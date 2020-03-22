Пакт Вольфа — Даллеса. Хотели ли Рузвельт и Черчилль предать СССР?

В знаменитом фильме «Семнадцать мгновений весны» Отто фон Штирлиц, он же полковник Максим Исаев, благодаря своему неординарному уму, сумел разрушить попытки западных союзников заключить сепаратный мир с нацистской Германией.

Высокие отношения

Основой для фильма стала одноименная книга писателя Юлиана Семенова. Автор, имевший доступ к архивам, использовал реальную историю, случившуюся в конце войны. Вот только по сей день нет ясности в вопросе о том, чем была так называемая операция «Санрайз».

Приход к власти в Германии нацистов не вызвал шока в Европе. Многие политики были убеждены, что Гитлера можно использовать для ликвидации более опасного противника: Советского Союза.

Кульминацией так называемой «политики умиротворения» стал договор в Мюнхене, согласно которому Франция и Великобритания позволяли Третьему рейху оккупировать Чехословакию.

Даже нападение Гитлера на Польшу не изменило ситуацию принципиально, свидетельством чему стала «странная война», когда немецкие войска и противостоящие им английские и французские армии фактически бездействовали.

Произошедший летом 1940 года разгром Франции, казалось, исключил возможность каких-либо договоренностей. Но в мае 1941 года заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс совершил перелет в Великобританию. Своей миссией он называл достижение мира и заключение союза между Германией и Великобританией. В Англии инициативы Гесса понимания не нашли, а в Рейхе его и вовсе объявили сумасшедшим. Но до сих пор идут споры о том, был ли тот полет личной инициативой взбалмошного Гесса или реальными планами нацистской верхушки.

После нападения Германии на Советский Союз все разговоры о сепаратном мире были отложены в сторону. Гитлер ждал скорой победы, а Великобритания была заинтересована в создании коалиции с СССР, в которую также вошел давний союзник Лондона Вашингтон.

В поисках выхода

Поражение вермахта под Сталинградом заставило крепко задуматься нацистскую элиту. А уж после разгрома на Курской дуге стало ясно: избежать поражения в войне не удастся. Поэтому представители Германии были не прочь договориться, дабы сохранить собственную власть.

В публичных речах Адольф Гитлер все чаще говорил о себе как о главном защитнике Европы от «угрозы большевизма». Эти выступления были довольно прозрачным намеком Западу: Рейх готов на большие уступки ради недопущения полного разгрома на Восточном фронте.

Антигитлеровская коалиция к тому времени уже сформулировала свою позицию: война должна завершиться безоговорочной капитуляцией нацистской Германии.

Но и в Британии, и в США хватало тех, кто считал, что подобное окончание конфликта невыгодно, так как оно позволит серьезно усилить свои позиции Советскому Союзу.

Немецкая разведка докладывала в Берлин о наличии таких настроений, и Гитлер дал команду своим доверенным лицам через контакты в третьих странах прощупать, насколько реален вариант сделки.

Эти попытки быстро сошли на нет. Даже для самых циничных прагматиков в США и Великобритании Гитлер был «запретной» фигурой. Договариваться союзники намеревались с теми, кто придет ему на смену.

Миссия Даллеса

Фюрер, поняв, что ему выйти сухим из воды не получится, решил заставить Германию воевать до последнего человека. Сторонникам «сепаратного мира» в Германии предстояло действовать на свой страх и риск.

В начале 1943 года главой европейского центра Управления стратегических служб США, расположенного в Швейцарии, стал небезызвестный Аллен Даллес. Американец быстро наладил контакты с представителями немецкой элиты, критически настроенной по отношению к Гитлеру. Шло обсуждение послевоенного будущего Германии. Немецкая сторона выражала надежду, что США не допустят «победы большевиков» и советской оккупации Германии.

Даллес соглашался с немцами, но ничего им не обещал. Прежде всего это было связано с тем, что его собеседники не имели реальных рычагов для того, чтобы взять под контроль вермахт и гитлеровские спецслужбы. Американцу был нужен кто-то, обладающий настоящими возможностями.

К концу 1944 года у Даллеса уже не было отбоя от предложений. На него выходили эмиссары Шелленберга, Кальтенбруннера и других влиятельных нацистов, заинтересованных в сепаратном мире. Американец осторожничал, опасаясь подвоха и в тоже время понимая, что все складывается в его пользу. Чем успешнее шли у СССР и союзников дела на фронте, тем сговорчивее становились немцы.

Маневры обергруппенфюрера

В конце февраля 1945 года через представителей Ватикана до американцев вновь была доведена информация о готовности некоторых офицеров СС в Северной Италии к «сотрудничеству ради предотвращения бессмысленных жертв и разрушений». Назывались и конкретные имена, среди которых Даллес выделил начальника сил СС и полиции при группе армий «Ц» в Северной Италии обергруппенфюрера Карла Вольфа. Вольф располагал широкими полномочиями, подчинялся лично Гиммлеру и, что немаловажно, пользовался расположением Гитлера.

Высшее руководство США и Великобритании дало Даллесу добро на проведение операции под кодовым названием «Санрайз»: достижение договоренности с немецким командованием о капитуляции гитлеровских войск.

Вольф был человеком умным и осторожным. В начале февраля 1945 года на аудиенции у Гитлера он завел разговор о том, что в нынешних условиях было бы удачей создать единый антибольшевистский фронт с участием Англии и США. Рассуждения Вольфа выглядели чисто гипотетическими и прозвучали при свидетелях. Ответ фюрера был неопределенным, не содержал никакой конкретики, вроде «да, хорошо бы».

Тем самым обергруппенфюрер как бы заручился формальной поддержкой своих действий.

Первая личная встреча между Даллесом и Вольфом состоялась 8 марта 1945 года на конспиративной квартире УСС в Цюрихе. Вольф заявил, что считает неизбежным поражение немецких войск и со своей стороны готов ускорить капитуляцию группировки вермахта в Северной Италии, оказав влияние на командующего войсками в этом регионе фельдмаршала Кессельринга.

Встречи между Даллесом и Вольфом (их было две) секретом не являются. Весь вопрос в том, что на самом деле обсуждали договаривающиеся стороны.

Свидание в Асконе

Даллес в своих воспоминаниях уверял, что подозревал Вольфа в провокации и намерении поссорить США с СССР. Он якобы говорил немцу, что капитуляция может быть только безоговорочной и перед Советским Союзом в том числе.

Но так ли было на самое деле? Могли ли такие варианты заинтересовать Вольфа? А ведь он после первой встречи и не думал сворачивать контакты, несмотря на осложнения в Берлине.

Маневры Вольфа не остались неизвестными в Берлине, и за ним было установлено наблюдение.

В то же время британский фельдмаршал Александер информировал советскую сторону о том, что представители США и Великобритании ведут переговоры с германскими военными о капитуляции в Северной Италии. Москва потребовала подключить к процессу своего представителя, но получила отказ из-за «технических сложностей».

Второй раунд переговоров Вольфа и Даллеса проходил 19 марта в итальянской Асконе с участием ещё нескольких представителей с обеих сторон. На сей раз обсуждались технические вопросы предстоящей капитуляции. Ситуация осложнялась тем, что Кессельринга в Северной Италии сменил генерал-полковник Фитингхоф, человек, на которого Вольф не имел аналогичного влияния.

Сил, имевшихся у самого Вольфа, было недостаточно, чтобы принудить все немецкие подразделения к капитуляции в случае осложнения. Обергруппенфюрер обещал Даллесу решить этот вопрос в течение недели, а пока гарантировал ограничение антипартизанских и карательных акций.

Товарищ Сталин в гневе

Еще раз подчеркнем: главным источником информации о сути переговоров являлся Аллен Даллес. По его версии, союзнические обязательства перед СССР не нарушали ни США, ни Великобритания.

Для всех участников переговоров, что называется, «запахло жареным». Сталин отправил Рузвельту письмо, в котором прямо обвинял союзника в сговоре с врагом. Президент США уверял, что советский лидер заблуждается и речь идет только о локальной капитуляции итальянской группировки немцев.

Однако Иосиф Виссарионович припомнил союзникам все: и срывы поставок, и растянувшуюся на годы эпопею с открытием Второго фронта, и другие грехи англо-американцев. В Вашингтоне и Лондоне решили: никакой Вольф не стоит глобальной ссоры с «дядюшкой Джо». По крайней мере, прямо сейчас.

А Вольфа в этот момент в Берлине пытались обвинить в предательстве. Причем особое рвение проявлял его непосредственный шеф Генрих Гиммлер. Вольфа опрашивали люди Шелленберга, и эти опросы вот-вот грозили перерасти в допросы с пытками.

Решающим днем для Карла Вольфа стало 18 апреля, когда его доставили непосредственно к Гитлеру. Обергруппенфюрер держался уверенно и настаивал: все его действия были в полном соответствии с разрешением, данным лично фюрером.

Советские войска к тому моменту начали решающее наступление на Берлин, и Гитлер находился в очень тяжелом психологическом состоянии. Куда его качнет в следующую минуту, никто не знал, но Вольфу повезло. Гитлер в целом одобрил его действия, хотя речи фюрера говорили о том, что он уже не может адекватно воспринимать действительность.

Вольфу было все равно: главное, что из бункера он вышел живым.

«Операцию прекратить»

Что касается Даллеса, то ему поступил однозначный приказ из штаб-квартиры союзных сил: операцию прекратить, все контакты с немцами заморозить.

Переговоры с немцами продолжались, но только в военном, а не в политическом направлении. Более того, к ним был подключен советский представитель: генерал-майор Алексей Кисленко. 29 апреля были подписаны документы о капитуляции, а фактически немецкие войска в Северной Италии сдались только 2 мая, одновременно с гарнизоном Берлина.

Поверить в версию Даллеса было бы легче, если бы не сейчас уже обнародованный план «Немыслимое»: замысел нападения на советские войска силами англичан и американцев с участием стотысячной уцелевшей группировки вермахта. План, на разработку которого дал добро лично Уинстон Черчилль, должен был быть приведен в исполнение 1 июля 1945 года. Помешала этому только оценка британских военных: атака на Красную армию обернется тяжелейшими потерями и совершенно не гарантирует победы.

Так что можно предположить, что в рамках «Санрайз» Аллен Даллес готов был зайти максимально далеко.

Два срока и бутылка коньяка: как сложилась судьба Карла Вольфа?

Карл Вольф после войны был дважды судим за свои действия в должности высокопоставленного чина СС. В 1946 году он был приговорён германским судом к 4 годам трудовых лагерей.

Второй раз до Вольфа добрались в 1961 году, когда Аллен Даллес лишился поста главы ЦРУ. На сей раз переговорщика судили за содействие в массовом уничтожении евреев. В 1964 году Вольфа приговорили к 15 годам тюремного заключения. Освободили его в 1971 году по состоянию здоровья.

Умер Вольф в 1984 году в Баварии. Легенда гласит, что он видел «Семнадцать мгновений весны» и остался страшно доволен тем, как его сыграл Василий Лановой. Прототип даже передал через Юлиана Семенова бутылку элитного коньяка для «Вольфа» из кино.

Источник: https://nstarikov.ru/pakt-volfa-dallesa-hoteli-li-ruzvelt-i-cherchill-predat-sssr-114109