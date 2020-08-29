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Антикоронавирусные протесты в Берлине

20:31. 29 августа 2020 84 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


В Берлине сегодня прошли масштабные протесты против коронавируса и ограничительных мер правительства Меркель, которая обрушила репрессии на головы мирных активистов.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как специалист по коронавирусу с богатым личным опытом, готов выступить посредником между утратившим легитимность правительством Германии применяющем силу против своего народа и мирными протестующими, которые вершат ненасильственную антикоронавирусную революцию и борются за неотъемлемое право свободно болеть коронавирусом.







Германия будет свободной страной!



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6130525.html

Метки: Берлин, Видео, Германия, коронавирус, протесты, юмор

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