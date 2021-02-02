Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Вранье все это скажет трусофил.)Там из нашего только рамы,остальное поставляют с альфы центавры,у них трактора круче чем немецкие,и могут разгоняться до 200 световых лет.)))
Песец Белоруссии. Деребаска покупал МАЗ, и ему выставили условие, чтобы он сохранил всех работающих и зарплаты. Перед этим зарплаты увеличили. А Деребаска неожиданно отказался. Предлагал Камаз объединить усилия с МАЗом. Отказались. Предлагали тягочам объединить усилия для создания новых тягачемй. Отказались. Предложили китайцам чтобы вложили деньги в тракторный завод. Китайцы сделали оценку, и предложили построить новый тракторный завод, это будет выгоднее и дешевле. Отказались. Кажись Ж О П А пришла.
Просто перепроизводство,как и легковых иномарок.Где то слышал уже давят бульдозерами новехонькие порш-кайены,чтоб цену не снижать.Так что ж.па везде,но есть 50 оттенков,надо просто выбрать один.)