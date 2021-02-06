Пока земля не начнет гореть под ногами распоясавшихся русофобов и клеветников земли русской, не надо делать удивленные глаза, если они будут и дальше испражняться нам на голову

Судя по тому, что сообщают из зала суда, где рассматривается дело по обвинению так называемого «лидера российской оппозиции» Навального в оскорблении ветерана Великой Отечественной войны, этот «оппозиционер» является даже более полным отморозком, чем я себе представлял. Даже в такой знаковой для любого политика ситуации он ничего не понял и ведет себя крайне неадекватно. О чем свидетельствуют, например, такие его высказывания в адрес старого, заслуженного человека:

«Ему дали бумажку. Он с нее зачитал фразы. Давайте теперь зачитаем его показания, там 20 страниц его ратных подвигов. Вы будете гореть в аду за то, что взяли 95-летнего деда, нацепили на него медали и используете его здесь»

Даже если бы это было действительно так, хотя это совершенно не так, подобные реплики находятся слишком далеко за гранью добра и зла и совершенно неприемлемы для публичной фигуры. Любой, даже мало мальски вменяемый человек, знакомый с такими понятиями, как стыд и совесть, и понимающий, какой репутационный ущерб он может сам себе нанести, открыто набрасываясь на ветерана войны в России, наверняка бы пошел по пути смягчения ситуации, объяснил старику, что он его не так понял и, пусть даже в знак уважения к его годам и наградам, принес ему свои извинения.

Вместо этого, этот прожженный политикан явным образом избрал метод самозащиты, который уместен скорее для дворового хулигана, нежели для общественного деятеля всероссийского масштаба. Он тупо стал всё отрицать и набрасываться на оппонента в стиле «А ты сам кто такой?».

Такое поведение этого вконец охамевшего субъекта способно перечеркнуть в глазах россиян даже то минимальное уважение к нему, которое возможно кто-то еще по инерции питает. Русские люди в таких случаях себя так вообще не ведут. Это не соответствует менталитету русского человека, у которого в крови уважение к старшим и особенно к заслуженным защитникам Родины. Так может себя вести только начисто лишенное национальных корней космополитическое быдло. Или искусственная особь, выращенная в пробирках какого-нибудь спецотдела ЦРУ. Очень похоже на то, «штамм Навальный» как раз из такой пробирки.

Но, увы, он такой не один. И очень правильно, что за них, наконец, взялись всерьез.

«Российское военно-историческое общество направило заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку высказываний радиоведущего Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской и его последующем привлечении к уголовной ответственности по п. 2 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). — 3 февраля 2021 г. радиоведущий А.Г. Невзоров, говоря о новом фильме «Зоя» в программе «Невзоровские среды» на радио «Эхо Москвы» (начало в 21.05, на 51:54 программы), допустил следующее высказывание о подвиге Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской: «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ». Учитывая значительную аудиторию радио «Эхо Москвы» (только запись эфира, размещенная по интернет-адресу, имеет свыше 500 тыс. просмотров) считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по ст. 354.1 УК РФ… Заслуги Космодемьянской Зои Анатольевны признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды. Высказывания Невзорова А.Г. о герое Великой Отечественной войне, Герое Советского Союза Космодемьянской Зое Анатольевне, о значении ее подвига, изложены в названной публикации в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига героя Великой Отечественной войны (Космодемьянской З.А.) и в конечном итоге – на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах, »

Тот факт, что эти два подлежащих уголовному расследованию эпизода совпали во времени, а их фоном является явное ужесточение позиции государства и отношения всего общества к такого рода «альтернативным» высказываниям, говорит сам за себя. Людям, в их подавляющем большинстве, явно и уже смертельно надоело, что отдельные нетипичные персонажи, которых впору именовать известным с советских времен определением «отщепенцы», продолжают походя, а главное безнаказанно унижать память лучших людей страны, испражняются на нашу историю и, при этом, еще претендуют на роль свидетелей конечной истины и наставников народа на путь праведный.

Со всем этим низкопробным беспределом давно пора заканчивать и вводить поведение этих «хайпующих» субьектов в строго определенные законом рамки.

Тем более, что судебный процесс над Невзоровым мог бы сыграть еще и важную просветительскую роль. По той причине, что даунская, по своей природе, либеральная пропаганда до того загадила мозги рядовых обывателей, особенно сетевого молодняка, что необходимость адекватных по силе идейного воздействия контрмер давно назрела. А такой суд мог бы стать ареной утверждения исторической правды, которая очень сильно отличается от навязанных нашей молодежи псевдоисторических вымыслов.

Те, кто этим занимается, пользуются полным самоустранением государства от воспитания молодежи на протяжении добрых тридцати лет. А кроме того, они еще и спекулируют на полном непонимании молодыми людьми радикальной разницы между стандартами мирного времени, в котором она живет сейчас и ситуацией смертельной военной угрозы всей стране, которая была в годы войны и, особенно, в 1941-м году.

Действия советского руководства, в том числе и решения по созданию зоны «выжженной земли» в тылу врага не были продиктованы какими-то зверскими побуждениями или особой бесчеловечностью, но были только крайней, вынужденной мерой в обстановке исключительной военной опасности. Именно в этом ключе следует понимать, в частности, действия диверсионных отрядов в тылу врага, в одном из которых служила Зоя Космодемьянская.

Да, действительно, жестокая правда войны состоит в том, что для того, чтобы выгнать врага на лютый мороз и, тем самым, уничтожить его живую силу, приходилось уничтожать любые строения, где немцы могли найти себе кров, в том числе и жилые постройки.

Однако! Даже жестокость таких мер не позволяет нам игнорировать реальные факты того времени. Которые, я это уверенно утверждаю, сознательно замалчиваются вражеской пропагандой в её злонамеренных целях. А эти факты заключаются в том, что подмосковные города и деревни перед приходом фашистов практически обезлюдели. Во всяком случае, местное население уменьшилось в разы. Всех военнообязанных – от 18 до 60 лет к этому времени уже мобилизовали в армию. Работники промышленности и сельского хозяйства, в рамках планомерной эвакуации производительных сил на восток, в больших количествах также покинули угрожаемые районы. Но в первую очередь вывозили в тыл женщин, стариков и детей. Кроме организованной эвакуации, благо Москва была рядом, многие жители соседних областей покинули свои дома самостоятельно, кто как мог. А вообще за первые полгода войны, если кто не знает, было эвакуировано из прифронтовых регионов страны почти 18 миллионов человек. В том числе и несколько сотен тысяч жителей Подмосковья. Страна делала все необходимое и возможное, чтобы уберечь своих граждан от смертельной угрозы.

Конечно, ушли от врага далеко не все. Кто-то физически не смог этого сделать и остался на «зимних квартирах». А были, чего греха таить, и такие, кто решил, что война его не касается и предпочел позаботиться о сохранности своей жилплощади.

Но та война была такой, на которой посторонних не бывает. И как бы там ни было, руководство СССР, просто не имело другого выбора, кроме уничтожения любой инфраструктуры врага в его тылу. Прояви наше руководство в этой обстановке такой себе инфантильный гуманизм и погибли бы все. И те, кто остался на оккупированных территориях и весь остальной советский народ. В том числе и мы с вами, потому что просто бы не родились. Такова реальная правда той войны, и нацисты никаких иллюзий на этот счет нам не оставляли.

И если такие, как Невзоров, которые, на самом деле, не настолько дураки, чтобы этого не понимать, то ли по злому умыслу, то ли просто по пьянке, пытаются вменить Зое Космодемьянской и другим защитникам Москвы «преступную деятельность», скамья подсудимых именно то место, которое для них больше всего подходит. Потому, что всему есть предел. В том числе и ангельскому терпению нашего народа.

А вообще должен сказать следующее. Если мы не хотим, чтобы в нашей стране нам гадили на голову такие вот «оракулы конечной истины» и массово размножались малохольные «уренгойские мальчики», нам надо и уже давно сделать так, чтобы они не чувствовали себя на русской земле слишком «мягко и сухо». И чтобы она — эта земля, по крайней мере, в фигуральном смысле, горела у них под ногами. А для этого надобно, чтобы вся психологическая атмосфера в России была абсолютно нетерпимой к подобного рода выходкам.

Увы, но сегодня, когда мы еще не очухались, как следует, от попытки установить в Ленинграде памятный знак якобы русскому генералу, а на самом деле пособнику Гитлера и палачу ленинградцев Маннергейму, а на Дону, буквально в тылу сражающихся с нацистами на Донбассе русских воинов, несносимо торчит памятник другому фашисту – бригадефюреру СС Краснову, говорить о том, что такая атмосфера у нас уже существует, явно преждевременно. Этим и пользуются альтернативно одаренные негодяи, которым явно доставляет удовольствие ковыряться свои грязными пальцами в незаживающих ранах нашего народа. Пора этому положить конец.

Юрий Селиванов, специально для News Front