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“Русские первыми не нападут!” Збигнев Бжезинский

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Цитата из книги "ГОСПЛАН. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА"

Концептуал ТВ
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/russkie-pervymi-ne-napadut-zbignev-bzhezinskiy
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 36976 32342
    Вячеслав час назад

      Русские, после того, как на них нападут, ВСЕГДА приходят в столицы своих побеждённых врагов… И тогда везде устанавливается мир…

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