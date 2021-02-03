Радует, что либшиза в нашей стране перестала быть неприкосновенной. Наконец-то гул западных и прозападных СМИ, пытающихся оказать давление на судебные органы, перестал работать. Нарушившие закон либерасты отныне будут наказываться за свои деяния по всей строгости, согласно административному и уголовному кодексу РФ.

Так, вчера Симоновский суд Москвы назначил наказание Навальному по иску ФСИН о замене условного срока по делу «Ив Роше». Горе-блогер, который может похвастаться тем, что один за другим стряпает нелепые фейки, наконец-то получил реальный срок - три с половиной года колонии общего режима (однако с учетом отбытого им домашнего ареста Навальный должен отсидеть в колонии 2 года и 8 месяцев).

А ведь сифа из Кафтанчиково был единственным в России человеком, у которого было целых два условных срока, помните?

Вот лишь маленький список нарушений Навального, которые он успел совершить:

Да и соратников Навального сложно назвать законопослушными гражданами. Помните, как юрист ФБК Любовь Соболь устроила провокацию с незаконным проникновением в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева? По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Хочется верить, что на этот раз несовершеннолетняя дочь не поможет Соболь отвертеться от наказания.

Можно вспомнить, как она отмазалась от наказания после того, как ее 27 июля задержали на незаконном митинге. Тогда Соболь заявила, мол, ее нельзя арестовывать по закону, так как у нее есть малолетняя дочь. Ее отпустили, и она отправилась скакать дальше на несогласованном мероприятии. Тогда ее второй раз за сутки отвезли в ОВД, но и оттуда вскоре вышла, оставив сидеть в участке тех, кого забрали вместе с ней. Такие они эти либералы, лишь бы свою шкуру уберечь, на остальных им наплевать.

Можно вспомнить, как от закона уворачивались организаторы массовых беспорядков в 2019 году - Яшин, Гудков, Милов, Жданов. Или то, как сотрудники ФБК украли сотни миллионов и продолжили гулять на свободе. Да много чего можно вспомнить. Но наконец-то справедливость восторжествовала и перед законом оказались равны абсолютно все.