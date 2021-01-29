Умер Василий Лановой
Сообщают, что умер народный артист СССР Василий Лановой. В январе он заболел коронавирусом, что в его возрасте оказалось смертельным.
После себя он оставил массу отличных запоминающихся ролей в отличных советских фильмах.
В 2014-м он приезжал в Севастополь на первый "Бессмертный полк", который мы тогда организовывали в городе.
На память осталась подписанная им и маршалом Язовым грамота, а также впечатление о том, какой огромной популярностью он обладал среди простых людей. Шутка ли, первые отличные роли Лановой сыграл еще в 50х, из которых выделялся "Павка Корчагин". А потом уже были "Алые паруса", "Война и мир", "Дни Турбиных", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны" и много чего еще. После развала СССР, как и у многих известных советских актеров с хорошими фильмами у него было похуже, но все же он снимался довольно много и тут, особенно в нулевые.
Мир праху.
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Все уходят ,возраст.Необыкновенный ,незабываемый голос,настоящий патриот в отличии от записных Михалковых баринов.Мир праху его.
_.._ З д р а в с т в у й т е _.._
Очень,ОЧЕНЬ,очень печальная новость!
* Ушёл Великий Человек и Прекрасный Актёр!
В Е Ч Н А Я Ему Память – в Памяти Народной!
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_Жаль,но Уходит Реально Патриотическое Поколение Нашей Родины – СССР!
Мы выРОСЛИ на Тех Прекрасных Фильмах,где этот Человек снимался!
* Он Реально Герой Нашего(СССР)Времени! Он Человек – с большой буквы!
ТАКИХ Актёров(и Людей)как Он – НЫНЕ уже практически НЕ осталось…
* ВСЕ Фильмы где Он снимался(и те Роли) – Способствовали Реальному Патриотизму!
…Уважаем! Помним! СКОРБИМ!!! НЕ забудем!СМОТРЕТЬ Все (Его) Фильмы,по-прежнему Будем!
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Мои Соболезнования Его Родным и Близким!
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 29-01-2021.