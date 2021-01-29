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Пора защитить свою правду

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Источник: russian.rt.com @ Анна Шафран

У нас есть небольшая, но крайне шумная группа граждан, которые хотят, чтобы в России «было как в Европе, а лучше — как в Америке». Вот только когда наши законодатели устанавливают у нас те же законы, которые уже давно действуют в странах Евросоюза или в США, вдруг внезапно выясняется, что эти граждане имели в виду «совсем другое». Так было с иностранными агентами, и не только с ними. Вообще, какой закон ни возьми — обязательно выяснится, что в Европе или Америке что-то похожее есть. Время, когда наша страна шла исключительно своим путём, осталось в прошлом.

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме подготовить в течение весенней сессии проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии. Процитирую сообщение на официальном сайте главы государства:

«Рекомендовать Государственной думе <…> при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне».

Либералы уже начали свой традиционный вой и плач: «Да кому это нужно? », «75 лет жили без такого закона — и ничего страшного! », «Это будет мешать работать историкам», «А как же свобода слова? » и прочая похожая чушь.

Позвольте! В странах столь любимой и ценимой вами Европы уже давно действуют законы о запрете отрицания холокоста, о запрете национал-социалистической идеологии и так далее. И по ним регулярно осуждают европейцев, которые считают, что холокоста не было или его масштабы якобы преувеличены.

Например, гражданке Германии, 92-летней Урсуле Хавербек, в прошлом декабре дали год тюрьмы за отрицание холокоста. Несмотря на возраст, да. Ранее она отсидела 2,5 года — по той же статье.

А во Франции в апреле 2019 года писателя и эссеиста Алена Сораля приговорили к году лишения свободы — он тоже отрицал холокост.

И это только самые-самые свежие примеры.

По степени кощунства и лжи заявления о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой — ну это приблизительно то же самое, что заявлять о равной ответственности нацистов и евреев за холокост.

СССР — это жертва нападения, и десятки миллионов наших погибших сограждан это явно подтверждают. Да и в Германии отлично помнят о своей исторической вине.

Историкам можно спорить, я не знаю, о важности ленд-лиза, хотя и эти споры за пределами строго научных публикаций мало отношения имеют к прояснению истины, а являются обычной пропагандой, призванной снизить роль подвига советских людей и убедить нас, что, мол, «без Америки бы не справились».

Можно спорить, почему нападение Германии стало настолько неожиданным. Хотя и этот тезис обычно используют исключительно для того, чтобы покритиковать лично Иосифа Сталина и советских военачальников, забывая, что СССР стал единственной страной Европы, оказавшейся способной дать отпор гитлеровцам.

Вообще, почти любой исторический повод, связанный с Великой Отечественной и Второй мировой, почему-то пытаются использовать не только для очернения СССР, но и для проведения параллелей в нашу современность.

Как говорилось в классической басне, «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Вот только СССР не был беззащитным ягнёнком, и не является подобным ягнёнком Россия, как бы кому-то ни хотелось обратного.

Мы можем и обязаны защищать нашу версию истории. Точнее, это не версия. Это единственно возможная правда, подтверждённая реальными документами и воспоминаниями очевидцев, в том числе врагов. Неужели гитлеровцы проигнорировали бы возможность перевалить часть своей вины на кого угодно, и в первую очередь — на СССР? Конечно нет!

Поэтому я считаю, что защищать историческую правду нам надо всеми законными методами, в том числе создавая соответствующую законодательную базу. И после этого привлекать к ответственности всех лжецов, невзирая на чины, регалии и гражданство. Опять-таки США по всему миру преследуют иностранных граждан за нарушение американского законодательства — и ничего, наши «правозащитники» почему-то молчат, их это не возмущает.

Говорить правду легко и приятно. Давайте напомним об этом всем, кто считает, что, фальсифицируя историю, может получить политические дивиденды. Нет. Всё, что они получат,  — уголовную статью. Каждому — по заслугам.

Обложка: Рис. Виталий Подвицкий

Источник: https://nstarikov.ru/pora-zashhitit-svoju-pravdu-123868
Метки: чит.клуб
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