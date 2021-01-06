100-летие иракской армии
Министерство Обороны Ирака выложило ролик к 100-летию иракских вооруженных сил.
По технике у Ирака конечно знатный зоопарк. Особенно мило смотрится соседство российской и американской техники, которую Ирак закупал за последние 10 лет.
Еще фото тут https://thedeaddistrict.blogspot.com/2021/01/parade-preparations-for-100th.html
После того, как США отказались осуществлять полноценное обслуживание "Абрамсов" и поставлять для них комплектующие, Ирак снова подсел на закупки российской бронетехники.
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