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Как влияет алкоголь на связь души и тела?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zLGbcVhSTWg
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 36995 32361
    Вячеслав час назад

      «Алкоголь никогда, ни в одной стране не распространялся стихийно, а насаждался сознательно силами, враждебными обществу с помощью лжи. Ложь есть проявление малой культуры, небольшого ума и низкой нравственности». Академик Ф.Г. Углов.

      Алкоголь – хороший растворитель… Он растворяет браки, дружбу, семьи, рабочие места, печень, мозг… Но только – не проблемы…

      3
      3
    • 3809 3445
      Хан_Уман 17 мин. назад

        Алкоголь наркотик.
        Слабее чем героин, но сильнее чем гашиш. Вызывает привыкание и ослабляет защиту организма чем пользуются паразиты с нижнего уровня.
        Сурицу пить можно.

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