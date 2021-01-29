Главная » Невероятное в мире

Умер Василий Лановой

215 2


Сообщают, что умер народный артист СССР Василий Лановой. В январе он заболел коронавирусом, что в его возрасте оказалось смертельным.
После себя он оставил массу отличных запоминающихся ролей в отличных советских фильмах.
В 2014-м он приезжал в Севастополь на первый "Бессмертный полк", который мы тогда организовывали в городе.
На память осталась подписанная им и маршалом Язовым грамота, а также впечатление о том, какой огромной популярностью он обладал среди простых людей. Шутка ли, первые отличные роли Лановой сыграл еще в 50х, из которых выделялся "Павка Корчагин". А потом уже были "Алые паруса", "Война и мир", "Дни Турбиных", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны" и много чего еще. После развала СССР, как и у многих известных советских актеров с хорошими фильмами у него было похуже, но все же он снимался довольно много и тут, особенно в нулевые.

Мир праху.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6511113.html
Метки: кино, коронавирус, лановой
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Всегда умел удивить»: в чём секрет воздушных побед дважды Героя Советского Союза Василия Зайцева
Дневники Василия Ершова — создателя первого в России Детского дома
«Создавая основу будущей России»: какой вклад в отечественную историю внёс Василий III
Василий Иванович Чапаев
Русская смекалка: Подвиг Фролова Василия Ивановича
Василий Ощепков — основатель самбо
Константин Васильев — художник по зову сердца
Василий Чапаев. История легендарного красного командира
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16028 13262
    марина час назад

      Все уходят ,возраст.Необыкновенный ,незабываемый голос,настоящий патриот в отличии от записных Михалковых баринов.Мир праху его.

      4
      4
    • 933 741
      Valeriy Bondarik час назад

        _.._ З д р а в с т в у й т е _.._

        Очень,ОЧЕНЬ,очень печальная новость!
        * Ушёл Великий Человек и Прекрасный Актёр!
        В Е Ч Н А Я Ему Память – в Памяти Народной!
        ““““““““““““““““““““““`
        _Жаль,но Уходит Реально Патриотическое Поколение Нашей Родины – СССР!
        Мы выРОСЛИ на Тех Прекрасных Фильмах,где этот Человек снимался!
        * Он Реально Герой Нашего(СССР)Времени! Он Человек – с большой буквы!
        ТАКИХ Актёров(и Людей)как Он – НЫНЕ уже практически НЕ осталось…
        * ВСЕ Фильмы где Он снимался(и те Роли) – Способствовали Реальному Патриотизму!
        …Уважаем! Помним! СКОРБИМ!!! НЕ забудем!СМОТРЕТЬ Все (Его) Фильмы,по-прежнему Будем!
        ““““““““““““““““““““““
        Мои Соболезнования Его Родным и Близким!
        = = = = =
        С уважением – Валерий Бондарик.
        г. Эдмонтон. Канада. 29-01-2021.

        1
        1

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
      Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru