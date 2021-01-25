Посольство США в России о цензуре в соц.сетях
Посольство США в РФ разъясняет и оправдывается на тему цензуры в Twitter и Facebook.
Удаление из социальных сетей частной компанией ни в коей мере не влияет на способность людей выражать своё мнение на других площадках или с помощью различных средств массовой информации. (c) посольство США в России
Что тут можно сказать.
Удаление некоторых социальных сетей частных американских компаний на территории России ни в коей мере не влияет на способность людей выражать своё мнение на других площадках или с помощью различных средств массовой информации. (c)
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