А вы слышали, что под Геленджиком есть настоящий дворец? И там такая роскошь, что просто закачаешься. И мебель элитная, и театр и даже аквадискотека. Полнейший люкс.

Да, точно слышали. Но пока все только обсуждают, Mash вам покажет. Ведь мы первые побывали там внутри. Что находится за стенами домика на мысе Идокопас? Ответ по ссылке.