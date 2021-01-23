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Регионы проигнорировали акции навальнистов

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Либеральные издания разгоняют информацию о якобы массовых акциях протеста, проходящих 23 января в некоторых российских городах. Карманное СМИ беглого олигарха Михаила Ходорковского «МБХ-Медиа» сообщило о 15 тыс. участниках несогласованных мероприятий.

Как заявил юрист Илья Ремесло, все данные, которые приводит этот «сливной бочок» Ходорковского, следует делить пополам. Получается, что в стране с населением в 146 млн человек поддержать Навального вышел какой-то мизер участников, явно меньше, чем на это рассчитывали организаторы незаконных акций.

Вот это и есть реальные цифры, а не пресловутые миллионы просмотров и участников, о которых заявляют либеральные издания. Это подтверждают и данные, полученные из городов, где уже прошли мероприятия навальнистов. Жители Хабаровска и Томска полностью проигнорировали данную акцию.

К сожалению, на несогласованных акциях отмечается большое скопление детей, которые поддались манипуляциям навальнистов. Они используют подростков в качестве «пушечного мяса» и, прикрываясь ими, провоцируют правоохранителей.

Подобные действия по вовлечению несовершеннолетних в незаконные акции являются недопустимыми и должны немедленно пресекаться и наказываться по закону. Следует напомнить, что родители также должны нести ответственность за поведение своих детей и не допускать их участия в несогласованных мероприятиях. 

 

Метки: акции, Митинги, навальнисты, регионы, Россия
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17 Комментариев » Оставить комментарий
  • 7380 4146
    serjoza час назад

      ну почему?На Дальнем востоке идут..в Томске(милиция отказалась разгонять)..тоже по крупным городам все идут..средние,да..мало..

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    • 6709 5481
      Женечка 58 мин. назад

        Навальнисты это которые на газоны гадят? Это из-за них по весне как по минному полю идёшь?

        • 4211 3201
          ИгорьЖенечка 33 мин. назад

            Так нельзя же по газонам ходить, это несанкционированный обход периметра, одиночный пикет двора. Оставайтесь дома.. навсегда.

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          • 15803 13085
            маринаЖенечка 27 мин. назад

              Ваш выход мадам на арену цирка,повторно с Марксом ,ибо эти пустоголовые с Йеля не несут концепции ,кроме Путин плохой и Прилепкин будет лучше.Как только придумали ЕГЭ,бакалавров и Айфон кагтавые посчитали ,что теории больше не потребуются ,читать некому ,старую реанимируют.

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              0
          • 7380 4146
            serjoza 53 мин. назад

              https://www.youtube.com/watch?v=Ua1ZuT_5cIA это типа регионы проигнорировали…КАк надоели своей глупостью власть имущие..пока на склады и на заводы работать идти..там ума наберётесь…А где ВРЕМЯ ВПЕРЁД- ?иудушки их Едра

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            • 14051 8689
              XAPAOH 49 мин. назад

                НОДовская брехня!

              • 10178 7992
                Мирослава 27 мин. назад

                  Мне кстати фото прислали с московского митинга .Брат говорит, что в Сталинграде тоже на Комсомольской площади митинг был.Думаю и в других городах всё состоялось. “Буря, скоро грянет буря!”А.М.Горький. Но “ПРЕССА” пишет, что митинги проигнорировали. Как такое может быть? Все в России “президентами ” довольны?

                • 10178 7992
                  Мирослава 12 мин. назад

                    Нет Никакого путина. Есть олигархические группировки и актеры, играющие роль по ящику.

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                  • 50 22
                    виктор только что

                      если народ , проигнорировал митинги, то зачем его (народ) разгонять? ну собрались, ну пивка на газоне попили , да разошлись. Ан нет , дубинки, задержания. у кого-то маразм.

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