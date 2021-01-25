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Антикоронавирусные протесты в Голландии 24.01.2021

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Опасный 99-летний внутренний террорист.

В Голландии вчера прокатились массовые протесты против ограничительных коронавирусных мер, которые жестоко подавлялись полицией. Мирных голландских граждан обливали водой, избивали дубинками, травили собаками. Арестовано более 250 человек.





























































































Голландцы – вы невероятные!

PS. Думал еще пост сделать про вчерашние протесты в Белоруссии, но там все настолько уныло было, что даже лень было верстать. Белорусы какие-то не невероятные.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6502212.html
Метки: Видео, голландия, коронавирус, протесты, юмор
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 15899 13157
    марина час назад

      Глава Еврокомиссии некая Урсула заявила ,что будут выдавать паспорта вакцинированным и продумают меры по стиммуляции и других ништяков.Но только Пфайзер ,интересно -23 смерти в Норвегии ,10 в Германии и т.д. -но этого наши Миры не замечают .Русская и китайская вакцина не принимается ,хотя у народа ЕС есть к ней интерес.Все начали вакцинацию с медперсонала ,а ЕС ,не скрываясь зачищает дома престарелых.Там всегда всё цинично -приказали Гейтсы уменьшить жующих -исполняют.Локдауны продлены ,если введут паспорта -то их бизнес за счет туризма накроется.а вот Польша отменила карантин ,если есть паспорт прививки-если хочешь уехать всеравно что то нужно будет покупать-мимо кассы Фармы не пройдешь.Зачем нефть ,давай зеленый налог ,ведь у них водородный двигатель наготове.-новая эра перестройки мира в действии ,а танки куда???

    • 9835 9211
      KT 18 мин. назад

        Карантин есть и дальше.Прививки пока что добровольно.Вчера общался с одним товарищем,у него работал поляк 49ти лет от роду,пошел в госпиталь(с почками были проблемы)там ему посоветовали сделать прививку от ковидлы.На следующий день ему стало плохо,стал задыхаться,поднялась температура.Завезли в госпиталь,через день,помер.Официально и в СМИ-тишина,не официально много слухов о смертях,количество противников вакцинации растёт.

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        • 15899 13157
          маринаKT три минуты назад

            Ты какую выбрал вакцину?Запад принял решение избавиться от старых и больных ,а у нас даже Голикова говорит,что хроникам ни -ни и лучше их беречь и охранять.

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