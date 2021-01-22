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YouTube отменяет свободу слова

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Современные реалии показали нам, что свобода слова заканчивается там, где начинается демократия. К уничтожению главного символа Америки присоединился и YouTube. Видеохостинг пошел по стопам Twitter и Facebook, подавляя свободу слова.

Дело в том, что крупнейший видеохостинг стал убирать дизлайки с роликов выступлений демократов. Вот, например, оцените, как снизилось количество дизлайков.

 

11 000 - это вам не шуточки. Есть целая схема, определяющая контент, который, по мнению представителей YouTube, дозволено смотреть. Во всем это замешаны и просмотры: публикуешь неугодные вещи - сиди без просмотров. Пожалуй, это все, что нужно знать о пресловутой свободе слова в США.

Помните, совсем недавно американские социальные сети все, как один, поспешили присоединиться к Twitter в деле отлучения Дональда Трампа от его информационных площадок и заблокировали аккаунты 45-ого президента США?

Самое странное даже не то, что двойные стандарты стали работать против Америки. Самое странное то, что никто не удосужился заглянуть в конституцию США, где право слова гарантировано первой поправкой, ибо это есть основа американской демократии. Понимаете? На наших с вами глазах рушатся американские устои.

Американскому народу остается только посочувствовать. Только представьте, до чего социальные сети и дед с Альцгеймером могут довести страну!

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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6687 5459
    Женечка 10 мин. назад

      Свободу слова никто не отменял. Горлопань что хочешь. А вот площадку для выражения своих слов никто предоставлять не обязан. Кто-нибудь помнит, чтоб по указиловке Амеркомнадзора блокировались чьи-либо аккаунты? Такая структура вообще хоть есть? А вот с условиями пользовательских сообщений иногда ознакомиться не помешает: За призывы к беспорядкам – блок, что и было сделано в соответствии с правилами. Мне вон Брахман тоже некоторые статьи размещать не дает из-за запрета правообладателей. Тоже мою свободу душит?

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