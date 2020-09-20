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Антикоронавирусные протесты в Лондоне.

04:16. 20 сентября 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Лондоне прошли массовые протесты против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом и требований по ношению медицинских масок.
Протесты переросли в столкновения с полицией. По итогу – задержано более 30 человек.
В целом, по сравнению с недавними антикоронавирусными протестами в Берлине, где протестующие пытались штурмом взять Рейхстаг, британцы выступили довольно вяленько.







































Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство Бориса Джонсона должно вступить в переговоры с протестующими и прекратить непропорциональное применение силы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6182269.html

Метки: беспорядки, Британия, Видео, коронавирус, протесты, фотографии

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