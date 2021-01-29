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Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике

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А вы слышали, что под Геленджиком есть настоящий дворец? И там такая роскошь, что просто закачаешься. И мебель элитная, и театр и даже аквадискотека. Полнейший люкс.

Да, точно слышали. Но пока все только обсуждают, Mash вам покажет. Ведь мы первые побывали там внутри. Что находится за стенами домика на мысе Идокопас? Ответ по ссылке.

 
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11216810.html
Метки: Видео, геледжик, дворец
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 3728 3368
    Хан_Уман час назад

      Похоже на пир во время чумы, образно говоря.
      Видимо у кого то денег на 1000 лет жизни и он решил прожить их тс в подобающей его статусу обстановке.

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    • 6735 5503
      Женечка 57 мин. назад

        Вот и связывайся со знакомыми… Степаныч, да говорю же тебе: заплачу я за декабрь, заплачу – хорош журналистов на мою дачу водить под видом “дворца Путина”.

      • 17890 13820
        Ъ 28 мин. назад

          Вот они убытки понесли…Это здание выставлено на продажу.Всего за миллиард рублей.Что-то я не увидел сотрудников ФСО.А это остальные 99 млрд.рублей.Земля,кирпичи,лепнина…И то миллиард.Скорее всего это будет санаторий для детей-инвалидов.Лечить дороже,чем скинуть не ликвидную недвижимость.Навальный кинул их.На кусочек их Золотого Тельца…

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