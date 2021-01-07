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Stalin Doner

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Новости московского общепита.
В 2021 году природа очистилась настолько, что в Москве появилось заведение общепита Stalin Doner, где работают сотрудники НКВД.




Жить стало лучше, жить стало веселее!


Ответственный офицер госбезопасности следит, чтобы все было по ГОСТу, утвержденному секретным указом наркома НКВД.





Фото от читателя "Рупора Тоталитарнйо Пропаганды".
Ниже, еще фото из сети.




Сталинская с двойным мясом и Бериевсквя с соусом ткемали? А что выберешь ты?



Понятное дело, что авторы креатива ловят хайп на товарище Сталине и Лаврентии Павловиче, но любо-дорого посмотреть, как от этого подгорает у людей со светлыми лицами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6456131.html
Метки: берия, еда, Москва, нквд, сталин, фотографии, юмор
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 6579 5359
    Женечка четыре часа назад

      А я кажется догадываюсь кто хозяин данной тошниловки. Да вы все его знаете – чувак с психологическо-мозговой травмой, любитель “рвать шаблончики”. Ну который все гулагами бредит. Это апофигей заболевания.

      2
      2
    • 15974 9608
      Maleos три часа назад

        Увы, ничего у “людей со светлыми лицами” и большими шнобелями не подгорает. Шнобелястые понимают, что тему уже оседлали их жыдосаксонские родственники (а мошт и их местные холуи) и тупо делают из неё балаган, о чём свидетельствуют наличие за прилавком арбайтера из ближнего зарубежья и вывески на американской фене, чего в сталинском СССР не могло быть в принципе…

        2
        2
      • 15399 12757
        марина три часа назад

          да тут и сомневаться не приходиться ,такую тему монетизировать мог только кагтавый ,ни с какой стороны ему не прилетит за это.

          3
          3
        • 13570 11290
          Айва 21 мин. назад

            Китаец там работает в форме НКВД, хоть маской прикрылся, а видно.

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