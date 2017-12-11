Как провалилась идея нормализации отношений США и РФ

Как провалились секретные американо-российские переговоры по соглашению о невмешательстве во внутренние дела друг друга

“Мы должны были бы прекратить продвижение демократии в России, чего мы не готовы сделать”

Весьма примечательный материал на тему причин провала попыток нормализации американо-российских отношений при Трампе. Хорошо показано, что причины этого носили идеологический характер связанный с воззрениями американского военно-политического истеблишмента на проблему России, где вопросы продвижения демократии и сохранения "символов веры" определяют американскую политику пересиливая те тенденции, которые олицетворял Трамп во время предвыборной кампании. Разумеется, все это пытаются замазать истерией на тему русских хакеров, но на деле хорошо видно, что причина не в хакерах, а в неготовности США отказаться от той политики, которую они проводили последние десятилетия. http://perevodika.ru/articles/1197023.html – цинкPS. Вот так вот – "символы веры" не дадут прийти к соглашению, ибо если факты противоречат вере, то тем хуже для фактов.Само собой "поддержку продвижения демократии в России" они также сворачивать не собираются, ибо как разъясняют более откровенные авторы, продвижение демократии и продвижение американских интересов, это тождественные понятия. Попытки Трампа переключить внимание на КНДР или Иран, не очень ему помогают в вопросах внутреннего давления, где практически весь его срок наверняка пройдет под знаком "русского расследования", которое направлено с одной стороны на ограничение самостоятельности хозяина Овального кабинета, а с другой стороны, призвано ликвидировать любые возможности нормализации отношений с Россией.

Источник: colonelcassad.livejournal.com