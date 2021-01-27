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Принципиальны до определенной степени

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О принцпиальной борьбе Британии за права человека в мире

Британия продавала оружие нарушителям прав человека в нарушение собственных санкций

Эксперты из группы «Против вооружённого насилия» выяснили, что британские чиновники за последние пять лет дали добро на продажу оружия почти 80% стран из списка тех, кого Лондон считает виновными в нарушениях прав человека или других преступлениях. Как поясняет Guardian, это 58 стран из 73, на которых есть те или иные ограничения от эмбарго до торговых санкций.
Все эти продажи проходили в рамках закона, однако эксперты отмечают, что, получается, правительство систематически игнорирует ситуацию с правами человека в стране, раз продаёт ей оружие.

Пять стран из этого списка — ключевые покупатели британской оборонной промышленности: Бахрейн, Бангладеш, Колумбия, Египет и Саудовская Аравия. Они же входят в список 30 стран, где нарушаются права человека.

Например, Великобритания продала Пакистану детали самолётов, полицейские щиты и сотни снайперских винтовок, несмотря на предупреждение Министерства иностранных дел, что Пакистан усилил давление на гражданское общество и свободу самовыражения, а также угрожает меньшинствам.

3 тыс. автоматов были проданы Кении в 2017 году, хотя Amnesty International за год до этого обвиняла силы безопасности страны в исчезновении людей, внесудебном преследовании, пытках и безнаказанном убийстве как минимум 122 человек.

Экспортную лицензию на поставку прицелов для оружия на сумму £290 тыс. получила в начале 2020 года Нигерия, а позже там были убиты десятки человек во время массовых протестов из-за коррупции в полиции.

Великобритания разрешила поставку оружия в Китай на миллионы фунтов стерлингов, в основном военные радары для военно-морского флота. При этом Китай постоянно обвиняют в ущемлении уйгуров, а британские моряки считают Китай угрозой для себя.

Как отмечают эксперты, детали этих сделок были скрыты от общественности и завуалированы, так что независимый наблюдатель не сможет понять, в чём их цель.

В свою очередь, британское правительство всё отрицает и заверяет, что все лицензии выдавались после тщательного анализа, пишет Guardian.

https://russian.rt.com/inotv/2021-01-27/Guardian-London-prodaval-oruzhie-bolshinstvu – цинк
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/26/uk-sells-arms-to-nearly-80-of-countries-under-restrictions-shows-report – оригинал на английском языке

Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами. (с)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6507172.html
Метки: Британия, двоемыслие, капитализм, оруэлл, права человека, санкции, юмор
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