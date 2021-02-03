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США поддержали блокировку оппозиционных ТВ каналов

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Что и требовалось доказать.
Посольство США на Украине полностью одобрило политическую цензуру с блокировками ТВ каналов.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной на защиту суверенитета и территориальной целостности в соответствии с её законодательством», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

В США призвали другие страны «работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информвойне против суверенных государств».

* * *

А вы говорите свобода слова.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6525035.html
Метки: США, Украина, цензура
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