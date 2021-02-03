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Пенсионная реформа, солидарная экономика – выборы впереди

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В Петербургской студии телеканала «Воздух» рассказал о том, каким вижу образ будущего страны, поделился мнением об объединении левопатриотических сил, а также стратегии на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Вместе с ведущим обсудили вопрос необходимости создания образа будущего России.

Хронометраж:
00:00​ — О необходимости создания образа будущего
08:14​ — Как переформатировать политическую систему России
10:42​ — Как «союзники» используют сознание Русского народа
17:07​ — Какие идеи нужно предложить Русскому народу
20:33​ — Про солидарную экономику и воспитание общества
26:27​ — Кто и зачем «протолкнул» пенсионную реформу
28:05​ — Об исполнительной и законодательной ветвях власти России
37:17​ — Какой будет явка на выборы 2021

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Источник: https://nstarikov.ru/pensionnaja-reforma-solidarnaja-jekonomika-vybory-vperedi-124083
Метки: блог
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