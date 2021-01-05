Все это строится не на пустом месте, а на базе цивилизационной культуры, взращенной в этносе предшествующими поколениями и охватывающей все сферы жизни человека. Любая культура закладывает в своих носителей разные ценности, и в основе этнического характера лежит строго определенный их набор.

Для объединения в единый народ и нацию должна сформироваться система ценностей в виде идей, символов и образов, характеризующих мир, в котором он хочет жить, приемлемые условия и образ жизни, духовные принципы и способы их воплощения.

При определении пути развития России и российского общества самый насущный вопрос: кто мы ? Русский суперэтнос, возникший на европейском пространстве и объединивший идеологически, экономически и политически славян в политическую нацию и создавший свою мощную русскую цивилизацию? Или часть западной (европейской) цивилизации ― жалкий лимитроф между Европой и Азией?



Какой же набор духовно-нравственных ценностей свойственен русскому народу и какова ценностная база русского общества? Почему она принципиально отличается от западной? Почему эти ценности несовместимы?

Уклад и образ жизни русского этноса изначально носил общинный характер со своей своеобразной культурой. В основе социальной организации русского общества лежит институт общины с традиционными нравственными ценностями и приоритетом защиты общественных, а не личных интересов, при которых общество, в свою очередь, должно защищать интересы индивида. Человек оценивался по личному вкладу и его полезности общему делу.



То есть в русское общество был заложен коллективистский цивилизационный код, определяющий каждого индивида с точки зрения полезности для общества в целом. Отсюда и тяга русского человека к справедливости и социальному государству.

Общинная этика и мораль заложили принципы формирования общества взаимопомощи, в котором сообща решаются стоящие перед ним проблемы. В общинных ценностях отсутствовала сакрализации частной собственности, ведущая к социальному неравенству, в связи с чем защита чести человека в русском обществе всегда считалась более важной, чем защита собственности, поскольку для него собственность ― результат труда, а не наживы.

Так у русского общества сложилась своя система ценностей: главенство общих интересов (соборности) над индивидуальными, справедливости над законом, власти над собственностью, служения над владением, отзывчивости над стяжательством. Помимо этого, русскому обществу был свойственен патернализм, сакрализация вождя, отца нации, сочетающий единоначалие и народное доверие.

В основу русского общества не случайно было положено православие как совокупность приходов-общин, объединенных общими ценностями, отвечающими коллективистским устремлениям русского этноса и способствующими консолидации общества, в котором общественные интересы всегда превалировали над интересами личности. Православие стало основой нравственности и культуры русского общества, впитавшего в себя традиционные русские ценности.

Образ и уклад жизни этносов Запада принципиально отличался от русского, а в его основе лежали совершенно другие обычаи и традиции, которые выработали иные цивилизационные ценности, базирующиеся на индивидуализме и приоритете личных интересов. Они и были положены впоследствии в основу идеологии либерализма, отрицающей любой вид коллективизма.

Либерализму свойственна абсолютизация свободы индивида как высшего блага и самовыражения, его независимости в выборе для себя набора ценностей и использования в личных интересах без всяких обязательств перед обществом. Задача либерализма ― освободить индивидуума от всех форм коллективной идентичности и атомизировать общество.



Для либерализма богатство ― единственная ценность, к которой надо стремиться. Она предусматривает монетизацию всего и вся и получение прибыли за счет ближнего. Во имя прибыли сильный может съесть слабого. Либерализм освобождает индивида от общества и государства, а государство освобождается от индивида. В связи с этим социальное государство несовместимо с идеями либерализма.

В либерализме приоритет права индивида над правами общества ведет к социальному неравенству. Если в русском обществе в основе нравственности лежит социальная справедливость, то в западном ― корысть и потребительство за счет другого. В связи с этим либерализм неприемлем для русского человека. Еще Данилевский писал, что в русской жизни гармония проходит через испытание, преодоление, самопознание, а в западной ― через удовольствие, богатство, наслаждения.

В русском обществе проповедь ответственности противостоит проповеди свободы как абсолюта и требует ограничения свободы ради общественных интересов, сужая права индивида его обязанностями перед обществом. Не случайно в основу западного общества была положена религия католицизма и его течений, исповедующих приоритет личности над обществом.



Борьба православия и западного христианства ― это всегда борьба двух культур и разных мировоззренческих ценностей, борьба коллективизма, при котором выживают все вместе, с индивидуализмом, где каждый выживает как может.

В русской традиционной культуре ― культ сочувствия, сопереживания и взаимопомощи, а в западной ― культ превосходства, личного успеха и подавления ближнего. В основу западного проекта положен либерализм с его традиционными ценностями свободы и индивидуального успеха. Особенно это проявилось в США с их идеей «американской мечты».

Так с течением времени в процессе этногенеза сложились две христианские цивилизации с разными основополагающими принципами жизнеустройства, разными социальными моделями организации общества, разными цивилизационными ценностями и разными цивилизационными кодами населяющих их народов.



В России ― с коллективистской формой идентичности, а на Западе ― с индивидуалистской. Западной свойственен культ личного богатства, а русской ― культ достатка. В русском самосознании богатство ― грех. Капитал разрушает душу, порождает несправедливость и унижает другого человека. И не просто так родившаяся на Западе коллективистская идеология коммунизма нашла благодатную почву в русской цивилизации.

Западная цивилизация построена на стремлении покорять «неверных» и обращать их в свою веру, а русская (со своим имперским шаблоном) ― не покорять, а в основном инкорпорировать в свою среду другие народы с сохранением их традиций, культуры, религии и уклада жизни. На Руси поощрялась защита земли, а на Западе ― ее захват.

Русские традиционные ценности предполагают другой путь развития на основе коллективных форм социальной организации и другого образа жизни, не на индивидуальном потребительстве, а на созидании духовных и материальных благ в интересах общества и личности. В этом и заключается инаковость России как бастиона отличных от Запада цивилизационных ценностей.



Для русского человека высшая ценность ― справедливость и вытекающее отсюда чувство собственного достоинства, не допускающее собственного унижения и не унижающее другого.

Основными линиями, разделяющими человечество, является прежде всего конфликт культур, приводящий в глобальной политике к конфликту наций и цивилизаций. Цивилизация ― это самый широкий уровень культурной идентичности людей, характеризуемый такими объективными элементами, как история, религия, язык, социальные институты, национальная самоидентификация и национальное самосознание людей.

Русский ученый Данилевский, являющийся основателем цивилизационного подхода к истории, в XIX веке обосновал теорию цивилизаций как единство культурно-исторических типов, находящихся в непрерывной борьбе друг с другом. В своих работах он доказал, что европейская цивилизация является чуждой и даже враждебной русской и ее интересы прямо противоположны интересам русского общества.



В конце XX века американский ученый Хантингтон развил теорию столкновения цивилизаций, в которой также обосновал, что на европейском континенте мироустройство определяет развитие и конфликт западной и русской цивилизаций и их конфликт непримирим.

Русский этнос в процессе своего развития объединился в политическую нацию и смог создать не только устойчивое государственное образование, но и мощную русскую цивилизацию.



Социоэтническая трактовка нации предполагает общность людей, связанных общим прошлым, культурой, языком, религией и обычаями, а политическая ― форму согражданства, связанную с государственностью и гражданской идентичностью, включающей всех людей на определенной территории и предполагающей форму «один народ ― одна территория ― одно государство».

Россия не лимитроф. И русские традиционные ценности смогли объединить все населяющие ее территорию народы, независимо от их этнической принадлежности, в единую политическую нацию, ставшую основой Русского мира, включившего в себя всех причастных к общей исторической памяти, русской культуре и общим взглядам на общественное жизнеустройство.



Это геополитическое и культурно-историческое сообщество считающих себя русскими по духу людей смогло предложить миру другой образ мироустройства, где общественные интересы превалируют над индивидуальными и все выживают не за счет друг друга, а в тесном взаимодействии ради общих целей.

Национальные общности, проживающие в русской и западной цивилизациях, сформировали разные цивилизационные ценности, у них принципиально отличаются национальная идентификация и национальное самосознание.



Национальная идентификация предполагает осознание этносами своей приобщенности к конкретной национальной группе, а национальное самосознание характеризуется совокупностью идеалов, культурных норм, мировосприятием и социальными идеями национальной общности. Поскольку национальное самосознание народов этих цивилизаций принципиально отличается, они никак не могут интегрироваться.

В связи с разными концепциями организации общественной жизни, разным целеполаганием и несовместимостью цивилизационных кодов и цивилизационных ценностей народов двух цивилизаций между ними всегда было соперничество за влияние в мире и жесткое нарастающее противостояние, нередко выливавшееся в кровопролитные войны. Отсюда и стремление Запада любыми путями покорить и подчинить себе Русскую цивилизацию

Попытки российской элиты в разные исторические периоды ― от Петра I до современности ― интегрировать Россию в западную цивилизацию не получали и не могли получить поддержки в обществе и заканчивались провалом, поскольку мы слишком разные. В современной России попытки либералов вновь интегрировать Россию в Европу также не поддерживаются обществом, и навязываемый ими либеральный дискурс отвергается.

Часть общества под воздействием либеральной пропаганды все-таки теряет свое русское самосознание, но перекодировать русский цивилизационный код невозможно. Либеральная ценностная база на основе частной собственности и индивидуализма не стала в России сакральной. Все это говорит о том, что концепция развития русской цивилизации ни в коей мере не лежит в плоскости интеграции с западной цивилизацией, мы с ними непримиримые конкуренты и можем развиваться, только соперничая друг с другом.



Россия ― одна из мировых цивилизаций, выстоявшая в жестоких столкновениях с другими цивилизациями, и ее будущее в самостоятельном развитии на основе русских цивилизационных ценностей.

Юрий Апухтин



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