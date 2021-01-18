Для меня картина предстоящих событий января просто кристально ясна

20 января состоится очередной штурм Капитолия, за которым в прямом эфире будет следить часть нашей счастливой, абсолютно европейской нации. Ну и различные «прихлебатели Кремля». Они станут отпускать грязные шуточки по поводу «американского майдана», города-«героя» Вашингтона, празднично украшенного инаугурационными решетками, колючей проволокой и броневичками «Хамви».

Прямая трансляция в страну пребывания команды «прогрессоров»-демократов обеспечивается силами Коли Княжицкого, владеющего трешевым «порохоботским» телеканалом «Эспрессо-ТВ». Проклюнулось это «медиа-чудо» во времена «революции достоинства», когда вело круглосуточные трансляции с нашего славного майдана. Все сходится: антураж, Дональд Фредович – побежденный, но как бы не сдающийся, и Коля со своим телеканалом.

Трамп сейчас выступает в роли Януковича, который получает гарантии неприкосновенности от Виктории Нуланд и группы послов из стран развитой демократии. Федоровича, как известно, блестяще кинули, а Фредовичу влупят напоследок импичмент. Чтобы не мог баллотироваться на должность президента в 2024 году. Как бы мы ни относились к действиям Трампа, но он, в отличие от Януковича, уже вошел в историю, поскольку поломал ихнюю хваленную двухпартийную систему и обнажил чисто «империалистическое нутро западной псевдодемократии».

Это я употребил любимое выражение нашего универовского препода по теории и практике современного буржуазного антикоммунизма. А ведь он был прав, как ни странно. «Демократы и республиканцы, болваны вы этакие, суть порождения одного военно-промышленного комплекса и всего лишь имитируют смену власти, которая на самом деле аж ни разу не меняется», – цитирую по памяти лекцию почти тридцатилетней давности. До Трампа все так и было. Проигравший кандидат смиренно передавал власть победителю, все восторженно выли про глубочайшие корни американской политической системы и мудрость двухпартийной системы, которая позволяла учитывать интересы всех категорий избирателей. И вот эта демократическая прелесть сломалась. Почему я так категоричен? Потому что модель развала нынешней американской системы была апробирована на нас. Понятное дело, что любые аналогии страдают некоторой неточностью, но, учитывая грандиозный характер предстоящих событий, на это, честно говоря, наплевать. Учение марксизма всесильно, поскольку оно верно.

Появились «трамписты», не вписывающиеся в двухпартийную систему. Более того, они сами превратились в некую партию, которая уже имеет свою идеологию, структурные подразделения в «Телеграмме» и даже историю, пусть и короткую, политической борьбы. Совершенно не характерный феномен для американской системы. Классические демократы и республиканцы в период между выборами впадали в четырехлетнюю «спячку». Оживление начиналось за год до выборов, когда постепенно начинали разворачиваться предвыборные штабы кандидатов, шла подготовка к партийным съездам и прочая ритуальная чепуха. Все это в прошлом. И ночующая в здании Капитолия Национальная гвардия – наглядное тому подтверждение. Уже дело не в Дональде, а в элементарной неспособности партийной системы вешать лапшу на уши большинству населения страны. Абсолютная калька с нашей системы, когда созданное демократами и типа Соросом «гражданское общество нации» пытается имитировать украинское общество. Естественно, ничего не выходит. В итоге получается Зеленский, поскольку интуитивно 73 процента населения чувствуют: их нае… обманули.

Примерно такая же ерунда сейчас происходит, насколько я могу судить, в оплоте «демократии». «Трамписты» выступают в роли «регионалов», которые «пытаются сбить народ США» с истинного пути. Заваруха в Вашингтоне, безусловно, произойдет, но «антимайдан Дональда» не пройдет. Однако и безоговорочной победы Байдена уже не будет. Перед стариком стоит трудная задача: люстрировать примерно 70 миллионов сторонников Трампа. Первой жертвой люстрации, повторюсь, станет старина Дональд, которому сделают политическое обрезание в формате «импичмент». Он является пока символом нового движения, которое уже вышло за рамки двухпартийного формата.

Потом надо будет люстрировать всех раскрученных сторонников Трампа. К примеру, кинуть в мусорный бачок адвоката Руди Джулиани. Опять же подчеркну: у нас все это было. Провести полную люстрацию, под которую попали сотни тысяч (!) представителей «преступного режима», посоветовали «прогрессоры» из посольства США. После зачистки к власти пришли свадебные фотографы и собачьи парикмахеры, которые как бы разделяли «демократические ценности».

По этому же пути пошли демократы-«байденисты». Первыми, естественно, тяжелую поступь «старшего ментального брата» почувствовали в Украине. Ведь в чем сила демократов? В том, что они пересидели период правления Трампа без особых потерь. Про всех сказать не могу, но кураторы «украинского эксперимента» практически не поменялись. Даже зашкваренную по уши в коррупционных схемах послицу США в Украине Мари Йованович отозвали из Киева в самый последний момент. Но посольство в Киеве не осиротело. Была обеспечена полная преемственность и неизменность проводимого кураторами курса. Дела даже пошли лучше, поскольку Кристина Квин настолько сблизилась с «антикоррупционерами-соросятами», что даже отдалась душой и телом их лидеру Виталику Шабунину (кличка «Альбинос»).

Поэтому решения в украинском направлении принимались без всякой бюрократической заминки. Что сейчас важнее всего? Не допустить появления сомнений в величии американской модели правления. Поэтому 11 января были расширены санкции Минфина США в отношении «группы российских агентов влияния», которые «вмешивались в американские выборы». В первую очередь под «раздачу слонов» попал народный депутат Андрей Деркач. 10 сентября прошлого года против него уже были введены персональные санкции за публикацию переговоров вице-президента США Джо Байдена с любителем галапагосских черепах Петром Порошенко. Но этого оказалось мало, поскольку Байден теперь президент, а по «европейской территории» гуляют факты, порочащие честь и достоинство нынешнего американского властного бомонда. Тут тебе и Байден, отмазавший сына Хантера за миллиард долларов от уголовного дела, связанного с «Буризмой», и отстранение Виктора Шокина с должности генерального прокурора, и некий компьютер, через который переводились миллионы долларов без пяти минут президенту США. Следствием деятельности Деркача и группы товарищей-«агентов ФСБ» стало предание гласности фактов, уличающих главу местного аналога ФБР (НАБУ) Артема Сытника в работе на посольство США в Киеве. Короче, кошмар. Поэтому влупили еще раз по Деркачу и всем связанным с ним лицам. Чтобы боялись даже произносить такие неприятные для товарища Байдена слова, как «Буризма», «коррупция с участием членов Демократической партии», «участие Сытника и других лиц в кампании по вмешательству в выборы США в 2016 году».

Под санкции попали даже люди, которые вообще не были связаны с Деркачем. К примеру, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. Он всего один раз принял участие в пресс-конференции Андрея Деркача. Причем говорил исключительно о спекулятивной схеме с украинскими ОВГЗ, в которую по уши вляпались демократы через фонд «Франклин Темплтон». Но и этого оказалось достаточно, чтобы объявить Дубинского врагом американского народа. Причем по инициативе вышеупомянутого «антикоррупционера» Шабунина. Судя по всему, они вместе с Кристиной Квин составляли санкционный список в постели, попивая теплый кофе. Александра Дубинского они считают «фронтмэном» опального олигарха Игоря Коломойского. Вот и решили передать ему «привет».

Я вижу в подобных действиях кураторов проекта «Украина» откровенную попытку зачистить политическое пространство от «инакомыслящих». Причем народных депутатов Украины, украинских журналистов и украинские СМИ демократы преподносят исключительно как «агентов России». Их забросили с парашютом с низколетящего вертолета лет двадцать назад, внедрили в структуры власти, а теперь Офис президента должен решительно избавиться от «прихвостней Кремля». Настоящие патриоты и «соросята» с детства чтут либеральные ценности США и просто не могут себе представить Байдена, проверяющего с компа, забитого порнухой сына, состояние своего банковского счета в «Сити-банке». Этим могут заниматься исключительно агенты ФСБ. Поэтому необходима вторая волна люстрации. Первая касалась членов Партии регионов, вторая – агентов Кремля. Чисто демократическая тема. Не удивлюсь, если после 20 января появятся «свидетельства очевидцев» об участии ГРУ ГШ МО РФ в попытке сорвать инаугурацию Байдена путем подмешивания в чай Тому Хэнксу (ведущий) и Леди Гага (гимнопевица) российской вакцины «Спутник V», созданной на основе «Новичка».

Американская «демократия» вступает в высшую стадию своего развития, которую предсказал Маркс в пивной Брюсселя, – империализм. Наш препод говорил, что после этого начинается загнивание и распад. Вот как он это угадал?! Поразительно (грустный смайлик).

После неизбежного шухера на инаугурации Байдена в Штатах начнет применяться украинская модель люстрации «трампистов». Одних объявят врагами демократии, других – агентами Кремля. А как по-другому привить их нации уважение к демократическим ценностям? Только путем погружения массы агентов в мусорный бачок. Другого пути просто быть не может. Все: маски сброшены, «Фейсбук» и прочие «медиа нового тысячелетия» продемонстрировали свое истинное лицо. Республиканцы-«трамписты» тупо не вписываются в новую картину прекрасного мира с пандемией коронавируса и постоянным расширением санкционного списка. США – «це друга (вторая) Украина». За Техас тревожно. Там скоро возникнет дискуссия на тему «чей Техас?».

Процессы, которые идут в Америке и Украине, абсолютно идентичны, поскольку их модераторами являются одни и те же люди. Ну как люди… Демократы. Единственное отличие – в Штатах почему-то не проводят тотальную американизацию. Точнее, украинизацию. Вот у нас с 16 января 2021 года запрещено общаться на русском языке во всех сферах торговли и обслуживания. Только на мове и на языках Евросоюза. Поскольку «мовных инспекторов», следящих за соблюдением требования закона о тотальной украинизации, пока не хватает, ставка сделана на сознательных граждан. Им показали форму доносов, которые надо писать в случае чего. Штраф от 200 до 300 долларов. На первое время. Думаю, дело пойдет, поскольку опция «донос» крайне востребована как в американском, так и в украинском социуме. Американские демократки специально заманивают в социальных сетях «трампистов» в свои сексуальные сети, а затем сдают их с потрохами ФБР. У нас все будет происходить менее сексуально, но по тому же принципу.

Формально нынешний режим комика Зеленского не причастен к закону о тотальной украинизации, принятому под занавес полномочий Порошенко. Даже были сделаны робкие попытки отменить норму, предусматривающую штрафы за его несоблюдение. Однако демократы учат: любая фигня, направленная на борьбу с Кремлем и здравым смыслом, заслуживает самого широкого распространения и поддержки. Поэтому украинизация вместе с американизацией (она же «вестернизация») является краеугольным камнем того бардака, который со стороны выглядит «европейской нацией». В Штатах обязательно придумают аналог нашей украинизации. Я в них верю.

Александр Зубченко, ИА Альтернатива