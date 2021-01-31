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Расходы на «здравоохранение», или Кто подставил президента (Костенко, Матвеев, Иванов, Парфёнов)

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Руководитель МОО «ГОСРОЗЫСК» Дмитрий Матвеев представил на суд общественности новые факты, подтверждающие масштабное финансирование строительства дома отдыха «Туапсе» («дворца Путина») из федерального бюджета в течении многих лет в нарушение Инвестиционного договора, согласно которому государство не должно было выделять на этот проект ни одного рубля.

Ведущий: главный редактор ИА «Аврора» Борис Костенко

Гости: блогер Павел Иванов и депутат ГД от КПРФ Денис Парфёнов Режиссёр эфира: Михаил Кокорев

Источник: https://youtu.be/z7frwIk3MNw
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