В прямом эфире петербургской студии радио «Комсомольская правда» обсуждалась провокация, назначенная на 23 января. Через социальные сети, используя самые новые технологии, зовут не просто подростков, а даже самых настоящих детей. Зовут выйти на митинги, протестовать. По сути это призывы к массовым беспорядкам.

Очень надеюсь, что ничего страшного, в итоге, не произойдёт, и правоохранительные органы сработают чётко. Тем не менее, на душе немного тревожно. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к родителям всех школьников. Посмотрите, где ваши дети, куда собираются завтра идти. Сделайте всё, чтобы они не совершили ошибку, которая может оказать влияние на всю их дальнейшую жизнь.

А в студии «Комсомольской правды» эту тему обсуждали: ваш покорный слуга, ведущая КП Алеся Курпанина, депутат Госдумы о «Единой России» Виталий Милонов и Денис Тихоненко, глава муниципального округа Владимирский (СПб), – «яблочник», но не член партии «Яблоко».

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