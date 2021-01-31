Расходы на «здравоохранение», или Кто подставил президента (Костенко, Матвеев, Иванов, Парфёнов)
Руководитель МОО «ГОСРОЗЫСК» Дмитрий Матвеев представил на суд общественности новые факты, подтверждающие масштабное финансирование строительства дома отдыха «Туапсе» («дворца Путина») из федерального бюджета в течении многих лет в нарушение Инвестиционного договора, согласно которому государство не должно было выделять на этот проект ни одного рубля.
Ведущий: главный редактор ИА «Аврора» Борис Костенко
Гости: блогер Павел Иванов и депутат ГД от КПРФ Денис Парфёнов Режиссёр эфира: Михаил Кокорев