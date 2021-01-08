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Самые загадочные открытия России

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Ученые со всего мира пытались объяснить их происхождение, но до сих пор эти древние находки только вызвали еще больше вопросов.



Плита Чандар (камень Дашки)

Огромная каменная плита, найденная в одной из деревень Южного Урала в 1999 году, оказалась детальной 3D-картой Уральского региона, которую, по мнению экспертов, можно было сделать только с помощью аэрофотосъемки или спутниковой съемки.

На карте обозначены каналы, плотины и дамбы (которые совпадают с фактическим рельефом местности), а также имеются надписи на неизвестном языке.



Чандаровская Плита

"Изначально мы считали, что этому камню около 3000 лет.

Постепенно возраст был отодвинут назад, пока мы не идентифицировали морские раковины, вставленные в плиту, чтобы отметить определенные места”, сказал профессор Александр Чувыров, который нашел камень.

Этим раковинам уже 50 миллионов лет.

В конце концов, радиоуглеродное тестирование не дало никакой ясности, и вопрос о возрасте остается открытым-все еще, плита слишком стара для объяснения того, как она была сделана.

Плита была найдена случайно.

Чувыров изучил городские архивы города Уфы и в записях, датируемых XVIII веком, наткнулся на упоминания о каменных плитах (первоначально насчитывавших 200) близ села Чандар, которые были покрыты надписями странными иероглифами.

С пробудившимся интересом он продолжил поиски в местных архивах: еще одно упоминание о плитах "всплыло" в 1924 году.

В свое время шесть плит были включены в список памятников природы, культуры и истории Башкирской Республики.

Чувыров собрал экспедицию и начал искать плиты с помощью вертолета: он считал, что они должны быть огромными, но ничего не нашел.

Потом помог случай: к профессору подошел местный житель и сказал, что у него во дворе, у входа в дом, стоит необычная каменная плита.

Ее размер оказался всего 148 на 106 см.

При дальнейшем рассмотрении, однако, выяснилось, что основной слой плиты был изготовлен из чистейшего доломита – без примеси кварца (песка) – который не встречается в природе.

Плита была перемещена в МГУ (МГУ им.М. В. Ломоносова) для дальнейшего анализа, но новой информации о ней пока не поступало.

Нефритовые кольца Байкала

Летом 2017 года археологи обнаружили останки мужчины и женщины в районе пролива между озером Байкал и островом Ольхон.

Они держались за руки, и у мужчины в глазнице было кольцо из белого нефрита.

Еще три кольца лежали на его груди, а на коленях скелета лежал небольшой кожаный мешочек с металлическими предметами неизвестного назначения.

Рядом со скелетом женщины был найден 13-сантиметровый нефритовый нож.



Анализ показал, что пара жила в эпоху бронзы, примерно 4800-4300 лет назад.

То, что до сих пор остается загадкой для исследователей, – это назначение колец.

Точно такие же кольца были найдены в Китае и Японии (самым старым было 8000 лет).

Первоначально мировое научное сообщество определило, что это были предметы, используемые для ритуалов.

Более того, есть еще одна версия, что они сыграли важную роль в создании межрасового разделения: кавказцы выбрали золото в качестве символа поклонения, в то время как монголоиды пошли за цветными камнями, в первую очередь нефритом.

Сибирские исследователи выдвинули еще одну теорию: нефритовые кольца-это деньги, и только небольшое количество мастеров в Восточной Сибири могло их изготовить.

Есть еще одна загадка: как древние люди могли производить такую тонкую резьбу и какую технологию они использовали?

Эксперты все еще озадачены.

Истринские топоры

Еще одна необычная находка была сделана в 2019 году: в подмосковной Истре археологи раскопали некрополь, датируемый 4500 годами – примерно в то время, когда предположительно была построена Великая Пирамида Гизы.

В могильнике лежали останки людей фатьяновской культуры-они были первыми скотоводами и земледельцами на территории Русской равнины.

По традиции, они кладут каменные боевые топоры в мужские могилы. Именно топоры привлекли внимание специалистов, благодаря своему необычному внешнему виду.



По сравнению с другими “примитивными” предметами в могильнике – наконечниками стрел, ножами, простыми топорами и т. д. – боевое оружие, по-видимому, было сделано в более позднем тысячелетии, а не вручную: полированные топоры похожи на современные топоры, отлитые из металла, и они даже отображают швы, оставленные литейными формами.


Наконечники стрел из Истринского некрополя

Рязанский Диск

В Государственном Историческом Музее Москвы есть находка, которая не имеет описания.

Она получила название "металлическая нагрудная плита" из Рязани (200 км от Москвы), но это все: не было найдено никакого правдоподобного объяснения, чтобы прояснить даже концентрические круги, покрывающие всю поверхность железного диска.

Единственное, что известно наверняка, это период, когда он был сделан – четвертый век.



Диск часто сравнивают (из-за его сходного внешнего вида) с механизмом Антикиферы, найденным в начале 20-го века у берегов Греции, который использовался для предсказания положения небесных тел и затмений.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11127630.html
Метки: археология, загадки, история, Россия
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