Специально любителям хаять Родину посвящаю этот пост. Крупнейший мегаполис США Нью-Йорк завалило снегом. Сугробы буквально везде. Однако власти не спешат чистить город, как и собственники домов, которые сами отвечают за уборку территории возле своей недвижимости.

Пешеходы пробираются по тротуарам с трудом. А многие автовладельцы даже не делают попыток выбраться куда-либо на машине. Снегоуборочной техники практически нет, зато хорошо видно, что редкая машина-снегоуборщик просто катается по улицам, посыпая проезжую часть солью.

Учитывая, что климат в США теплее, чем в России, то сугробы долго не пролежат. Вероятно, на это и рассчитывают власти, забив, по-русски говоря, на уборку снега – само, дескать, растает. Они, похоже, еще не догадываются, что потоки воды попросту затопят город, а потому хорошо бы проверить систему сточной канализации.

Так что, дорогие мои соотечественники, не везде хорошо, где нас нет. Вот только на Западе, когда случается из ряда вон выходящее событие, не спешат винить во всем власти и ругать свою страну. Патриотизму – вот чему нужно учиться у Штатов.