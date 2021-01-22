Бытует мнение, что глобальная война в современном технологически изощренном и исполненном альтруизма мире является пережитком прошлого

Пушки якобы перестали быть последним доводом королей, овладевших целым арсеналом новых эффективных механизмов доказательств своей правоты. Но даже беглые наблюдения за развитием локальных конфликтов последних десятилетий заставляют усомниться в этом тезисе. Что принципиально изменилось в сознании обладателей реальной власти, чтобы они в один прекрасный момент не решились поставить на карту больше, чем обычно? Угроза пострадать за компанию с пушечным мясом? Так ведь развитие технологий одновременно подкидывает в руки принимающих решение все больше как иллюзорных, так и более-менее реалистичных способов избежать печальной участи плебса. А чем больше мельчает королевская порода, тем уязвимее становится она перед лицом старых как мир соблазнов.

Понятно, конечно, что никто из персонажей современной публичной и закулисной политики, кроме неизвестных нам отъявленных маньяков, не грезит глобальными катаклизмами. Но как ни растягивай действие пьесы, пока на стены развешивают все новые и новые ружья, а на сцене играют, по сути, все те же чеховские персонажи, рано или поздно наступает тот самый последний акт. Попытки написать новые законы международной политической драматургии будут безуспешны без качественного изменения человеческого материала. Но если сильные мира сего и пытаются изменить этот материал, их усилия преимущественно способствуют лишь его дальнейшей деградации.

Сэмюэл Хантингтон в своем «Столкновении цивилизаций и преобразовании мирового порядка» рассуждал о глубоких культурных противоречиях, обозначающих линии нового глобального противостояния. Создается впечатление, что современные западные политики сомневаются в готовности людей защищать свои традиционные ценности. И пытаются стереть как упомянутые, так и все другие различия в подходах к мироустройству путем форсированного перепрограммирования сознания своих оппонентов. При этом знаменитая мягкая сила, а также последовательная долговременная и детально продуманная пропаганда сегодня фактически уступают место грубому идеологическому насилию. Диктатура свободы слова, либеральный тоталитаризм, массовые репрессии против недостаточно толерантных граждан, дискриминация большинства, отказ от презумпции невиновности по отношению к нарушителям прав человека ― весь этот понятийный оксюморон все увереннее перемещается из мрачной антиутопии в повседневную реальность нашего века.

Американская эпопея с президентскими выборами прекрасно продемонстрировала маниакальную решимость некоторых участников политического процесса (в данном случае Демократической партии США) принудить окружающих принять исключительно их интерпретацию «правды». Черных назвали белыми, несогласных ― террористами, Трампа ― агентом Путина, а всем сомневающимся в императивном порядке пытаются закрыть рот. Классические подходы лидеров майданной Украины, кстати. Другое дело, что создать «одобрямс» в приказном порядке удается в основном на подконтрольных либералам виртуальных площадках.

Тотальная информационная блокада президента Трампа также актуализировала тему создания политическими группировками альтернативных платформ социальной коммуникации. Турецкий паша Эрдоган повелевает своим госслужащим убраться из ватсапа. «Трамписты» массово покидают твиттер. Принц Гарри с супружницей закрывают свои аккаунты в инстаграме и фейсбуке из-за переизбытка «ненависти» в свой адрес. На фоне этих судорожных телодвижений мудрее всех в который раз выглядит российский лидер, который лично в социальных сетях вообще до сих пор не регистрировался. А ловко шевелить «усами Пескова» можно без проблем на любой платформе. К тому же по совету Суворова можно брать противника не числом платформ, а умением эффективно работать на уже существующих.

Но понимают ли преследователи всех несогласных с единственно верной либеральной правдой принципиальную разницу между социальными сетями и реальной жизнью? «Стерилизация» окружающего информационного пространства формирует лишь иллюзию собственной безопасности. Реальные заговоры и угрозы материализуются за рамками бесплодных виртуальных дискуссий ― вдали от посторонних глаз. А искусственно созданная «теплая социальная ванна» из поклонников и единомышленников только притупляет критическое восприятие действительности и усыпляет бдительность. Впрочем, адекватность оценки происходящего является внутренней проблемой США и их союзников.

А вот очевидная готовность американских друзей активно и агрессивно использовать безапелляционные и грязные пропагандистские приемы в международной политике ― проблема общая. Тем более что информационная артподготовка к глобальному конфликту идет полным ходом уже не первый год, и в свете последних событий ее интенсивность будет лишь нарастать. Ну а для нас особую пикантность моменту, конечно же, придает активное желание Украины участвовать в самой активной фазе этой перестрелки. Причем глобального коня куют, а украинская жаба лапу подставляет на одном из самых напряженных участков информационного противостояния ― антироссийском направлении. Хотя чему удивляться, если власти и значительная часть местного населения искренне гордятся тем, что их страну все последние годы открыто готовят на заклание в «почетной» роли casus belli.

Участвует ли российская сторона в информационных боевых действиях? Странно, если бы было по-другому. Как метко выразился бывалый боец с Мордором Павел Климкин: «Россия ведет полномасштабную гибридную войну против демократических институтов во всем мире, в первую очередь против нас и США». И естественно, что в любом масштабном деле не обходится без проколов, как, например, в многократно уже упомянутом казусе с «распятым мальчиком». Но в том-то и дело, что эти единичные удары в штангу лежат на поверхности и никем особо не оспариваются. В рядах же противоборствующей стороны мы, наоборот, постоянно наблюдаем претензии на абсолютную непогрешимость и тотальную дегуманизацию визави.

Правда, как бы ни мечталось Климкину и прочим адептам украиноцентризма, их могучая держава в этом противостоянии самостоятельной целью не является. Испорченный телефон, информационная помойка, канализация для слива заказного компромата… Со времен «гонгадзегейта» Украина настойчиво боролась за лидерство во всех этих номинациях и в конце концов добилась своего. С такими «героями» не сражаются, их просто игнорируют. А после информационной бомбы с «убийством Бабченко кетчупом» не только не воспринимают всерьез, но еще и не доверяют. В информационной войне от такого «авторитетного» источника толку мало.

Но зато Киев бдительно отслеживает происки российского врага! Как отмечал еще год назад директор украинской общественной организации «Международный центр противодействия российской пропаганде» Юрий Кочевенко, «в манипулировании общественным сознанием Кремль использует дипломатические учреждения как ретрансляторы пропаганды, финансирует распространение пропагандистских материалов в зарубежных СМИ, привлекает подконтрольные СМИ к кампаниям дискредитации определенных персон, деятелей, политиков или целых общественных групп, в зонах боевых действий привлекает специально подготовленных представителей спецслужб “под прикрытием” как инспекторов ОБСЕ, журналистов, работников международных организаций, проводит дезинформационные кампании и информационно-психологические операции».

Из этих слов получается, что Россия дезинформирует мировое сообщество уже самим фактом своего существования. Но ведь этот пан Кочевенко не своим умом дошел до таких экзистенциальных откровений, а явно набрался мудрости у западных друзей. И судя по всему, современные не в меру креативные наследники матерых антисоветских стратегов времен холодной войны сами потихоньку начинают верить в созданный собственным воспаленным сознанием миф. Поэтому на передовой хантингтонского столкновения цивилизаций мы пока что наблюдаем столкновение «мистификаций». И тут уже главное ― окончательно не запутаться в том, где реальность, а где вымысел и, собственно, чей он ― свой или вражеский? Есть над чем поломать голову профессиональным пропагандистам.

Вот что, например, в материале для классически неполживого «Зеркала недели» советует побратимам-либералам Анна Бродски-Кроткина, доктор филологических наук, журналист, заведующая программой славистики в университете имени Вашингтона и Ли в американском штате Вирджиния: «С дезинформацией бороться трудно, но делать это необходимо в любой стране, желающей сохранить демократию. Многие надеются, что будет создана технология, блокирующая фейки в соцсетях. Кроме этого важно укреплять работу традиционных СМИ, которым нужно четко разграничить аналитику и новости. Такой подход увеличит доверие к профессиональным журналистам, стремящимся к объективности. Занятия по информационной грамотности в школах могли бы помочь следующему поколению отличать факты от выдумок. И конечно, нужно начинать с себя: мы не должны пересылать чужие твиты и посты, если не знаем их источник и не уверены на все сто, что не распространяем ложь».

Вдобавок за всеми этими заявлениями торчат уши еще одного хорошо нам знакомого идеологического фантома. Либералы ведь, по сути, рассуждают о «создании человека нового типа». Назидательный тон советов, как и традиционное уже стремление имплементировать свою идеологию в обязательную часть школьной программы, ― показательные тезисы в этом контексте. Что ж, свято место пусто не бывает. Нарочитая новизна и нахваливаемый передовой характер «прогрессивных» социальных преобразований маскируют собой старую как мир идею привести всех «к счастью» силой. Только вот уже не один доброхот надорвал свои силенки на этой стезе. И нет никаких оснований полагать, что сегодняшняя команда глобалистов-извращенцев вдруг преуспеет в очередном бизнес-проекте построения рая на земле «для своих».

Думается, что попытка преодолеть кавалерийским наскоком глубинные мировоззренческие различия, существующие в современном мире, вряд ли закончится чем-либо хорошим. Тем более что идущая в последний бой либеральная конница явно не отличается особой адекватностью и альтруизмом. Как ни крути, даже самыми агрессивными методами обратить в свою веру всех оппонентов не удастся. Да и идейные постулаты желательно подкреплять реальными действиями, доказывать их правоту собственным примером. А что иллюстрирует информационная травля Трампа, кроме животного страха и патологической закомплексованности его противников? Посему люди в основной массе теряют привычные ориентиры, глобальный хаос усиливается, а преобразование мирового порядка ненасильственными методами, как и прежде, остается неразрешимой задачей. Для тех, кто упрямо не хочет признавать, что сила ― в правде.

Войцех Михальски, ИА Альтернатива