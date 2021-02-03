Пенсионная реформа, солидарная экономика – выборы впереди
В Петербургской студии телеканала «Воздух» рассказал о том, каким вижу образ будущего страны, поделился мнением об объединении левопатриотических сил, а также стратегии на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Вместе с ведущим обсудили вопрос необходимости создания образа будущего России.
Хронометраж:
00:00 — О необходимости создания образа будущего
08:14 — Как переформатировать политическую систему России
10:42 — Как «союзники» используют сознание Русского народа
17:07 — Какие идеи нужно предложить Русскому народу
20:33 — Про солидарную экономику и воспитание общества
26:27 — Кто и зачем «протолкнул» пенсионную реформу
28:05 — Об исполнительной и законодательной ветвях власти России
37:17 — Какой будет явка на выборы 2021