В Лондоне прошли массовые протесты против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом и требований по ношению медицинских масок.Протесты переросли в столкновения с полицией. По итогу – задержано более 30 человек.В целом, по сравнению с недавними антикоронавирусными протестами в Берлине, где протестующие пытались штурмом взять Рейхстаг, британцы выступили довольно вяленько.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство Бориса Джонсона должно вступить в переговоры с протестующими и прекратить непропорциональное применение силы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6182269.html