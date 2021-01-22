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Магические даты. Развод или правда?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i8Gq2bI_spc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 953 786
    Нехресть только что

      Может автор прав а может и не прав. Ну а кто мешает попробовать? Да и вдруг сработает принцып “По вере вашей дастся вам”.
      Короче, эксперемент нужен.

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