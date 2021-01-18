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Откуда в советской России посёлки американского типа?

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Представьте себе типичный ландшафт американского пригорода или маленького города: двухэтажные дома с газоном и задним двором для воскресного барбекю, невысокие белые заборчики и ровные асфальтированные дороги. А сможете ли вы поверить, что такие городки были в Советском Союзе, причем в самых отдаленных его частях?

Уральские «Березки»

Поселок

Поселок "Березки". Коттеджи – Владислав Микоша/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Один из самых известных «американских городков» находится на юге Урала, в промышленном Магнитогорске. В 1925 году советского руководство приняло решение о строительстве Магнитогорского металлургического комбината, а в 1930 заключило договор с фирмой Arthur McKee Company на проектирование и общее руководство строительством

Американские инженеры приехали на Урал в мае 1930 и представили план комбината по аналогии с заводом U.S. Steel в Индиане, однако не успели разработать все чертежи в указанные сроки, и к концу года контракт был передан советским проектным институтам.

Поселок

Поселок "Березки". Коттеджи - Владислав Микоша/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Тем не менее, для иностранных специалистов к моменту приезда уже был выстроен поселок «Березки» в семи киломентрах от завода, состоящий из шикарных коттеджей с газом, электричеством, центральным отоплением, а также всей необходимой инфраструктурой вроде прогулочных дорожек и теннисных кортов. В народе это место было известно как «Американка».

И хотя «Березки» назывались «рабочим поселком», простые рабочие там никогда не жили – их дома были гораздо скромнее, в лучшем случае, это были холодные деревянные бараки.

Спецпоселок Центральный. Бараки спецпереселенцев.

Спецпоселок Центральный. Бараки спецпереселенцев – Государственный исторический музей Южного Урала/russiainphoto.ru

После того, как американские инженеры уехали, в коттеджи заселилась партийная элита. Сегодня многие из этих домов опустели и обветшали, хотя в некоторых еще кипит жизнь.

Один из сохранившихся домов.

Один из сохранившихся домов – Google Maps

Американский поселок в Нижнем Новгороде

Вид на Американский поселок в Нижнем Новгороде.

Вид на Американский поселок в Нижнем Новгороде – Музей Истории ГАЗ

А этот поселок был построен для американских инженеров из компаний Ford и Ostin, которые приехали в Россию строить автомобильный завод ГАЗ в конце 1920х-начале 1930-х.

Прогулочная аллея Американского поселка.

Прогулочная аллея Американского поселка – Музей Истории ГАЗ

Здесь были одно- и двухэтажные квартирные дома с аккуратными лужайками и прогулочными аллеями, клуб, где играли джаз, и магазин специально для иностранных специалистов.

Магазин поселка для иностранных специалистов. Вывески на английском языке.

Магазин поселка для иностранных специалистов. Вывески на английском языке – Музей Истории ГАЗ

Иностранные специалисты также разработали план застройки для строителей и рабочих будущего автозавода – так называемый «соцгород», однако утвердили более «уплотненный вариант».

Сверху - вариант компании

Сверху – вариант компании "Остин". Снизу – утвержденный вариант застройки – Музей Истории ГАЗ

Сейчас на месте всех этих старых домов появились новые жилые кварталы района Автозаводского. Единственное сохранившееся здание Американского поселка – это баня, ставшая сегодня магазином автозапчастей.

Единственное сохранившееся здание поселка.

Единственное сохранившееся здание поселка – Google Maps

Карельские американцы с финскими корнями

В Петрозаводске, столице Карелии, одна из главных достопримечательностей города – это Американский городок в центре города. Небольшой квартал, ограниченный улицами Анохина, Горького и Ленина, в 1930-1935 годах населяли около 6,5 тысяч финских эмигрантов из США.

В СССР они приезжали в поисках работы: в то время США переживали экономический кризис, а молодая страна обещала иностранным специалистам привилегии. В Карелию американские финны приезжали поднимать лесную промышленность. Иностранцы сильно выделялись на фоне местных жителей: носили американские плащи и шляпы, говорили на смеси финского, английского и русского, ели свинину с фасолью.

Американский городок в центре Петрозаводска.

Американский городок в центре Петрозаводска – Архивное фото

В петрозаводском американском городке были деревянные дома на несколько семей, столовая, клуб, где ставили финскую классику. Дома планировались с ванными, несмотря на то, что водопровода в городе на тот момент еще не было.

Это центр Петрозаводска. Американский городок находился справа за площадью.

Это центр Петрозаводска. Американский городок находился справа за площадью – Илья Тимин/TASS

Сегодня от городка осталось лишь пара домов, в которых до сих пор проживают люди.

Google Maps

«Зима» на Сахалине

Здание гостиницы

Здание гостиницы "Земляничные холмы" – центр "американского городка" на Сахалине – Артур Петросян/TASS

Пригородный коттеджный поселок Зима вблизи Южно-Сахалинска – это уже современный «американский городок», построенный в начале 2000-х. Его строили по проекту американских архитекторов для американских специалистов-нефтяников, которые приезжали на Дальний Восток. И получилось очень аутентично.

Вид из гостиницы на городок. Обратите внимание на необычные почтовые ящики.

Вид из гостиницы на городок. Обратите внимание на необычные почтовые ящики – Земляничные холмы/booking.com

Вместо улиц Пушкина и Горького здесь улицы Солнечного и Лунного света и проезд Голубых елей, вместо высоких заборов – пушистые зеленые газоны и высокие почтовые ящики у каждого дома.

Конечно же, названия улиц также дублируются на английском, чтобы иностранцы чувствовали себя, как дома. Сегодня эти коттеджи стали просто элитным жильем, и здесь живут уже преимущественно российские семьи.

И это Южно-Сахалинск!

И это Южно-Сахалинск – Земляничные холмы/booking.com

Источник: https://ru.rbth.com/read/1286-american-suburbs-russia
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17668 13332
    Sergeev 26 мин. назад

      Да такое в любом уральском городе можно найти, коттеджи на четыре семьи для партэлиты соседствовали с бараками для рабочих, правда по тем временам барак был верх комфорта.

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