США разыгрывают сценарий 1914 года против России и Китая
Принимая участие в онлайн-конференции со студентами Донбасса, рассказал о том, что Соединенные Штаты пытаются добиться превращения России в подконтрольный Западу таран против Китая.
Происходящее за последний год, свидетельствует о том, что была совершена не очень удачная попытка искусственной организации мирового экономического кризиса, при том вопрос, естественное ли явление представляет собой коронавирус, остаётся открытым.
Хронометраж:
00:00 — О новых реалиях сегодняшнего дня
02:49 — О ковид-реальности и расстановке сил в мире
13:59 — Какие задачи должен решить экономический коронакризис
20:25 — Понимает ли Китай какую игру ведут США
25:01 — Как Запад создаёт проблемы у «союзников»
31:40 — Как Россия должна противостоять западной пропаганде
P.S. СМИ написали о прошедшей конференции: