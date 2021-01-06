Как засуетились либеральные медиа, чтобы очернить ушедшего Джорджа Блейка.

И «изменник» он, и «предал свободный мир» ради «коммунистической тирании». Особо забавно слышать про «предательство» от тех, для кого вообще не стоит вопрос, можно ли предать Россию, а есть лишь вопрос — за сколько?

Да, в Британии разведка больше, чем разведка. И великое множество британских интеллектуалов последних 500 лет были частью британского разведывательного (шпионского и диверсионного) сообщества, обеспечивающего постоянную экспансию британского капитализма, создание империи на пяти континентах, частенько на костях племен и народностей, не вписавшихся в британский рынок, и контроль над деньгами и политическими процессами большей части мира. Основные виды операций — ослабление и расшатывание государств-конкурентов, ликвидация там ключевых политических фигур, проталкивание там к политической власти — естественно, под флагами «парламентаризма и демократии» — представителей финансовой олигархии, чье сердце и кошелек принадлежали на самом деле Лондонскому Сити, разжигание и ведение войн чужими руками. И низвержение Французской монархии, и эсеровский террор в РИ, и Первая мировая, и Вторая мировая, что обошлось народам в десятки миллионов жертв — это, в немалой степени, удачная работа британской разведки. А к середине XX века британские шпионско-диверсионные сети в значительной степени оказались в распоряжении молодого американского хищника. И вдруг такой позор, как с Кембриджской пятеркой и Джорджем Блейком.

Блейк по полной программе увидел истинное лицо Запада в Корее. Вообще-то, американские войска не принимали никакого участия в освобождении Корейского полуострова от японской оккупации. И оказались в Корее южнее 38-ой параллели только благодаря доброй воле СССР. А уже сразу после окончания Второй мировой войны Запад начинает тотальную борьбу против СССР, против всех видов антифашистской, антикапиталистической и некапиталистической идеологии, а заодно и против тех, кто как-то мешал «свободному рынку» — то есть колониальной или неоколониальной эксплуатации своих стран. Причем на службу новым американским и английским хозяевам дружно шли все специалисты по борьбе с коммунизмом, от экс-сотрудников Гестапо до членов японского отряда 731.

Истребление антифашистов Греции, вынесших на себе всю тяжесть борьбы против немецких оккупантов, началось ещё осенью 1944 — к этому британцы привлекли даже части вермахта, которым на время оставили оружие. На Филиппинах происходило уничтожение бывших партизан антияпонского движения «Хукбалахап» – в ходе пятилетней беспощадной войны. Америка, Англия и Франция не оставили в покое ни одной из стран, пытавшихся выйти из построенной Западом «пищевой пирамиды» — совершая перевороты в Гватемале, Иране, Конго, Индонезии и так далее, заканчивавшиеся почти повсеместно большой кровью, загоняя людей в концлагеря, как в Кении и Алжире.

Происходили массовые убийства людей за социалистические убеждения и в Южной Корее, где орудовало марионеточное проамериканское правительство Ли Сын Мана. На острове Чэджудо южнокорейской армией было уничтожено 30 тыс. человек, как партизан, так и мирного населения. Собственно, после подавления восстания на Чэджудо и в пяти южных провинциях, южнокорейская хунта и стоящие за ней американцы выбрали путь постоянных провокаций и диверсий против Северной Кореи. На протяжении 1949 состоялись сотни боестолкновений южнокорейских вооруженных сил с северокорейскими солдатами. Так, летом и осенью 1949 на границе Севера и Юга шли настоящие бои, причем инициатором, как правило, был южнокорейский режим. «Мы имеем возможность вернуть территорию Северной Кореи… Я очень беспокоюсь за то, что если такое мероприятие не осуществить вовремя, то потом его очень трудно будет осуществить. Затягивание решения любых вопросов приносит пользу коммунистам, – заявил президент Южной Кореи в октябре 1949. А 1 марта 1950 на митинге в Сеуле Ли Сын Ман громогласно рек: «Час объединения Кореи приближается». Большая война на Корейском полуострове началась после провокаций 23-25 июня 1950, когда южнокорейские войска провели массированный обстрел северокорейской территории, и провели вылазки на северокорейскую территорию сразу на трех направлениях.

В ходе одних только американских бомбардировок погибло около 3 миллионов человек. Уже в первый год войны западные силы сбросили на Северную Корею более 15 млн авиабомб. Бомбы сыпались и на Сеул, пока он был под контролем северокорейских сил — лишь за 16 июля 1950 там было уничтожено более 1,5 тысяч домов. А всего за войну на Северную Корею было сброшено больше бомб, чем на Японию и Германию. Только 15 % самолето-вылетов предназначалось для поддержки наземных боевых операций, остальное – для тотального разрушения городов и сел. Кроме того, велась «свободная охота» за любыми автомобилями, повозками и отдельными людьми. И никаких ограничений на поливание напалмом. Кстати, американские пулеметчики неоднократно выкашивали колонны беженцев, потому что это «могли оказаться солдаты Ким Ир Сена».

Карательные отряды ооновцев (американцы, англичане, их южнокорейские марионетки) ликвидировали более 15 тыс. мирных жителей оккупированного Пхеньяна (после освобождения города две тысячи расстрелянных было найдено в городской тюрьме и еще 15 тыс. в братских могилах в окрестностях города.), свыше 19 тыс. человек – в районе Анака, 13 тыс в районе Унрюля, 6 тыс. в г.Хэджу, 35 тыс. чел. в районе Синчхона и 5 тыс. чел. – в г. Анджу. Всего за период оккупации Северной Кореи войсками ООН там было казнено около 150 тыс чел.

Вот такой «свободный мир» представал глазам Джорджа Блейка. Таким он был и тогда, когда там вполне ещё господствовали «традиционные ценности», и весь истеблишмент ходил по воскресеньям в церковь.