обитатель Белого дома, и президент России Путин провели первую «телефонную встречу». Президент Путин подчеркнул, что в интересах США, России и всего мира нормализовать напряженные отношения между Вашингтоном и Кремлем. Байден, по всей видимости, уклонялся от обязательств по этому первостепенному вопросу и, хотя и указывал на согласие продлить договор 1991 года об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений, в основном, поднимал перед Россией вопросы, типичные для американской пропаганды.

Учитывая тот факт, что Вашингтон со времен режима Клинтона просто отказывается от предыдущих соглашений с Россией, возобновление Договора о СНВ может не иметь большого значения. Важный вопрос — нормализация отношений между ядерными сверхдержавами. Поскольку Россия может стереть США с лица Земли, Вашингтону приходится быть осторожным в том, какое впечатление он производит на Кремль.

Владимир Путин прав в том, что нормализация отношений между США и Россией отвечает интересам обеих стран и всего мира. Та напряженность, которую американские неоконсерваторы создали в отношениях между ядерными сверхдержавами, является не только препятствием для делового и научного сотрудничества, но и угрозой для всего мира из-за опасности возникновения войны.

Однако Россия обманывает себя, если считает, что Вашингтон действительно заинтересован в нормальных отношениях. Кремль должен помнить, что нормализация отношений была целью президента Трампа. Именно эта цель заставила военно-разведывательный комплекс США инсценировать скандал Russiagate, лишь бы не допустить ту самую нормализацию и сместить Трампа путем кражи выборов при его переизбрании. Поскольку на протяжении трех лет в отношении Трампа велось расследование по подозрению в том, что он российский агент, Трамп не смог нормализовать отношения. Иначе он подтвердил бы пропагандистские утверждения о том, что он действовал в интересах России. Кремлю необходимо понять, что военно-разведывательному комплексу США требуется, чтобы Россия была врагом — так ему легче оправдывать свой бюджет и влияние. Следовательно, никакой нормализации быть не может.

Бессмысленно говорить о том, чего не может быть. Президенту Путину необходимо понять, что стремясь к нормализации отношений с Вашингтоном в глазах Вашингтона он предстанет наивным и легковерным.

Рассмотрим вопросы, которые Байден поднял перед президентом Путиным в их первом телефонном разговоре. Российские кибератаки на Америку, вмешательство России в американские выборы, предполагаемые награды Кремля Талибану* за убийство американских солдат, а также бесконечное изображение Владимира Путина как диктатора — «нового Гитлера» — и похвалы финансируемого Соединенными Штатами Алексея Навального против которого, как утверждает Вашингтон, Путин, якобы, плетет постоянные интриги. Вашингтон понимает, что это пропагандистские вопросы, используемые в операциях против Путина и России.

Как может Путин рассчитывать найти общее дело с врагом, действующим против него? Путин должен использовать другой подход. Кремль должен дать понять Вашингтону, что Россия только тогда рассмотрит этот вопрос о нормализации отношений, когда Вашингтон перестанет демонизировать Россию и ее лидера и попросит улучшения отношений. Путину следует избегать такого поведения, при котором в глазах россиян он выглядит слабым — как человек, принимающий со стороны американцев бесконечные оскорбления и ложные обвинения. Русский народ хочет, чтобы Путин встал на защиту России. Как только Путин сделает это, Вашингтон поведет себя более осторожно.

По вопросу о том, как Кремлю более успешно наладить отношения с Вашингтоном, Путин мог бы рассмотреть другой подход. Проблема в том, что Вашингтон относится к российской власти без уважения. Свидетельств неуважения со стороны Вашингтона предостаточно. Вашингтон вводит санкции в отношении членов правительства России и российских предприятий. Вашингтон захватил российские консульства и собственность исключительно с целью преднамеренной и целенаправленной провокации. В адрес президента Путина делаются бесконечные уничижительные замечания. Вашингтон сверг власть на Украине и установил там свою собственную власть, что вызвало у России проблемы с ЕС и Украиной. Вашингтон вмешался во внутренние дела Беларуси. Недавно спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и Хиллари Клинтон заявили, что Путин приказал Трампу заставить своих сторонников штурмовать Капитолий. «Все дороги ведут к Путину», — сказала спикер палаты.

До тех пор, пока Вашингтон без уважения относится к российской власти, Россия не может вести переговоры на равных. Для Вашингтона неуважительно относиться к российской власти опасно. Это может привести к тому, что Вашингтон просчитается и спровоцирует войну. Россия могла бы обрести уважение, если бы она более агрессивно отвечала на обвинения и провокации Вашингтона. Всегда лишь отрицать обвинения — для России позиция слабая. В качестве альтернативы Кремль мог бы просто отвернуться от Вашингтона, перестать отвечать на обвинения и заняться своими делами, налаживая отношения с остальным миром. Пока Россия зацикливается на том, чтобы быть частью Запада, Россия находится в положении просителя. В интересах Кремля поставить в положение просителя Вашингтон. Демонстративный договор о взаимной обороне между Россией, Китаем и Ираном серьезно отрезвил бы Вашингтон и Израиль. В любом случае Кремль должен прекратить позволять Вашингтону финансировать пятую колонну внутри России. Алексей Навальный и его сторонники — агенты Вашингтона. Они занимаются пропагандой внутри России, которую Вашингтон и НАТО используют за пределами России. Кремль, кажется, думает, что это просто демократично, но на самом деле повсеместно на Западе Кремль разрушает имидж того, что Россия является демократической страной. Напротив, Россия воспринимается большинством американцев и европейцев как диктатура, которая травит лидера демократических сил. Пропаганда такого рода представляет опасность для американцев, россиян и для всего мира. Пропаганда — это использование лжи для создания ложной реальности. Ложные реальности опасны. Они могут жить собственной жизнью и вести к войнам.

Автор: Пол Крэг Робертс — Paul Craig Roberts — доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит джорнел», журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.

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* Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, её деятельность на территории России запрещена.

Обложка: DPA/TASS