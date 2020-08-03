Как маленькая Швеция победила вранье США

В то время как в Соединенных Штатах продолжается эпидемия Covid-19, в Швеции она, в основном, закончилась, и число смертей за последнюю неделю снизилось до двух человек в день. В СМИ Швеция подвергается резкой критике за то, что она не навязывает драконовские блокировки — так, как делают это Соединенные Штаты и другие европейские страны. Вместо этого Швеция реализовала политику, которая была и стандартной, и разумной. Власти Швеции рекомендовали людям соблюдать безопасную дистанцию между собой, и им было запрещено собираться количеством в 50 человек и более. Они также попросили своих пожилых граждан самим изолироваться и максимально избегать общения с другими людьми. Помимо этого, шведам было рекомендовано работать, заниматься спортом и вести свою жизнь, как обычно, даже, несмотря на то, что мир все еще переживает глобальную пандемию.

Секрет успеха Швеции заключается в том, что ее эксперты остановились на стратегии, которая была реалистичной, устойчивой и научной. Цель состояла в том, чтобы не «бороться» с вирусом, но защищать старых и уязвимых, позволяя молодым людям с низким уровнем риска распространять вирус, заражаться вирусом и вырабатывать антитела, которые им понадобятся для того, чтобы бороться с подобными болезнетворными микроорганизмами. Теперь ясно, что этот подход был лучшим. И хотя в Швеции все еще могут происходить спорадические вспышки, которые способны убить еще от 2 до 300 человек, любое повторение инфекции осенью или зимой будет не страшной «Второй волной», а гораздо более слабым гриппоподобным событием, которое не сокрушит систему здравоохранения и не убьет тысячи людей.

Количество людей, умерших с подтвержденным диагнозом Covid-19

По вертикали: количество смертей, по горизонтали: даты.

Источник: Агентство общественного здравоохранения Швеции

Как мы отмечали ранее, СМИ особенно злобно раскритиковали подход Швеции, который они назвали чрезмерно «расслабленным». Посмотрите на эту подборку свежих заголовков:

— «Швеция становится примером того, как нельзя управляться с COVID-19», CBS News;

— «Отсутствие блокировки увеличило количество смертей COVID-19 в Швеции», редакция журнала Университета Вирджинии;

— «Для мира Швеция стала историей предупреждения», New York Times;

— «Швеция остается открытой, и все больше людей умирает от Covid-19, но реальная причина может быть чем-то потемнее», Forbes;

— «Швеция надеялась, что стадный иммунитет обуздает COVID-19. Не делайте то, что сделали мы. Это не работает», USA Today;

— «Число погибших от коронавируса в Швеции в настоящее время приближается к нулю, но эксперты предупреждают других, чтобы они не приветствовали это как успех», Business Insider;

— «Отсутствие блокировки COVID-19 увязывается с увеличением смертности в Швеции, показывает анализ», Virginia edu;

— «Смертность в Швеции от COVID-19 связана с отказом от блокировки в то время, как страна готовится ко второй волне», Newsweek;

— «Швеция пробует новый статус: государство-изгой», New York Times.

Как видите, СМИ по отношению к Швеции настроены очень жестко. Но почему? Что сделала Швеция, что вызвало такой враждебный ответ?

На самом деле, ничего. Шведы просто отмахнулись от репрессивных приказов оставаться дома и проводили собственную независимую политику. Шведский подход резко контрастирует с блокировками, которые являются дорогостоящими, неэффективными и наносят социальный ущерб. Вот выдержка из статьи в The Evening Standard, в которой подчеркиваются именно эти моменты:

«Исследование показало, что количество людей, которые умерли от коронавируса, практически не изменилось. Как обнаружили исследователи из Университета Торонто и Университета Техаса, была ли страна заблокирована или нет, это никак «не связано» с уровнем смертности от Covid-19.

Эксперты сравнили показатели смертности и число случаев заболевания в 50 странах, пострадавших от сильного гриппа вплоть до 1 мая и подсчитали, что только 33 человека из каждого миллиона человек умерли от вируса … Исследование показало, что введение мер по локализации привело к тому, что больницы перестали переполняться, но это неравносильно снижению смертности.

«Действия государства — такие, как закрытие границ, полная блокировка и высокий уровень тестирования на Covid-19 — не были связаны со статистически значимым сокращением числа критических случаев или общей смертности», — говорится в исследовании, опубликованном в онлайн-журнале Lancet EClinicalMedicine.

Вывод: блокировки не работают, но СМИ продолжают их поддерживать. Зачем?

Потому что СМИ принадлежат элитам, которые рассматривают локауты как эффективный способ обеспечить еще больший контроль над населением. Настоящая проблема — власть, а не эффективность или спасение жизней. Шведская модель подрывает эти усилия, предоставляя жизнеспособную альтернативу, которая бросает вызов локаутам и ведет страны к выходу из кризиса. Вот почему со Швецией обращаются с такой открытой враждебностью — потому, что элиты рассматривают кризисное управление как полезный инструмент для осуществления структурных изменений, которые они хотят навязать политической и экономической системам. Миллиардеры-олигархи видят в кризисах не «периоды сильных беспорядков или бедствий», а набор золотых возможностей, которые можно использовать в своих интересах.

Швецию также подвергают критике за уровень смертности, который выше, чем у одних, но ниже, чем у других. На сегодняшний день число смертей от коронавируса в Швеции составляет 5667, что значительно выше, чем у соседей в Норвегии и Дании, но ниже, чем в Бельгии, Италии, Франции, Великобритании и Испании. Другими словами, Швеция находится где-то посередине. Интересно, что Швеция довольно хорошо выглядит по сравнению с теми плохо управляемыми штатами США, где население аналогично по размеру. Посмотрите:

— Швеция: блокировки нет. Население 10,2 миллиона человек. Смертность от коронавируса — 5667 человек.

— Штат с блокировкой № 1: Нью-Йорк (губернатор-демократ Эндрю Куомо). Население — 8,3 миллиона. Смертность от коронавируса — 32 133 (в 5 с половиной раз больше, чем в Швеции, при населении на 2 миллиона людей меньше, чем в Швеции).

— Штат с блокировкой № 2: Нью-Джерси (еще один губернатор-демократ — Фил Мерфи). Население — 9,2 миллиона человек (на 1 миллион меньше, чем в Швеции). Смертность от коронавируса — 15 684 (почти в 3 раза больше, чем в Швеции при меньшей численности населения).

— Штат с блокировкой № 3: Массачусетс (еще один губернатор-демократ — Чарли Бейкер). Население — на 6,9 млн. чел. Смертность от коронавируса — 8,380 (в полтора раза больше, чем в Швеции, при численности населения на 3 миллиона меньше).

Вот кто настоящие неудачники коронавируса — три штата, которыми управляют либеральные губернаторы, установившие контрпродуктивные блокировки, разрушившие свои экономики, убившие десятки тысяч людей и не сделавшие ничего, чтобы остановить распространение инфекции. В отличие от этого, Швеция хорошо выдержала шторм, создала у населения природный иммунитет и вернула экономику на путь восстановления. Посмотрите:

«В отличие от большинства европейских стран, Швеция не ввела строгих мер по блокировке. Теперь она пожинает плоды — по крайней мере, с экономической точки зрения. Отчет Capital Economics, опубликованный 21.07.2020, показал, что шведская экономика пострадала наименее всех стран в Европе и назвал ее «лучшей в плохой компании».

Хотя у Швеции не было иммунитета от экономических последствий пандемии, она стала единственной крупной экономикой, которая в первом квартале года выросла, отмечается в докладе…

«Шведская экономика хорошо пережила Covid отчасти благодаря терпимому подходу правительства к блокировке, и наш прогноз падения ВВП в этом году на 1,5% намного превышает консенсус», — написали экономисты Эндрю Кеннингем, Дэвид Оксли и Мелани Дебоно.

Читатели могут сравнить факты об экономике Швеции с ложными заявлениями New York Times. Вот отрывок из статьи под названием «Для мира Швеция стала историей предупреждения»:

«(В Швеции) погибло на тысячи людей больше, чем в соседних странах, где были введены блокировки, но экономика Швеции немного лучше.

«Они не получили буквально ничего», — сказал Джейкоб Ф. Киркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Питерсона в Вашингтоне. «Это — рана, нанесенная самим себе, и они не получили никаких экономических выгод»…

Рост числа погибших в результате шведского подхода было очевидным на протяжении многих недель. Но сейчас становится ясно то, как Швеция, несмотря на то, что позволила своей экономике работать беспрепятственно, все же понесла разрушающий бизнес ущерб, уменьшающий благосостояние почти настолько же, насколько и ее соседи «…Короче говоря, уровень смертности в Швеции значительно выше, в то время как страна не в состоянии получить ожидаемые экономические выгоды». («Швеция стала поучительной историей в мире». New York Times)

Что? Значит, Швеция «ничего не получила», говорит Times? В самом деле?

Как подтверждается в материале Business Insider, «шведская экономика пострадала наименее всех стран в Европе», она «лучшая из всех» (и) «единственная крупная экономика, которая будет расти в первом квартале года». Швеция постепенно наращивает свою активность, в то время как Соединенные Штаты все еще находятся в грязи. The Times сознательно вводит своих читателей в заблуждение, чтобы продолжить свою войну против Швеции. Это не журналистика — это пропаганда, основанная на повестке дня.

А тогда губернаторы штатов вновь введут те же тягостные ограничения, которые были введены ранее и которые увеличили безработицу и углубили экономический спад. Между тем, Швеция будет перезагружать свою экономику, возвращать людей на работу и пользоваться выгодами, которые дает независимое мышление и сильное руководство. Вот как это излагается в одной из статей Reuters:

«Ведущий эпидемиолог Швеции заявил, что быстрое снижение числа новых критических случаев COVID-19 наряду с замедлением смертности показало, что шведская стратегия по замедлению эпидемии … работает. Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл из Агентства общественного здравоохранения сказал, что быстрое замедление распространения вируса очень сильно указывает на то, что Швеция достигла относительно широко распространенного иммунитета …

«Это действительно еще один признак того, что шведская стратегия работает», — сказал Тегнелл. С помощью мер, которые мы принимаем в Швеции, можно быстро замедлить заражение".

Конечно, она «работает». А почему бы ей не сработать? Наш вид тысячи лет выживал благодаря нашей сложной и адаптивной иммунной системе, которая вырабатывает защитные антитела и Т-клетки-киллеры, которые борются с гриппом, вирусами и всевозможными вредными инфекционными заболеваниями с помощью вакцин или без них. В этом заключается блестящая стратегия Швеции, позволяющая распространять инфекцию среди более здоровых и уязвимых членов страны, пока вирус не исчезнет из-за отсутствия каких-либо новых «хозяев».

И теперь стратегия сработала. Здравый смысл возобладал. Вот что пишет Bloomberg News:

«Высший орган здравоохранения Швеции говорит, что люди, у которых был новый коронавирус, вероятно, будут иметь иммунитет в течение, по крайней мере, шести месяцев после заражения, независимо от того, выработали они антитела или нет … Недавнее исследование от Королевского колледжа в Лондоне показало, что уровень антител может упасть до такой степени, что делает их необнаружимыми уже через три месяца после заражения. Однако в организме также установлены другие формы иммунных реакций, в том числе от так называемых Т-клеток, которые, по-видимому, играют важную роль в защите от повторного заражения Covid-19.

Исследования шведского Каролинского института показали, что примерно в два раза больше людей, инфицированных Covid-19, развили опосредованную Т-клетками иммунную реакцию, чем у тех, у кого обнаруживается уровень антител.

«Риск повторного заражения и передачи заболевания другим людям, вероятно, очень близок к нулю», — сказал Тегнелл…" Швеция «вероятно» достигла довольно высокого уровня иммунитета, который, по его прогнозам, защитит его страну от новых вспышек.

«В результате эпидемия в настоящее время очень резко замедляется, и я думаю, что немногие из нас предположили бы это несколько недель назад», — сказал он. Что все это значит?

Это означает, что, вероятно, вирусом заразится только 1 из каждых 7 человек независимо от их подверженности инфекции. Это означает, что естественным иммунитетом обладает большая часть населения, чем мы думали. Это означает, что тестирование на антитела не рассказывает всей истории, а Т-клетки и перекрестный иммунитет также предотвращают передачу инфекции другим здоровым людям. Это означает, что Covid-19 — это не «Черный мор», который оправдает манипулятивную шумиху, которая использовалась для ускорения крупнейшего социального, экономического и политического кризиса прошлого века. Это означает, что идиотские блокировки не предотвратили новые случаи и смерти, а просто перенесли их на более поздний срок.

Это означает, что Швеция с самого начала была на правильном пути и быстро возвращается к нормальной жизни, в то время как США все глубже погружаются в кризис своего собственного производства.