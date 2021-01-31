Принимая участие в онлайн-конференции со студентами Донбасса, рассказал о том, что Соединенные Штаты пытаются добиться превращения России в подконтрольный Западу таран против Китая.

Происходящее за последний год, свидетельствует о том, что была совершена не очень удачная попытка искусственной организации мирового экономического кризиса, при том вопрос, естественное ли явление представляет собой коронавирус, остаётся открытым.

Хронометраж:

00:00 — О новых реалиях сегодняшнего дня

02:49 — О ковид-реальности и расстановке сил в мире

13:59 — Какие задачи должен решить экономический коронакризис

20:25 — Понимает ли Китай какую игру ведут США

25:01 — Как Запад создаёт проблемы у «союзников»

31:40 — Как Россия должна противостоять западной пропаганде

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P.S. СМИ написали о прошедшей конференции: