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США разыгрывают сценарий 1914 года против России и Китая

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Принимая участие в онлайн-конференции со студентами Донбасса, рассказал о том, что Соединенные Штаты пытаются добиться превращения России в подконтрольный Западу таран против Китая.

Происходящее за последний год, свидетельствует о том, что была совершена не очень удачная попытка искусственной организации мирового экономического кризиса, при том вопрос, естественное ли явление представляет собой коронавирус, остаётся открытым.

Хронометраж:
00:00 — О новых реалиях сегодняшнего дня
02:49 — О ковид-реальности и расстановке сил в мире
13:59 — Какие задачи должен решить экономический коронакризис
20:25 — Понимает ли Китай какую игру ведут США
25:01 — Как Запад создаёт проблемы у «союзников»
31:40 — Как Россия должна противостоять западной пропаганде

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P.S. СМИ написали о прошедшей конференции:

Источник: https://nstarikov.ru/ssha-razygryvajut-scenarij-1914-goda-protiv-rossii-i-kitaja-123954
Метки: блог, Видео
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