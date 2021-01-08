Главная » История, Невероятное в мире

1990. Косово. Начало конца

19 0



01. 1990. Албанцы из Падуево на демонстрации с требованием независимости Косово. 31 января












07. 1990. Югославские ополченцы пытаются разогнать митинг этнических албанских демонстрантов, которые собрались на улицах Подуево на юге Косово, чтобы требовать независимости. 31 января




09. 1990. Албанский демонстрант убегает от слезоточивого газа во время разгона демонстрации в Подуево 31 января


10. 1990. Албанские демонстранты убегают от слезоточивого газа во время разгона демонстрации в Подуево 31 января




12. 1990. Танки въезжают в Подуево в Косово, после того как случившиеся в городе волнения унесли не менее 20 жизней. 1 февраля


















21. 1990. Албанские демонстранты протестуют против ввода войск в город Подуево на юге Косово. 1 февраля




23. 1990. Траурная церемония по молодому человеку, убитому во время демонстрации в Падуево. 2 февраля










28. 1990. Мужчина-албанец из деревни Брезница в общине Буяновац (Сербия) выступает против мятежников из Косова. 4 февраля


29. 1990. Мужчина-албанец из деревни Брезница в общине Буяновац (Сербия) просит жителей деревни не присоединяться к борьбе против центрального правительства Югославии. 4 февраля


30. 1990. Албанцы во время минуты молчания в Подуево в память о жертвах недавних столкновений между этническими албанцами и югославской армией в Косово. 5 февраля






Источник: https://humus.livejournal.com/7541772.html
Метки: история, фото, югославия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Право кулака. Как НАТО и США уничтожали сербов в Косово
Scofield: Война систем. Косово и Бразилия
Миллиардный контракт и овчарка: зачем Путин ездил в Белград (ФОТО)
«Решительно настроены сражаться за независимость»: какую роль в истории Сербии сыграла битва на Косовом поле
День, когда начали бомбить Югославию: сумеет ли Белград возродить военную мощь 18 лет спустя (ФОТО)
Новости Украины и Новороссии 14 мая 2015
Открытым текстом 12.02.2016
Почему обострение в Косово — удар по России

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru