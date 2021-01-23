Регионы проигнорировали акции навальнистов
Либеральные издания разгоняют информацию о якобы массовых акциях протеста, проходящих 23 января в некоторых российских городах. Карманное СМИ беглого олигарха Михаила Ходорковского «МБХ-Медиа» сообщило о 15 тыс. участниках несогласованных мероприятий.
Как заявил юрист Илья Ремесло, все данные, которые приводит этот «сливной бочок» Ходорковского, следует делить пополам. Получается, что в стране с населением в 146 млн человек поддержать Навального вышел какой-то мизер участников, явно меньше, чем на это рассчитывали организаторы незаконных акций.
Вот это и есть реальные цифры, а не пресловутые миллионы просмотров и участников, о которых заявляют либеральные издания. Это подтверждают и данные, полученные из городов, где уже прошли мероприятия навальнистов. Жители Хабаровска и Томска полностью проигнорировали данную акцию.
К сожалению, на несогласованных акциях отмечается большое скопление детей, которые поддались манипуляциям навальнистов. Они используют подростков в качестве «пушечного мяса» и, прикрываясь ими, провоцируют правоохранителей.
Подобные действия по вовлечению несовершеннолетних в незаконные акции являются недопустимыми и должны немедленно пресекаться и наказываться по закону. Следует напомнить, что родители также должны нести ответственность за поведение своих детей и не допускать их участия в несогласованных мероприятиях.
ну почему?На Дальнем востоке идут..в Томске(милиция отказалась разгонять)..тоже по крупным городам все идут..средние,да..мало..
Да просто чем больше город, тем в нём больше ёбодятлов. Тот у кого есть хотябы вторая извилина (первая находится между полужопиями) небудет поддерживать такое пустое место как навальный.
Зacpaнeц, а чё, в твоём зaдpищинcке много ёбoдятлoв?
Навальнисты это которые на газоны гадят? Это из-за них по весне как по минному полю идёшь?
Так нельзя же по газонам ходить, это несанкционированный обход периметра, одиночный пикет двора. Оставайтесь дома.. навсегда.
Кнопка “минус” так удобно расположена при прокрутке. Все время в нее попадаю.
Ваш выход мадам на арену цирка,повторно с Марксом ,ибо эти пустоголовые с Йеля не несут концепции ,кроме Путин плохой и Прилепкин будет лучше.Как только придумали ЕГЭ,бакалавров и Айфон кагтавые посчитали ,что теории больше не потребуются ,читать некому ,старую реанимируют.
А Женечка мадама?
по эмоциональным всплескам -да.
Ааааа!
Неправда.
Ленина не травили Новичком.
Ленина встречали с БРОНЕВИКАМИ что по тем временам как танковая дивизия.
Их кстати на фронте не было а Ленина охранять нашлись.
Еслиб Навального встречала Таманская танковая и он как когда-то Ельцин толкнул речугу с брони…
А так….
Странная какая-то клоунада для убогих.
https://www.youtube.com/watch?v=Ua1ZuT_5cIA это типа регионы проигнорировали…КАк надоели своей глупостью власть имущие..пока на склады и на заводы работать идти..там ума наберётесь…А где ВРЕМЯ ВПЕРЁД- ?иудушки их Едра
НОДовская брехня!
Мне кстати фото прислали с московского митинга .Брат говорит, что в Сталинграде тоже на Комсомольской площади митинг был.Думаю и в других городах всё состоялось. “Буря, скоро грянет буря!”А.М.Горький. Но “ПРЕССА” пишет, что митинги проигнорировали. Как такое может быть? Все в России “президентами ” довольны?
любовь к Путину у вас семейное?
Нет Никакого путина. Есть олигархические группировки и актеры, играющие роль по ящику.
если народ , проигнорировал митинги, то зачем его (народ) разгонять? ну собрались, ну пивка на газоне попили , да разошлись. Ан нет , дубинки, задержания. у кого-то маразм.