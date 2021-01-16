Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Хазаро-ашкеназ с телеканала “Шломо” с какого-то перепугу взялся искать свой каганат, а нахрена?.. Кого он боится и пытается убедить, что хазары-ашкеназо-евреи-жыды исчезли и рассеялись по миру в количестве стандартных 13 млн харь, не увеличившегося за 5780 лет ни на одну харю?.. Земных долбогоев?.. Да им вообще пофик, что у них на горбу тех харь уже целый миллиард катается, волосатые ножки свесив…