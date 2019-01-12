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От Минска до Петрограда. Съезды РСДРП в живописи

11:25. 12 января 2019 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:


Дореволюционные съезды РСДРП в отечественной живописи.

От Минска до Петрограда. Съезды РСДРП в живописи

Несколько десятилетий назад история партии была стандартным предметом в советских вузах, да и общее представление об истории страны не могло обойтись без цепочки партийных съездов, которые начались ещё до революции. Многие помнили наизусть и даты, и места дореволюционных съездов, а кто-то мог бы перечислить даже основных участников, несмотря на то, что фотоотчётов эти события не оставили. Визуальному представлению о съездах поспособствовали советские художники, которые запечатлели на полотнах знаковые для официальной истории события. VATNIKSTAN подобрал несколько картин, посвящённых шести съездам Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), и заодно прошёлся по непростой дореволюционной истории русских коммунистов.

I съезд. Неудачное начало


I съезд РСДРП в Минске. Художник Василий Зверев. 1931 год

История самой главной партии в русской истории началась очень скромно: в маленьком домике на берегу речи Свислочь в Минске 1–3 марта 1898 года несколько раз заседали 9 представителей «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» от разных городов, еврейского Бунда и киевской «Рабочей газеты». Естественно, съезд был нелегальным, и атмосфера картины очень хорошо передаёт скрытность события. Среди причастных к съезду наиболее известным стал Пётр Струве, написавший Манифест партии — в будущем он поменяет свои взгляды, будет заметным либерально-консервативным публицистом и радикальным противником советской власти в эмиграции. Но на самом съезде он не присутствовал, поэтому на картине его нет.

К единому мнению о программе и уставе участники не пришли, да это было и неважно — после съезда большинство из них арестовали. В дальнейшем история разбросает их в прямом смысле «на все четыре стороны»: Борис Эйдельман (с рыжей бородой по центру) после революции будет работать в Наркомтруде и преподавать, Натан Вигдорчик (с чёрной бородой правее, под лампой) станет врачом и исследователем инвалидности в Ленинграде, Казимир Петрусевич (стоит крайний слева) сделает адвокатскую карьеру в независимой Польше, а уже в социалистической Польше после войны его изберут в Верховный суд, а Александр Ванновский (сидит крайний слева под Петрусевичем) отречётся от марксизма, станет религиозным публицистом и будет преподавать русскую литературу в Токио.

II съезд. Создание партии


Выступление В.И. Ленина на II съезде РСДРП. Художник Юрий Виноградов. 1952 год

Социал-демократическому движению было очевидно, что организовать полноценную партийную работу на нелегальном положении в России невозможно. Поэтому инициативу учреждения партии перехватила эмиграция. С 17 июля по 10 августа 1903 года (с 30 июля по 23 августа — здесь и далее в скобках указаны даты по новому стилю, принятому в европейском календаре в то время) состоялся II съезд РСДРП, но фактически он и был первым, учредительным. Масштаб был действительно партийным: 57 человек, 37 заседаний, 26 представленных организаций. Бельгийская полиция, правда, попросила русских эмигрантов покинуть страну, и потому часть заседаний успела пройти в Брюсселе, часть же продолжилась в Лондоне.

Ильич, активно выступающий на съезде — исторический факт, а не выдумка художника. Главная идея, которую он продвигал на этом съезде, а ранее подробно изложил в работе «Что делать?» — создание «партии нового типа», которая не станет ждать, когда пролетариат стихийно созреет до революции, а будет организовывать его и помогать ему развиваться в этом направлении. В ходе голосований по разным вопросам (формирования ЦК, редакции «Искры», принятия программы и устава) вокруг позиции Ленина образовалось очевидное большинство. Оттуда, собственно, и пошли «большевики» как сторонники ленинской линии в РСДРП. На момент съезда принципиальных разногласий между «отцом русской социал-демократии» Плехановым и молодым Владимиром Ульяновым-Лениным ещё не было, поэтому авторитетный Георгий Валентинович не смотрит на Ильича как на непримиримого оппонента, а мирно сидит за столом рядом с графинчиком.

Есть и другой вариант этой же картины:


Альтернативная версия картины Юрия Виноградова. Атмосфера споров на съезде выглядит на ней более напряжённой

Далеко не всегда Ленина могли изображать центральным действующим лицом в этом событии (тем не менее, он бережно прорисован сидящим в президиуме рядом с Плехановым):


Выступление Г.В. Плеханова на II съезде РСДРП. Художник Николай Даньшин. 1977 год

III съезд. Раскол



К сожалению, в отличие от практически каноничного изображения II съезда в предыдущем пункте, который перекочевал на многие открытки и репродукции, сюжет III съезда не был популярным у художников. Долгие поиски привели лишь к плохой копии картины Александра Любимова, который обращался к лениниане, например, в полотне «Я.М. Свердлов у В.И. Ленина в Разливе»:


Я.М. Свердлов у В.И. Ленина в Разливе. Художник Александр Любимов. 1937 год

Должно быть, на популярность повлиял тот факт, что II съезд был событием, который ознаменовал создание как партии, так и большевистского течения, и большевики победили на нём путём открытых дискуссий. Следующий же съезд был ими созван 12–27 апреля (25 апреля — 10 мая) 1905 года в Лондоне, во время Первой русской революции, но меньшевики не приняли в нём участия, проведя в Женеве собственную партконференцию. «Два съезда — две партии», — говорил по этому поводу Ленин.

Поэтому и никаких партийных битв на съезде не происходило, и чисто сюжетно для художников событие могло быть неинтересным. В протоколах съезда зафиксировано около 140 выступлений Ленина — понятно, что он был фактически хозяином мероприятия, и картина достаточно достоверно передаёт его руководящую роль. Съезд принял много решений по вопросам практического участия в революции, но вся его деятельность только усугубила раскол большевиков с меньшевиками.

P.S. В ходе работы над статьёй автором была найдена следующая картина:


Явка делегатов III съезда РСДРП в Берлин. Художник М. Фёдоров. 1935 год
Никакой дополнительной информации ни о художнике, ни о показанном сюжете более не обнаружилось. Если кто-то что-то подскажет, был бы признателен.

IV съезд. Временный компромисс


Подписание обращения группы большевиков на IV съезде РСДРП в Стокгольме в 1906 г. Художник Николай Павлов. 1938 год

К концу 1905 года многие местные социал-демократические организации приняли решение о слиянии, вновь возник объединённый ЦК, единый печатный орган «Партийные известия». Раскол был преодолён так называемым «объединительным» съездом, на этот раз четвёртым по счёту. Он состоялся в Стокгольме 10–25 апреля (23 апреля — 8 мая) 1906 года.

Съезд во многом показал преимущественное положение меньшевиков: были приняты меньшевистские предложения по муниципализации земли (Ленин, скажем, был сторонником национализации) и по участию в думских выборах (большевики выступали за бойкот), в ЦК были выбраны 7 меньшевиков и 3 большевика. Расклад сил объективно отражал ситуацию в партии на тот момент: по некоторым подсчётам, на 18 тысяч меньшевиков в ней приходилось 13 тысяч «ленинцев».

Представленная картина хороша тем, что позволяет внимательно разглядеть многих большевистских участников съезда. Они подписывают обращение к съезду от «бывшей фракции большевиков». Точнее, непосредственно подписывает Михаил Калинин, в котором пока ещё не узнаётся образ «всесоюзного старосты». Стоящих над ним Ленина и Сталина, а также расположившуюся недалеко Надежду Крупскую, скорее всего, можно узнать без труда. Прямо за большим листом бумаги, который держит Сталин, разговаривающий с ним Михаил Фрунзе; справа за столом, сложа руки, сидит Климент Ворошилов (третий справа)

V съезд. Патовая ситуация


V съезд Российской социал-демократической рабочей партии. Художник Иосиф Серебряный. 1947 год

Хотя в Лондоне прошли уже два съезда РСДРП, один из них (II-й) провёл в британской столице лишь часть заседаний, а другой (III-й) частью партии считался «раскольническим», неправильным. Поэтому в истории «Лондонским» принято называть съезд 30 апреля — 19 мая (13 мая — 1 июня) 1907 года. Формально объединённые фракции с трудом находили общий язык и, ввиду практически равного представительства, не смогли ни заставить, ни убедить оппонентов в верности своих предложений. Осознавая бесперспективность сотрудничества, большевики ещё во время Стокгольмского съезда создали свой, особый «центр», который в реальности в обход ЦК управлял большевистскими организациями единой партии.

На картине Иосифа Серебряного можно видеть Ленина, Сталина и Максима Горького. Последний присутствовал на партийном съезде как почётный гость и впоследствии в статье-некрологе о Ленине вспоминал много подробностей о тех событиях:

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой, такой же умный человек — Бебель или ещё кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, — не верится!

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

— Этот — наш!

Ему возразили:

— И Плеханов — наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил:

— Сюртучок Плеханова-то стесняет.

Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чём-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

— Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд! Спрашивает меня: в чём же всё-таки истинная причина разногласий? Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою. Кажется — понял…

VI съезд. Установка на восстание


VI съезд РСДРП(б). Художник Александр Любимов. Дата неизвестна

После Лондонского съезда социал-демократы никогда уже не собрались на общий партийный съезд. VI (Пражская) партийная конференция РСДРП 1912 года, на которой преобладали большевики, исключила из партии меньшевиков-«ликвидаторов», что окончательно раскололо социал-демократов на две разные партии. Уже с дополнением «б» — РСДРП(б) — большевики провели свой следующий съезд в 1917 году, с 26 июля по 3 августа, в Петрограде.
Напомним, что конфронтация с Временным правительством привела к тому, что большевики, несмотря на прошедший Февраль, вновь оказались на нелегальном положении. Потому съезд чем-то напоминал то самое первое минское собрание социал-демократов, которые заседали в полутёмном помещении, опасаясь возможного ареста. Ленин в это время скрывался в Финляндии, и потому выступление Сталина на картине не противоречит истине, хотя и нужно понимать, что картина писалась в годы его правления и должна была подчеркнуть его руководящую роль.

Когда факт присутствия Сталина пытались скрыть, то на передний план выходил игравший важную роль в съезде Яков Свердлов (на картине он похож на Льва Троцкого, но Троцкий в этот момент был под арестом):


VI съезд РСДРП(б) 1917 г. Художник Александр Гуляев. Дата неизвестна

Можно было показать съезд и вовсе «сбоку»:


Заседание VI съезда РСДРП(б). Художник Александр Пушнин. Дата неизвестна

Съезд закрепил взятую ранее установку на вооружённое восстание и новую, теперь уже социалистическую революцию. Уже после Октября, в 1918 году, большевики сменят название партии, став «Российской коммунистической партией (большевиков)». Название «РСДРП» останется за меньшевиками, хотя вряд ли в годы Гражданской войны более историческое наименование помогло им сохранить политический вес.

https://www.vatnikstan.ru/history/rsdrp_in_pictures/ – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1905, 1917, большевики, ворошилов, живопись, история, калинин, коммунизм, Ленин, меньшевики, плеханов, революция, рсдрп, Свердлов, сталин
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