Либеральные издания разгоняют информацию о якобы массовых акциях протеста, проходящих 23 января в некоторых российских городах. Карманное СМИ беглого олигарха Михаила Ходорковского «МБХ-Медиа» сообщило о 15 тыс. участниках несогласованных мероприятий.

Как заявил юрист Илья Ремесло, все данные, которые приводит этот «сливной бочок» Ходорковского, следует делить пополам. Получается, что в стране с населением в 146 млн человек поддержать Навального вышел какой-то мизер участников, явно меньше, чем на это рассчитывали организаторы незаконных акций.

Вот это и есть реальные цифры, а не пресловутые миллионы просмотров и участников, о которых заявляют либеральные издания. Это подтверждают и данные, полученные из городов, где уже прошли мероприятия навальнистов. Жители Хабаровска и Томска полностью проигнорировали данную акцию.

К сожалению, на несогласованных акциях отмечается большое скопление детей, которые поддались манипуляциям навальнистов. Они используют подростков в качестве «пушечного мяса» и, прикрываясь ими, провоцируют правоохранителей.

Подобные действия по вовлечению несовершеннолетних в незаконные акции являются недопустимыми и должны немедленно пресекаться и наказываться по закону. Следует напомнить, что родители также должны нести ответственность за поведение своих детей и не допускать их участия в несогласованных мероприятиях.