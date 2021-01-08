1990. Косово. Начало конца
01. 1990. Албанцы из Падуево на демонстрации с требованием независимости Косово. 31 января
07. 1990. Югославские ополченцы пытаются разогнать митинг этнических албанских демонстрантов, которые собрались на улицах Подуево на юге Косово, чтобы требовать независимости. 31 января
09. 1990. Албанский демонстрант убегает от слезоточивого газа во время разгона демонстрации в Подуево 31 января
10. 1990. Албанские демонстранты убегают от слезоточивого газа во время разгона демонстрации в Подуево 31 января
12. 1990. Танки въезжают в Подуево в Косово, после того как случившиеся в городе волнения унесли не менее 20 жизней. 1 февраля
21. 1990. Албанские демонстранты протестуют против ввода войск в город Подуево на юге Косово. 1 февраля
23. 1990. Траурная церемония по молодому человеку, убитому во время демонстрации в Падуево. 2 февраля
28. 1990. Мужчина-албанец из деревни Брезница в общине Буяновац (Сербия) выступает против мятежников из Косова. 4 февраля
29. 1990. Мужчина-албанец из деревни Брезница в общине Буяновац (Сербия) просит жителей деревни не присоединяться к борьбе против центрального правительства Югославии. 4 февраля
30. 1990. Албанцы во время минуты молчания в Подуево в память о жертвах недавних столкновений между этническими албанцами и югославской армией в Косово. 5 февраля
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