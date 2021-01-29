Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике
А вы слышали, что под Геленджиком есть настоящий дворец? И там такая роскошь, что просто закачаешься. И мебель элитная, и театр и даже аквадискотека. Полнейший люкс.
Да, точно слышали. Но пока все только обсуждают, Mash вам покажет. Ведь мы первые побывали там внутри. Что находится за стенами домика на мысе Идокопас? Ответ по ссылке.
Похоже на пир во время чумы, образно говоря.
Видимо у кого то денег на 1000 лет жизни и он решил прожить их тс в подобающей его статусу обстановке.
Вот и связывайся со знакомыми… Степаныч, да говорю же тебе: заплачу я за декабрь, заплачу – хорош журналистов на мою дачу водить под видом “дворца Путина”.
Вот они убытки понесли…Это здание выставлено на продажу.Всего за миллиард рублей.Что-то я не увидел сотрудников ФСО.А это остальные 99 млрд.рублей.Земля,кирпичи,лепнина…И то миллиард.Скорее всего это будет санаторий для детей-инвалидов.Лечить дороже,чем скинуть не ликвидную недвижимость.Навальный кинул их.На кусочек их Золотого Тельца…