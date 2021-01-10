Мао, Ленин и Сталин улыбаются
Мир смеётся над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются.
Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента?
Свобода слова мертва и контролируется влиятельными левыми. (с) Дональд Трамп-младший
В Твиттере у Трампа-младшего не менее весело, чем в Твиттере Трампа-старшего.
Если бы хоть один из этих парней был жив, твой папа трепетал бы перед ними, как с Путиным и Ким Чен Ыном.
Кроме того, мир смеялся над Америкой в течение многих лет, но не по тем же причинам, по которым вы думаете.
Надеюсь это поможет.
Зарегистрировались только сейчас. То, что происходит ужасно. Должен быть огромный бунт, и скоро. Коммунизм берет верх быстрее, чем я когда-либо думал. Нам нужен Дональд Трамп.
Представьте себе, что вы на секунду поверите, что технологические олигархи-миллиардеры представляют «левых»
Это просто смешно! Им нужно ПРЕКРАТИТЬ ЗАМАЛЧИВАТЬ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА!
@DonaldJTrumpJr из Лондона! Мы с вами, а также с настоящим президентом США @realDonaldTrump. Мир с вами в вашей борьбе за свободу.
Твиттер откройте его аккаунт прямо сейчас. Мы верим в свободу слова.
У них не может быть президента, который может донести свое послание до более чем 73 миллионов сторонников! Все боятся его и его патриотов.
Переход власти начался. Мир смеется, пока Китай празднует.
Мы все знаем, что вы приземлитесь 19 января в стране, у которой нет договора об экстрадиции с США.
Для твоей подруги может быть сложно достать там кокаин. Сожалею.
Капитализм заставил вашего отца замолчать. Коммунизм или фашизм позволили бы ему продолжать говорить. У всех нас есть свобода слова, но у нас нет свободы языка вражды. В конце концов, вы должны взять на себя ответственность.
Если вы не знаете, что на самом деле означает и что дает вам Первая поправка…
Вероятно, вы бы не прошли тест на гражданство. Я слышал, что в России его легко получить. Попробуйте там.
Мир в ужасе от того, что действующий президент разжигает восстание.
Это КАПИТАЛИЗМ, ваш всемогущий Бог.
Ваш отец больше не считается народным президентом. Так что да, он должен быть полностью подвергнут цензуре в нашей прекрасной Америке! Он не подходит и никогда не подходил, и это ошибка, с которой нашей стране придется жить в будущем. Мы не волнуемся, мы будем стремиться к лучшему восстановлению!
«Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются»
Да, но не по указанным вами причинам.
По оценкам, действия вашего папы на пять лет сократили время Америки как ведущей мировой экономики.
Вспомните, что случилось с Муссолини-младшим
Поделиться:
Записи на схожие темы