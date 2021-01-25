И тех, и других, к сожалению, много. Одни своей глупостью, а другие своим цинизмом доказывают, что с помощью примитивной, рассчитанной на дебилов, рекламной кампании, можно вывести в лидеры кого угодно. Взять никого из ниоткуда, хорошенько пропиарить – и вот уже седовласые «оппозиционеры», проклиная в душе «выскочку», приносят ему вассальную клятву.

Есть действия, одинаковые по своей абсурдности: тушить пожар керосином, сушить лужу дождём, лечить насморк отрубанием головы и пытаться решить проблемы России с помощью А . Навального. Не потому, что у России нет проблем! Проблем у России выше крыши, и в целом, объективно говоря – дела у нас обстоят очень плохо. Но любому здравомыслящему человеку понятно, что А. Навальный – не решение ни одной из проблем при всём ворохе их изобилия в РФ. За ним идут либо те, кто вообще ничего не понимает, и не умеет связать простейших мыслей, либо те, кто хочет поживиться на поджоге, цинично и воровски выстраивая стратегию личного обогащения на горе и крахе страны.



Омерзительная схема, представляющая туземцев полудурками и недочеловеками, «хавающим всё», что им в уши навалит навязчивая реклама.

В «казусе Навального» много странного:

- В нём циники призывают нас верить

- Выжиги вдруг требуют жертвенного служения

- Включается ими же давно осмеянный и проклятый высокий пафос пустой фразы: «Навальный и его соратники делают политическую карьеру себе сами, своей круглосуточной работой и беспримерной смелостью»[1]. И кто бы это говорил? Не тот ли, кто учил нас, что Зоя Космодемьянская – шизофреничка, а Чайковский был содомитом?! А теперь фразы – прямо как из худших образцов «лениниады»: «круглосуточная работа», «беспримерная смелость»…

-Рвачи, по локоть и макушку вымазавшиеся в воровской приватизации – вдруг заклинают нас беречь «закрома Родины» и «бдительно стоять на посту»…

Не устаю повторять: А.Д. Сахаров перед использованием – был всё же академиком и всемирно признанным учёным. А. Солженицын – на столичном уровне состоялся, как писатель.

Любой из тех, кого использовали враги ранее – сам по себе был личностью, хоть чем-нибудь себя проявившей, кроме работы на врагов.

С А.Навальным США провели то, что называется «эксперимент на пределы наглости». Они впервые взяли пустое место – и раскручивают это Ничто с ноля, из ниоткуда.

Солженицын, прежде, чем стать оппозиционером – успел и повоевать, и прославится среди читателей, и на разные литературные премии выдвинуться, и посидеть. Он потому иногда и взбрыкивал в ненужном нанимателям месте, например, показывая вдруг кукиш Ельцину – что был ещё кем-то, кроме «засланного казачка».

И американцы решили больше не рисковать. Взять такую пустышку, которая никем до того не была и никак себя не проявила. Навальный не стал оппозиционером – он, можно сказать, им родился. Это не использование человека – а искусственное зачатие искусственного существа в пробирке с голым «пиаром», не разбавленным никаким иным содержанием.

Навальным американцы проверяли прочность и лакейство своей разветвлённой «агентуры влияния». Взяли молодого человека из ниоткуда, и СРАЗУ произвели его в «лидеры нации». И смотрят: кто из старых холуёв Запада как отреагирует?

Многие холуи обиделись, как Андрей Мовчан[2]. Стали «бухтеть», что у них и вредительский стаж дольше, и заслуги перед ЦРУ очевиднее, чтобы мальчишку-выскочку вдруг, ни с того, ни с сего, над собой сажать.

Помните, в «Коньке-Горбунке», как старый выжига пытался спорить с новым фаворитом:

- Царь! А мне, видать… опала?

Служба верная пропала?

- Поделом тебе опала,

Марш к Ивану под начало!

….

- Хоть пропасть, а пришлеца…

Потурю я из дворца!

Таких строптивых лакеев Америка взяла на карандаш: ненадёжны!

Случить коня в сенат вводить, как делал Калигула – могут ещё начать возражать, что коням не место в ранге сенаторов… А как должно быть, с точки зрения США? Хоть коня, хоть хомяка! Хоть в сенат, хоть в президенты! Приказано принять Навального – присягайте Навальному! Прикажут принять лидером клонированную овечку Долли – значит, суки, встанете на колени перед овечкой!

Хозяину за океаном виднее – кого вам, быдлоте, в лидеры назначать! Сказано, что этот ваш герой – значит, вы тут же, не откладывая на завтра, начинаете любить и славить нового героя. Приказы не обсуждаются, понимаете?! Вы – которые так любят порассуждать о «рабской природе» русского человека – сами рабы в статусе инвентаря.

Хозяева не только тасуют либералов, как захотят, но иногда и делают из них «сакральные жертвы», вовремя осуществляя заклание своего агента – если это нужно для их планов.

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Если развесить уши под лапшу – не задавая «неудобных» вопросов – откуда у Навального деньги на такую массовую саморекламу, на массовый подкуп и содержание штабов по всей России – то всё равно «легенда» самозванца не срастается.

Кто такой Навальный – даже без сотни неудобных вопросов по его «чудесному появлению», многократным «чудесным исцелениям», после которых от его мощей можно «заряжать банки с водой», как когда тот от Кашпировского и Чумака?

По официальной легенда, с которой его заслали – он «гражданин, недовольный коррупцией». И – ругающий коррупцию в своём блоге.

Послушайте, но таких – миллионы, десятки миллионов! И недовольны, и ругаются в блогах, и фотки роскоши приватизаторской выкладывают, полные негодования…

«Гражданин, недовольный коррупцией» – это что, профессия? Называть коррупцию «злом» – что, особая заслуга? Что он ещё сделал или делает, кроме выражения недовольства в личном дневнике?!

Как эту заурядную банальность (таких дневников и сайтов миллионы!) – связать с его невообразимо-раздутой популярностью?

Чего такого может узнать у Навального наш человек – ранее, с начала 90-х ему «незнаемого»? Вон, Н. Михалков снял фильм «Жмурки», про то, как убийцы и бандиты стали депутатами Госдумы, ничуть не переставая оставаться убийцами и бандитами… Это что, сенсация?!

Разговор о воровстве начальства – это вообще разговор ни о чём.

Люди в 1991 году хотели капитализма. Капитализм – это о богатстве в частных руках. Люди прекрасно понимали (им 70 лет разжёвывали, всеми жанрами и способами) что частное богатство честным путём не достигается.

И богатые появились, как и положено при капитализме. Они появились путём коррупции – потому что иным путём богатые не появляются, за исключением редчайших случаев Элвиса Пресли и Стивена Кинга.

Неужели же кто-то думает, что его сосед в трёхэтажном дворце с мраморными колоннами – поёт, как Элвис, или сочиняет романы на уровне Стивена Кинга?! Вы что – дети малые? Не знаете, откуда дети берутся?!

Какой блогер вам нужен, чтобы понять, откуда у безголосых и бесталанных берутся дворцы с колоннами?!

- Ах, скажите пожалуйста, Навальный написал, что мой сосед – вор! Открыл мне глаза! А ведь до этого я думал, что соседу его бассейны и лимузины привезли с Марса гуманоиды!

Ну, чего вы дурака валяете? Вы хотели капитализма – это и есть капитализм.

Разделять миллиардеров на «чистых» и «нечистых» – это уже не капитализм называется, а маразм.

- Этот, видите ли, деньги на яхту украл – а вон тот, мордастенький, в шахте их кайлом намахал… На трёхпалубную океанскую яхту! Прям таки обогнав Стаханова в области трудовых рекордов!

Если вы так думаете – то вы сами какие-то марсиане, о земной жизни ничего не знающие, глупее младенцев!

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Ещё раз вас спрашиваю: чего такого может вам открыть про капитализм Навальный – чего вы без Навального о капитализме не знали?!

Вы без него не знали, что при капитализме бывают очень богатые люди?!

Вы без него не знали, каким образом они делают своё богатство?!

Ну что за детский сад?!

Если бы Навальный критиковал капитализм, безграничность личного обогащения всех частных собственников – то он был бы логичен. Правда, и таких логичных критиков пруд пруди в интернете, и особо популярными они не становятся…

Но в основе идеологии навальщины лежит ИДИОТИЗМ – когда людям предлагают уверовать, что сверхбогатство и коррупция разные вещи, что богатство и капитализм – это хорошо, а коррупция при этом – почему-то плохо…

В такой тупенькой картине мира вся «борьба с коррупцией» сводится к отлову слуг, приворовывающих у хозяев. А откуда у самих хозяев взялось то, что слуги приворовывают «не по чину» – никто не вправе спрашивать. Ибо – марсиане дали. Прилетели – смотрят, молодой Ротшильд огород копает. И говорят – хороший ты парень, вот мы тебе сейчас гору золота навалим из задних проходов, мы так испражняемся…

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Реальный авторитет человека в обществе – это продукт долгих и тщательно проверяемых заслуг. До тех пор, прежде чем мошенники научились средствами «пиара» надувать и сдувать липовые «репутации», «имиджи» – авторитет был признанием гениальности идей, или героизма поступков, или, на худой конец, доверием к огромному опыту и длительной безупречной выслуге человека. Оно и понятно: человек по природе самолюбив, и просто так ставить другого человека над собой, любимым, никогда не станет.

Потому так трудно заработать авторитет внутри коллектива. Выдвинуться реальными делами, реальным – и признанным ревнителями – превосходством ума, дел, свершений, достижений.

Но если авторитет внедряют извне – то это выглядит как подкуп и показуха, а иной раз и принудиловка. Как с российскими либералами, у которых от постоянного восхваления Навального, навязанного хозяевами, горькая оскомина и рожу воротит…

Любое, даже самое отрежессированное и постановочное выступление Навального – через саму его речь и мимику показывает ничтожество и посредственность дутого «лидера», абсолютно полого внутри, как копеечная пластиковая игрушка.

Как бы ни работали имиджмейкеры, прикрывая его пустоту – изнутри Навального пустота всё равно зияет. Никто так и не дождался от «назначенца» печатников доллара не только гениальных идей, но и вообще сколько-нибудь связных идей. А смелость и героизм?! Отсидеть десять суток – тогда как рядовые его соратники идут, подставленные им, на многолетние сроки в настоящие тюрьмы? При первом же шухере слинять в Германию?

Если бы кукловоды подобрали на эту роль талантливого актёра – то он мог бы хотя бы сыграть пламенную искренность, изобразить огонь в «неподкупных» глазах, посылая громы и молнии в адрес «зажравшихся», подобно библейскому пророку в рубище…

Но актёрство – тоже искусство. И Навальному оно не далось. Он не просто излагает глупости, то банальные, то разорванные, но ещё и очень скучно их излагает. Вообразить в таком «бича для богатых» можно только при очень пылком и юношеском воображении…

Перед нами «сливной бачок» для компромата, проходимец, который любит «красивую жизнь», и не скрывает этого, сам купается в той роскоши, которую ставит в вину персонажам своих «расследований». Носить рубище бескорыстного правдоруба Навальный не умеет – и потому не носит. Его кукловоды поняли, что в рубище он будет ещё менее убедителен, чем в привычном для него барском антураже.

Всякое настоящее расследование – это, прежде всего, следственный аппарат, обладающий компетентностью и полномочиями, прикрытием от мести, без которых вести расследования просто невозможно. Кучка дилетантов вокруг Навального чисто технически не могла бы вести расследования такого масштаба, какой он презентует.

Охотник не перепутает медвежьи следы с заячьими. Ну нужно видеть самого зверя, чтобы понять: эти следы не заяц оставил! Точно так же всякому опытному житейски человеку ясно, что «расследования Навального» – это слив расследования иностранных разведок, которые, в отличие от этого попугая, обладают всем перечисленным: аппаратом, специалистами, полномочиями, прикрытием властей своих стран и т.п.

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Подводя краткий итог: Навальный – это пустота. Пустота, которая сама по себе – ничто. Но она зловещая, потому что за ней скрываются очень агрессивные и злые силы, иностранного происхождения, уже посадившие в 1991 году клона Навального (они удивительно похожи с Ельциным, словно из одной пробирки) на погибель ополовиненной тогда во всех смыслах страны.

Те проблемы, на который сегодня спекулирует Навальный – созданы его покровителями и нанимателями. То есть, по сути, Навальный критикует свой собственный источник.

И если много людей воспринимают как «лидера» такое вот грубо навязанное, очевидное ничтожество – значит, очень плохи наши дела! Дела в области психологии масс, деградировавших до попадания в такую кричаще-примитивную ловушку…

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[1] https://echo.msk.ru/blog/mmironov/2777310-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

[2] https://echo.msk.ru/blog/movchan_a/2776884-echo/

А. Берберов



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