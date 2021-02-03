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Тайна. О Тунгусском метеорите, упавшем в Восточной Сибири (1979)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W99kQUrRG2g
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16383 9845
    Maleos 13 мин. назад

      То ли метеорит, то ли нет, то ли тайна, то ли мозгойопство – сейчас это проблема номер 1. И надо потратить остаток жизни, чтобы её апсудить. Приступаем…

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