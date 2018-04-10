Неамериканская Америка

В том, что общепринятая версия истории мира не соответствует действительности, не сомневается практически никто. Верующих осталось не более ничтожной доли процента, соответствующей естественной погрешности. Однако, многие уже осознали, что дело обстоит куда более серьёзно. История не просто искажена, она практически полностью переписана. И многие факты указывают на то, что главным рубежом уничтожения знаний о правдивых событиях и устройстве мира, является первая половина девятнадцатого века.

Всё, что нам известно о Наполеоновских войнах, является тем самым камнем, которым был запечатан вход в хранилище знаний. Огромное количество документов, сохранившихся с той поры, со всей бесспорностью указывает на то, что создавались они злонамеренно, в соответствии с единым планом, целью которого было подмена мировоззрения всех жителей развитых стран того времени, уже в течении смены двух поколений. Так, в начале двадцатого века уже не осталось никого, кто мог бы опровергнуть всю ту ложь, которая стала неотделимой частью сознания всех членов общества.

Сегодня, массовые фальсификации писателей истории первой половины девятнадцатого века, словно шило в мешке стали очевидны большинству. Всякий, кто обладает хоть какими-то признаками разума, уже убедились в том, что Отечественная война 1812 года была чем угодно, только не тем, что о ней написано во всех учебниках всех стран мира. Значит ли это, что войны не было вообще? Разумеется, нет. Была война, и с высокой степенью достоверности мы теперь можем говорить о ней как о войне гражданской.

При чём, никакой французской империи в то время не существовало, как не существовало и прочих выдуманных империй на территории Европы. Земли франков и галлов принадлежали Российской империи, и генерал-губернатором там трудился полковник русской артиллерии Наполеон Бонапарт.

Император Наполеон. Эмиль-Жан-Орас Верне. Лондонская национальная галерея

Казалось бы, одного этого портрета могло бы оказаться достаточно для того, чтобы быстро сообразить, в чём же на самом деле была суть событий той поры. При чём, не только в Европе и России. Но мало кто способен допустить саму мысль о том, что масштаб фальсификации даже теоретически может оказаться таким колоссальным. Между тем, достаточно сложить воедино лишь несколько общеизвестных фактов, чтобы убедиться в следующем:

- Наполеон был кадровым военнослужащим русской армии, и на момент начала «Восточного похода», имел чин полковника от артиллерии. В своём Париже он имел право именоваться хоть генералиссимусом, но для императора Александра I он был просто полковником.

- «Завоеватели» даже не думали штурмовать столицу страны, которую они, якобы пришли покорять, – Санкт-Петербург. Они отправились на Москву, с целью выхода далее на Волгу.

- Экспедиционный корпус из Европы был лишь поддержкой для армии, возглавляемой М.И.Кутузовым.

- Разгрома Москвы оказалось достаточно для того, чтобы последние осколки Великой Тартарии капитулировали на всей территории, кроме Туркестана.

- Русская армия не «гнала захватчиков до его логова в Париже», а вернулась в Европу вместе с войсками Наполеона, чтобы отразить удар в спину, который коварно нанесла Британия, воспользовавшись тем, что основные силы империи отвлечены на войну, полыхающую на востоке.

Всё русское дворянство говорило и думало на языке «агрессора», т.е. на французском. И это факт. Возможно ли чтобы после окончания Великой отечественной войны в СССР все заговорили на немецком? В кошмарном сне не приснится такое. А после аналогичного события начала девятнадцатого века, Россия едва не сделала французский язык государственным. И по моему, причина тому ясна и логична: – мы не воевали с Францией.

Фактом является и то обстоятельство, что русские в Париже не являлись завоевателями. Скорее, помощниками и покровителями. А парижане ещё долгое время были благодарны русскому солдату точно так же, как долго нас благодарили болгары за помощь в завоевании их независимости от Оттоманов. Не могу даже представить себе, что у этих явлений различные причины. Всё указывает на то, что французы относились к нам как к союзникам, как младший брат относится к старшему. Иначе, зачем они в 1896 году построили в Париже мост через Сену имени Александра III?

Возникает закономерный вопрос о том, что же на самом деле делал Суворов на Апеннинах и в Швейцарии. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что войска, под командованием А.В. Суворова били там французов, однако даже самые именитые историки начинают заикаться и мычать при попытке ответить на простой вопрос о том, как он там вообще оказался!

На первый взгляд моя версия покажется безумием, но я напомню историю с разоблачением постройки «Александрийского стопа» в Петербурге. Массив документов и свидетельств, подтверждающих версию о том, что колонна вырублена в карельских скалах, убийственно достоверен. Но несмотря на это, теперь мы точно знаем, что весь этот колоссальный пласт «документов» не что иное, как великолепно выполненные фальшивки, а колонна не вырублена, а отлита из геополимерного бетона.

А что мешает предположить, что те, кто фальсифицировал историю Петербурга, не обладали подобным ресурсом для фальсификации сведений о наполеоновских войнах конца восемнадцатого века? Ведь если предположить, что войска под командованием Суворова воевали не против Наполеона, а наоборот помогали ему в его войнах с Англией и её союзниками в Европе, то всё становится на свои места, и отпадает необходимость в поиске нелогичных объяснений сути самых обычных, закономерных событий.

Я понимаю все слабые стороны своей версии, её вообще можно было бы не выносить на суд читателя, если бы не одно удивительное обстоятельство: данная версия снимает многие вопросы, касающиеся событий, произошедших в иной части света, а именно в Северной Америке.

Кто нас теперь может убедить в том, что коли история Старого света полностью написана сказочниками а ля Геродот и а ля Вольтер, не создана таким же образом и для Америки? Давайте разбираться.

Сегодня в умах подавляющей части населения не возникает вопрос о том, кем именно были по большей части предки современных американцев. Если задать вопрос случайному прохожему на улице о том, кто заселял Северную Америку в девятнадцатом веке, он не задумываясь, отрапортует: – «Англичане, ирландцы и шотландцы, кто же ещё!». Кто-то вспомнит об испанцах, но я уверен в том, что почти никому неизвестен один любопытный факт, заставляющий совершенно иначе взглянуть на привычное положение вещей.

Дело в том, что в 1840 году при принятии проекта закона о едином государственном языке в США, проводилось голосование по результатам которого, английский язык получил всего на один голос больше, чем было отдано голосов за немецкий язык. Только благодаря чуду американцы сегодня говорят на английском, а не немецком. Это стало известно благодаря свидетельству француза Франца Лёэра. Правда, критиками, сразу же объявили это сообщение ложью. Спрашивается, какой интерес в этом был у француза?

И вот тут, самое время спросить у «стопроцентных янки» о том, что означают топонимы их такой «протобританской» Родины. И очень скоро станет ясно, что английский язык имеет самое касательное отношение к возникновению географических названий в Северной Америке. Подавляющее число топонимов США не имеют этимологии в английском языке, зато прекрасно понятны французам. Взгляните на карту заселения Северной Америки в восемнадцатом веке:

Сами видите, что Америка, это всего лишь филиал Франции, где все топонимы, гидронимы и даже названия «звёздных крепостей» обозначены на французском языке. А вот ещё одна любопытная карта:

На ней указаны территории, входившие в государство Французская Луизиана. Много ли современников, не интересующихся историей Северной Америки, слышали о такой стране? А ведь она существовала. Имела свои знамя, герб и гимн.

Герб Французской Луизианы.

Глядя на эти карты, невольно задаёшь себе закономерный вопрос о том, кому принадлежали территории, обозначенные серым цветом? Индейцам? Голым дикарям, противостоящим регулярной армии, вооружённой не только мушкетами, но и артиллерией?

Небольшая справка из «Википедии»:

«Луизиана (фр. La Louisiane; 1682—1762; 1802—1803) — одна из двух составляющих Новой Франции наряду с Французской Канадой. Занимала южную половину обширного внутриконтинентального массива французских колониальных владений в Северной Америке XVII—XIX веков и заметно отличалась от северной части по климату, рельефу, населению, культуре и экономике. Обе части связывала между собой река Миссисипи и бассейн Великих озёр. Именно река Миссисипи, а также её крупные притоки, стали важнейшими артериями Французской Луизианы. Претерпевала территориальные изменения, пока наконец не была продана США в ходе так называемой Луизианской покупки. Её крайняя южная часть вошла в состав современного штата Луизиана».

А теперь давайте, вспомним, с чего мы начинали. Моя версия о единой империи, частью которой являлась Франция, объясняет если не всё, то многое. Ключом к пониманию сути процессов, происходивших одновременно в различных частях света как единого процесса, а не разрозненных событий, может стать следующий тезис:

Российская империя – единственная империя в северном полушарии, правопреемница Великой Тартарии. Она столкнулась в борьбе за раздел мира с вновь появившейся Британской империей. Как в Старом Свете Лондон и Петербург наперегонки друг с другом пытались колонизировать бывшие земли Тартарии, так они соперничали и при разделе Северной Америки. Там, где Российская империя, благодаря подготовленному ранее французами плацдарму, уверенно побеждала, распространяясь на «дикий запад», стремясь овладеть территориями, которые оставались разрозненными колониями, оставшимися без попечения Великой Тартарии.

Но потом, что-то пошло не так. И тогда версия об «ударе в спину» 1812 года уже не кажется столь дикой. «Отечественная война 1812 года» и «Вторая война за независимость США» произошли в одно и то же время, и являются не отдельными событиями, а войной между Российской и Британской империей на двух театрах военных действий. И в том и в другом случае главной ударной силой России, выступили французы. В Европе ими командовал Наполеон, а в Америке Джеймс Мэдисон. В Европе началось 12 июня 1812 года, а в Америке 18 июня 1812 года.

И в том, что наполеоновская армия и армия Мэдисона это две части единой армии легко убедится, изучив историю воинской униформы различных армий начала девятнадцатого века. Только изучать нужно не по современным альбомам, а по гравюрам девятнадцатого века. Правда, существует одна весомая деталь, которая препятствует этому занятию: в открытых источниках таких изображений практически нет, а те, что имеются – защищены правообладателем от копирования. Покупка одной единственной открытки с изображением солдат армии Мэдисона, обойдётся вам в среднем, около 170 евро.

Тем не менее, даже того, что имеется, вполне достаточно для того, чтоб сделать обоснованное предположение о существовании на тот момент единой армии, которая была экипирована по одному стандарту. Солдаты Франции, России, Пруссии и США в бою попросту перебили бы друг друга, потому, что все были одеты одинаково.

Солдаты армии США 1812г.

Теперь-то вы понимаете, что не случайно именно в 1814 году гимном США, который и сегодня является символом государственности этой страны является песня, положенная на мелодию русской казачьей песни. Какие слова под эту мелодию пели в России в 1812 году, теперь доподлинно никому неизвестно. Но мы все с детства с ней знакомы в том варианте, какой нам достался от Александра Аммосова, положившего свои стихи «Хасбулат удалой» на старинный мотив в 1858 году.

И совершенно по новому видится церемония празднования Дня независимости, который американцы празднуют 4 июля, не меняя в ритуале ничего существенного уже более ста пятидесяти лет. Мало кто знает, но в этот день, в финале торжеств, под грохот салюта «независимые» американцы поют на русском языке:

Боже, Царя храни!

Сильный, державный,

Царствуй на славу, на славу намъ!

Царствуй на страхъ врагамъ,

Царь православный!

Боже, Царя храни!

Спрашивается: – независимость от кого они празднуют? Кто же с кем воевал? За что? И кто победил в той войне?

Может быть, моя версия позволит открыть и ещё одну загадку истории? Если мы на верном пути, то логично предположить, что такой незаменимый, в лучшем смысле этого слова, полководец, как Александр Суворов, не мог просто так уйти на пенсию. Он выполнял для Императрицы и Императора самые сложные задачи, которые не мог успешно решить никто, кроме него. И если он навёл порядок в Европе, разгромил донской и астраханский «филиалы» Тартарии, то разве можно предположить, что его таланты не попытались бы использовать монархи для того, чтобы завершить в Америке то, что он с успехом начал в Азии и Европе?

А ведь косвенные свидетельства тому, что именно так всё и было, имеются. Ряд исследователей, пользуясь достижениями современной физиогномики, утверждают, что изображённый на стодолларовой купюре Бенджамин Франклин выглядит точно так, как должен был бы выглядеть в старости одряхлевший генералиссимус, Граф Священной Римской империи Александр Васильевич Суворов. Сравните сами один из последних прижизненных портретов Суворова, кисти неизвестного художника, с портретом Бенджамина Франклина:

И официальная история также подталкивает к определённым выводам не в её пользу. Согласно академической версии Суворов в конце жизни, как раз, когда начались первые войны за независимость Америки, оказался в «опале», от чего и умер в скорости. На само деле, есть историки, убеждённые в том, что Суворов не был ни в какой опале, а был командирован в Северную Америку и закончил свою карьеру в качестве генерал-губернатора Вашингтона, главнокомандующего армией США, успешно воюющей против армии англичан на американской территории бывшей Великой Тартарии.

Версия привлекательная, но маловероятная. Однако списывать её со счетов было бы крайне не благоразумно. Тем более, что есть и другие косвенные свидетельства, позволяющие делать выводы в пользу данной версии. Это сведения о роли Российской империи в войнах за независимость США. Напомню, что их было несколько, и начались они в 1765 году. «Опала» Суворова началась в 1799, и далее о его судьбе достоверно ничего не известно. Вполне может быть, что его последней войной была именно война «за независимость США», и его прах покоится теперь под каменной плитой с чужим именем в Пенсильвании.

Но оставим досужие размышления. Есть и более весомые доводы в пользу озвученной версии. Предположим, Россию и США ничего не связывало в конце восемнадцатого, начале девятнадцатого века. Но тогда что делал в Америке русский флот и регулярные сухопутные войска Российской империи? Ведь несмотря на то, что официально Россия состояла в «Лиге нейтралитета», члены которой отказали Георгу III в оказании помощи в подавлении «бунта в колониях Нового света», огромное количество (по некоторым данным до 30000 «отпускников») воевали под знамёнами США против Британии!

А тогда… А тогда следуют ошеломительные версии! Выходит, что если Российская империя и США это две части единого целого, то не было никакой продажи Аляски, Алеутского и Гавайского архипелагов, передачи штата Вашингтон, Колорадо, Калифорнии и колоний в Чили и на побережье Гудзонова залива «чужой» стране. Просто – напросто эти территории вошли в состав «филиала» России в Новом свете – США, точно так же, как потом Крым вошёл в состав Украины.

Можно сколько угодно опровергать эту версию, оперируя «научными» историческими данными, вот только они никак не объясняют указанные выше факты, вдобавок к которым можно приложить такие мелочи, как традиционную американскую обувь с «исконно британским» названием «kosaki».

А попробуйте угадать, какой из городов «дикого запада» запечатлён на этом фото:

Нет, это не «Ковбойвилль». Это Челябинск. И все декорации, используемые голливудскими «мастерами» при съёмке вестернов, полностью соответствуют архитектуре сибирских городов того времени. Но это не всё. Американские города девятнадцатого века, практически ничем не отличались от «античных центров цивилизации» Старого света. Вот, к примеру, Чикаго:

Но и это ещё не всё. Выясняется, что большинство современных городов Америки сроится на месте «допотопных» городов. Для новых поселений даже не требуется маркшейдерская съёмка. Она сделана давным-давно до заселения Америки теми, кого принято называть «янки». Взгляните на город, построенный во Флориде. Это «калька» с поселения, которое существовало задолго до «открытия Америки».

И оказывается, что большинство «современных» мегаполисов Америки уже существовало в то время, как на «Диком западе» некий Уайт Эрп боролся за справедливость в сельской местности среди коров и «коровопасов». Смешно? Отнюдь. Особенно в свете открытий Игоря Алпатова, который обнаружил миллионы тонн обломков античных сооружений, из которых янки построили себе молы. Это можно сравнить с использованием смартфона в качестве орудия для метания в ворон:

Всё восточное побережье США имеет защиту от океанских волн, построенную из обломков «античных» блоков, плит и колонн, на которых встречаются барельефы, изображающие отнюдь не индейских богов, а тех, персонажей, которые напоминают наших, славянских.

Кто-то может заподозрить меня в попытке навязать шовинистические взгляды о первородстве русских, об их превосходстве над другими народами, но я поспешу на корню пресечь подобные обвинения. Главная мысль данной статьи заключается в том, что общепринятая версия истории Нового света совершенно не соответствует действительности, а попытки её реконструкции дают тот результат, который имеется, и ничего с этим не поделаешь.

Вероятнее всего современный русский язык наиболее близок к нашему общему протоязыку, на котором говорили все представители белой расы, которые жили не только в Евразии, но и в Америке. Именно поэтому на североамериканском континенте так много географических названий, которые логичнее всего толкуются именно при помощи русского языка, и языков народов Сибири. Иначе как объяснить существование коренного народа Северной Америки который называет себя Iakuty? А знаете, на каком языке говорят представители народа делаваров?

Учёные мужи утверждают, что индейцы общаются на языке «мунси». Однако они лукавят, потому, что на английском языке это слово пишется «munsi», и произносится как «манси». А народ с таким же именем проживает, как всем известно, в западной Сибири и на северном Урале.

Далее можно порассуждать над значением названий некоторых американских штатов. Если происхождение названия штата Вашингтон не вызывает вопросов, то ряд других названий есть смысл попытаться расшифровать. Например, один из притоков Миссисипи носит название Миссури, и так же называется один из штатов. Американцы искренне верят в то, что это индейское слово, и с высокой долей вероятности, оно произошло от старого слова из языка индейцев из племени майами, которое могло обозначать «долблёная лодка». Но… Что значит с «высокой долей вероятности»? А ничего, что индейцы майами жили за тысячи миль от Миссури?

А теперь смотрите, что обнаруживается. На берегах Днепра существует село с названием Мишурин Рог. Древнее село, старше многих украинских городов. И ранее его называли «Миссурино», или попросту Миссури. Факт ничего не доказывающий, это ясно, но поехали дальше!

Штат Аризона. Никому доподлинно неизвестно, откуда произошло это название. Версий много, но все они не вызывают особого доверия, в том числе и версия о «зоне ариев». Но связь с этнонимом «арии» не кажется такой уж невероятной. А если предположить, что данный топоним родился от слияния двух языковых традиций, русской и европейской то всё легко объясняется. Окончания «son», «sen», «san» и т.п. являются тождественными окончанию русских фамилий на «ов» и «ев» (Андреев, Петров). Как Андреев – сын Андрея, так и Anderson – сын Андерса (son значит буквально: сын). Тогда слово Аризона вполне может означать «сын Ария».

Такие названия как Канзас и Арканзас, на мой взгляд, тоже не имеют ничего общего с индейцами Америки. Данзас – типичная французская фамилия, и Канзас вполне может быть французским словом.

Джорджия, это и без пояснений понятно, – Георгия. Страна Гора, Жора, Юрия, Егора. Однако, это ничего не доказывает. Жора (Джорж, Хорхе), одно из самых распространённых в мире имён.

Иллинойс звучит совсем как «Ильин нос», а Индиана –чистой воды производное от устаревшего русского слова «инъде», означавшего «где-то там, далеко). Калифорния почему то трактуется с испанского, хотя каждый маломальски грамотный человек переведёт это слово как «Свет Кали», или «Кали, несущая свет». Кентукки приписывают к языку ирокезов, но примечательно, что расшифровывается это слово во всех версиях с помощью таких понятий как «ключи», «источники». А у нас на Кавказе Ессентуки, это что, не то же самое?

Колорадо так же как и Калифорния, переводят с испанского. Но любой носитель языка славянской языковой семьи слышит в этом слове два родных его уху слова: «коло», и «рад(ость)». А Коннектикут приписывают к слову из языка могикан, и опять с высокой долей «вероятности», но в русском языке слово «кут» имеет вполне определённое значение, и часто встречается в числе топонимов. Усть-Кут, или Иркутск, например. Продолжать подобный анализ можно долго, но дело это неблагодарное, ибо доказать, что такие слова как «Невада» или «Небраска» не являются исключительно туземными и автохтонными, невозможно.

Да и особой нужды в этом нет, потому, что своё веское слово в этом деле поставили генетики. Тот факт, что коренные народы Америки – выходцы из Сибири (читай из Тартарии) факт, не оспариваемый наукой, и считается доказанным. А раз так, то нельзя сбрасывать со счетов и версии, которые я только что озвучил. Утверждать, что американские индейцы, это сибиряки, и одновременно отвергать вероятность происхождение американских топонимов от языков народов, населяющих территорию современной России – верх мракобесия.

Если в Якутии живут якуты, и в Америке живут Иакуты, то почему названия то должны быть испанскими? И потом, топонимы «Индия» и «Индиана» существовали на территории Тартарии задолго до «открытия Америки». Взгляните на фрагмент этой карты Сибири, предположительно шестнадцатого века:

И ни для кого давно уже не является тайной тот факт, что многие племена «американских туземцев» были белокожими, светловолосыми, и имели все характерные признаки внешности, типичной для славян. Фотографии конца девятнадцатого века, на которых запечатлены «дикари», тому неопровержимое доказательство. Сохранились и старинные гравюры, которые упрямо свидетельствуют о том, что для «индейцев», европейская внешность была типичной. Причём даже для народов, которые обитали на крайнем севере Америки, за полярным кругом:

Дикарь Гудзонова залива. Гравюра из альбома Жака Грассе де Сен-Совера. Конец восемнадцатого века.

Теперь о том, как же тартары оказались в Америке. В девятнадцатом веке в России были популярны книжки, с различными вариантами изложения истории, написанные специально для людей, не имеющих высокого уровня образования. В одном из таких популярных учебников мне встретилось утверждение о том, что ханаанцы и финикийцы уплыли на кораблях в Америку после того, как их армии были разгромлены войсками Иисуса Навина. А когда это случилось, согласно традиционной хронологии? Отвечаю: – тринадцатый век до н.э.

Но нас это не особенно интересует. Главное здесь то, что ханаанцами то называли не кого-нибудь, а именно русских. Я не пытаюсь доказать, что русские открыли Америку, по примеру шведов и китайцев, которые наивно полагают, что если это именно их предки первыми высадились на берега Нового света, то они чем то лучше других народов. Суть в том, что наши предки ничего не открывали. Они всегда жили на территории всего северного полушария.

И для того, чтобы навестить родственников в городе Тагиле (есть такой в штате Флорида), или в Москве (например в штате Айдахо, а на самом деле городов по имени Москва в Америке десятки), нашим предкам не требовалось даже покупать билеты на океанский корабль. И вовсе не потому, что между Чукоткой и Аляской не существовало пролива, а потому, что для того, чтобы совершить путешествие из Азии в Америку, достаточно был иметь небольшую лодку. И нужно быть непроходимым тупицей, чтоб плыть через Атлантический океан для того, чтобы «открыть Америку».

Почему этот очевидный, казалось бы, факт все игнорируют? Ну не лезут нормальные люди в дымоход, в то время, когда двери в дом нараспашку. Хоть убейте, но я никогда не пойму, почему все верят в то, что отважные европейцы, которым до Америки как до Луны, первыми туда «приземлились». Нам-то для этого требовалось всего то «речку» переплыть, и неужели ж могло быть как то иначе?

Нет, и ещё раз нет. На карте Урбано Монте прекрасно видно, что из России дорога в Америку была натоптана давно. Причём, судя по обозначениям, и городов в Америке было едва ли не больше, чем в Европе, и все горы и реки правильно нанесены, и даже административное деление на провинции указано.

Фрагмент карты мира Урбано Монте 1587г. Берингов пролив, Аляска и Канада.

И все эти факты, скорее подтверждают мою «нелепую» версию, а не опровергают. Северная Америка была развита не хуже, чем Европа на момент её «открытия». А может быть и лучше. Сказки о «дикарях» – кочевниках, с луками и стрелами, очень напоминают сказки о «монголо-татарах» – кочевниках с луками и стрелами. Мифы о «покорении» Сибири один в один повторяют мифы об «открытии» Америки. Один стиль, один почерк. Так уничтожают историю только завоеватели.

И наша задача, наш долг перед потомками, заключается ещё и в том, чтобы помнить о том, что было, ради того, чтобы этот сценарий невозможно было допустить в будущем.