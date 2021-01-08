Плита Чандар (камень Дашки)

Нефритовые кольца Байкала

Истринские топоры

Рязанский Диск

Огромная каменная плита, найденная в одной из деревень Южного Урала в 1999 году, оказалась детальной 3D-картой Уральского региона, которую, по мнению экспертов, можно было сделать только с помощью аэрофотосъемки или спутниковой съемки.На карте обозначены каналы, плотины и дамбы (которые совпадают с фактическим рельефом местности), а также имеются надписи на неизвестном языке."Изначально мы считали, что этому камню около 3000 лет.Постепенно возраст был отодвинут назад, пока мы не идентифицировали морские раковины, вставленные в плиту, чтобы отметить определенные места”, сказал профессор Александр Чувыров, который нашел камень.Этим раковинам уже 50 миллионов лет.В конце концов, радиоуглеродное тестирование не дало никакой ясности, и вопрос о возрасте остается открытым-все еще, плита слишком стара для объяснения того, как она была сделана.Плита была найдена случайно.Чувыров изучил городские архивы города Уфы и в записях, датируемых XVIII веком, наткнулся на упоминания о каменных плитах (первоначально насчитывавших 200) близ села Чандар, которые были покрыты надписями странными иероглифами.С пробудившимся интересом он продолжил поиски в местных архивах: еще одно упоминание о плитах "всплыло" в 1924 году.В свое время шесть плит были включены в список памятников природы, культуры и истории Башкирской Республики.Чувыров собрал экспедицию и начал искать плиты с помощью вертолета: он считал, что они должны быть огромными, но ничего не нашел.Потом помог случай: к профессору подошел местный житель и сказал, что у него во дворе, у входа в дом, стоит необычная каменная плита.Ее размер оказался всего 148 на 106 см.При дальнейшем рассмотрении, однако, выяснилось, что основной слой плиты был изготовлен из чистейшего доломита – без примеси кварца (песка) – который не встречается в природе.Плита была перемещена в МГУ (МГУ им.М. В. Ломоносова) для дальнейшего анализа, но новой информации о ней пока не поступало.Летом 2017 года археологи обнаружили останки мужчины и женщины в районе пролива между озером Байкал и островом Ольхон.Они держались за руки, и у мужчины в глазнице было кольцо из белого нефрита.Еще три кольца лежали на его груди, а на коленях скелета лежал небольшой кожаный мешочек с металлическими предметами неизвестного назначения.Рядом со скелетом женщины был найден 13-сантиметровый нефритовый нож.Анализ показал, что пара жила в эпоху бронзы, примерно 4800-4300 лет назад.То, что до сих пор остается загадкой для исследователей, – это назначение колец.Точно такие же кольца были найдены в Китае и Японии (самым старым было 8000 лет).Первоначально мировое научное сообщество определило, что это были предметы, используемые для ритуалов.Более того, есть еще одна версия, что они сыграли важную роль в создании межрасового разделения: кавказцы выбрали золото в качестве символа поклонения, в то время как монголоиды пошли за цветными камнями, в первую очередь нефритом.Сибирские исследователи выдвинули еще одну теорию: нефритовые кольца-это деньги, и только небольшое количество мастеров в Восточной Сибири могло их изготовить.Есть еще одна загадка: как древние люди могли производить такую тонкую резьбу и какую технологию они использовали?Эксперты все еще озадачены.Еще одна необычная находка была сделана в 2019 году: в подмосковной Истре археологи раскопали некрополь, датируемый 4500 годами – примерно в то время, когда предположительно была построена Великая Пирамида Гизы.В могильнике лежали останки людей фатьяновской культуры-они были первыми скотоводами и земледельцами на территории Русской равнины.По традиции, они кладут каменные боевые топоры в мужские могилы. Именно топоры привлекли внимание специалистов, благодаря своему необычному внешнему виду.По сравнению с другими “примитивными” предметами в могильнике – наконечниками стрел, ножами, простыми топорами и т. д. – боевое оружие, по-видимому, было сделано в более позднем тысячелетии, а не вручную: полированные топоры похожи на современные топоры, отлитые из металла, и они даже отображают швы, оставленные литейными формами.В Государственном Историческом Музее Москвы есть находка, которая не имеет описания.Она получила название "металлическая нагрудная плита" из Рязани (200 км от Москвы), но это все: не было найдено никакого правдоподобного объяснения, чтобы прояснить даже концентрические круги, покрывающие всю поверхность железного диска.Единственное, что известно наверняка, это период, когда он был сделан – четвертый век.Диск часто сравнивают (из-за его сходного внешнего вида) с механизмом Антикиферы, найденным в начале 20-го века у берегов Греции, который использовался для предсказания положения небесных тел и затмений.