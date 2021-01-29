Главная » Видео, Политика, События

Продолжаем вымирать, Утечка золота, Граната в полицию // Галопом по Европам #385

76 1

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sZeKIt-qnlE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как умер Иосиф Сталин
Кого будем выбирать в Президенты и для чего?
Сказкотерапия: О значении сказки для развития личности ребёнка
Воспитание. Что такое воспитание?
Они делают с нами лишь то, что мы сами позволяем с собой делать
Удивительно актуальные цитаты Сталина
Ждите удара врага
Новый этап уничтожения России
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 42472 21612
    Степаныч 52 мин. назад

      А мы все вымираем,а золото все утекает,доколе кричит навальный,но его никто не слушает,ибо никто не хочет в турму,хотя дворец как у навального все хотят.)))

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru