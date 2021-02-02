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Россия завоевывает Германию тракторами. Зарплаты растут!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TqdFnYSSQgk
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 42627 21759
    Степаныч час назад

      Вранье все это скажет трусофил.)Там из нашего только рамы,остальное поставляют с альфы центавры,у них трактора круче чем немецкие,и могут разгоняться до 200 световых лет.)))

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      1
      • 6773 4729
        чужойСтепаныч 47 мин. назад

          Песец Белоруссии. Деребаска покупал МАЗ, и ему выставили условие, чтобы он сохранил всех работающих и зарплаты. Перед этим зарплаты увеличили. А Деребаска неожиданно отказался. Предлагал Камаз объединить усилия с МАЗом. Отказались. Предлагали тягочам объединить усилия для создания новых тягачемй. Отказались. Предложили китайцам чтобы вложили деньги в тракторный завод. Китайцы сделали оценку, и предложили построить новый тракторный завод, это будет выгоднее и дешевле. Отказались. Кажись Ж О П А пришла.

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          2
          • 42627 21759
            Степаныччужой 32 мин. назад

              Просто перепроизводство,как и легковых иномарок.Где то слышал уже давят бульдозерами новехонькие порш-кайены,чтоб цену не снижать.Так что ж.па везде,но есть 50 оттенков,надо просто выбрать один.)

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